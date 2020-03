Ljubljana 2019 in 2020: od živahne prestolnice do mesta duhov #foto

V Sloveniji in večjem delu sveta zaradi nevarnosti, ki jo prinaša novi koronavirus, vladajo izredne razmere. Javno življenje je zamrlo, potniški promet se je ustavil, druženje je dovoljeno samo znotraj družine, vsi športni dogodki, ki sproščajo takšna in drugačna čustva, vedno pa znajo ustvariti pozitivno atmosfero, so odpovedani. Gospodarstvo je obstalo. Kot bi se čas ustavil. Kako se to občuti v Ljubljani? Pripravili smo primerjavo med lanskim in letošnjim marcem.