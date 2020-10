Kako se je obnesla nova slovenska atrakcija?

Oktobra lani je na območju Julijskih Alp zaživela Juliana Trail, nova povezovalna krožna pot, ki v 16 oziroma po novem 20 etapah in 330 kilometrih obkroži Julijske Alpe in jih čez Kanalski Kolovrat in Brda poveže z Novo Gorico. Letošnje poletje je pot doživela prvi pravi preizkus v praksi, ki je razkril njene prednosti in pomanjkljivosti. "Upoštevamo kritike ljudi in izboljšujemo traso, ki je živa stvar," poudarja Martin Šolar, koordinator projekta Juliana Trail.

Čeprav so Juliano Trail uradno odprli že oktobra lani, pa je šele letošnje poletje doživela prvi pravi preizkus. O tem, kako se je obnesla, kaj bo treba spremeniti in kaj je že zdaj povsem zadovoljivo, če ne celo odlično, smo se pogovarjali z Martinom Šolarjem, ki je kot koordinator projekta tesno vpet v promocijske dejavnosti nove povezovalne poti.

Pričakovali več tujcev, pandemija prinesla veliko več Slovencev

To so letos zaradi pandemije, ki je precej Slovencev zadržala doma, bolje obiskali slovenski gosti, so pa pot, ki so jo prehodno predstavili na večjih turističnih sejmih v tujini, še pred uradnim odprtjem pa je doživela že nekaj zelo odmevnih člankov v tujini, obiskovali tudi tujci, a jih je bilo precej manj kot domačinov.

Juliana Trail se bo s 16 kmalu razširila na 20 etap. Dodan bo še del, ki bo osrednje Julijske Alpe čez Kanalski Kolovrat in Brda povezal z Novo Gorico.

Značilnosti poti Juliana Trail:



- v 16 etapah in 270 kilometrih obkroži Julijske Alpe in v štirih še Goriška brda,

- pot okrog Julijskih Alp poteka v smeri urinega kazalca,

- dnevne etape pa so zasnovane tako, da lahko pohodnik v krajih na začetku ali koncu etape prenoči in se okrepča,

- pot okoli Julijskih Alp povezuje obstoječe poti in poteka po lokalnih cestah med vasmi, delno po že označenih planinskih ter drugih turističnih in tematskih poteh,

- na izhodiščni in končni točki etape je tudi možnost javnega prevoza, kar bo pohodnikom in popotnikom omogočilo trajnosten in mobilen pristop,

- večina etap je nezahtevnih, brez večjih vzponov. Pot se praviloma odmika od najbolj obleganih slovenskih vrhov.

Juliana Trail se ustavi tudi v Radovljici. Foto: Jošt Gantar (Bohinj.si)

Pohodniki razgrabili slovensko različico vodnika

Čeprav natančnega podatka o številu pohodnikov, ki so pot končali ali pa vsaj začeli, nimajo, pa je slika takole čez palec zelo pozitivna, pravi Šolar. To je mogoče opaziti tako v številu prenočitev ob trasi, ogledu znamenitosti, prevozu z javnim potniškim prometom in odzivu pohodnikov v skupini Juliana Trail na Facebooku.



Zanimiv pokazatelj slovenskega zanimanja za Juliano Trail je tudi dejstvo, da so lani, ko so tiskali vodnik po Juliani, najmanj izvodov natisnili prav v slovenskem jeziku, a se je nato izkazalo, da so prav to različico najprej razgrabili.

Pogled na Grad Kamen v Begunjah. Foto: Aleš Krivec (Bohinj.si)

"Že junija je bilo treba narediti ponatis. Še enkrat več se je izkazalo, da imajo ljudje kljub digitalni dobi še vedno najraje knjižico z zemljevidom v roki. Razmišljamo tudi o tem, da bi uvedli žige, tako kot na Slovenski planinski poti (Šolar je tudi podpredsednik Planinske zveze Slovenije, op. a.), a to pomeni ogromno logističnih usklajevanj. Od tega, kam te žige postaviti, saj mora biti mesto dosegljivo vseh 24 ur v dnevu, dobro je, če mesto ni dosegljivo z avtom, in tako naprej."

Na Juliani Trail se boste lahko ravnali po usmerjevalnih tablah rumene barve ... Foto: Mitja Sodja (Bohinj.si)

Premalo smerokazov?

... ali markacijah z dvema romboma in črkama J in A (Julijske Alpe). Foto: Urška Uranjek Tako kot vsaka novost ima tudi Juliana Trail nekaj porodnih krčev. Več pohodnikov je namreč opozorilo na pomanjkanje smerokazov na poti in sob za pohodnike.

Šolar pravi, da so pri postavljanju usmerjevalnih tabel (prepoznate jih po rumeni barvi) upoštevali standarde in da dodatnih tabel najverjetneje ne bodo več postavljali, bodo pa dodajali markacije, ki jih boste prepoznali po dveh rombih in črkah J in A, ki označujejo Julijske Alpe.

"Pod črto, upoštevali smo kritike ljudi in izboljšujemo traso, ki je živa stvar," poudarja Šola in dodaja, da je dolžnost vsake občine ali destinacije, da skrbi za pot. Pa naj bo turizem ali komunala.

Kam na počitek?

Naslednja pomanjkljivost, na katero so opozarjali pohodniki po Juliani, je pomanjkanje sob.

"Res je, koncept Juliane je postavljen tako, da bi pohodniki na začetku ali koncu vsake etape imeli možnost prenočevanja, prehranjevanja ali vsaj nakupovanja. Letos je bila težava v tem, da je bilo na nekaterih slovenskih destinacijah težko dobiti sobo, če pa si sobo iskal šele zvečer, pa še toliko težje.

Druga težava pa je v tem, da prenočitvene zmogljivosti obstajajo, a niso primerne za tak pohodniški sistem. Slovenija se je usmerila v apartmajsko nastanitev, ki pa za pohodnike nikakor ni primerna.

Foto: Bohinj.si

Pohodnik pride ob 20. uri, potrebuje samo sobo z zajtrkom, saj gre naslednji dan naprej, tako da apartmaji niso primerni, sob pa res primanjkuje. Govorim seveda o manj turističnih krajih. Če bi ljudje bolj uporabljali rezervacijski center, bi jim bilo lažje," je namignil sogovornik.

Dodatne štiri etape, ki bodo Julijce povezale z Brdi

Kljub relativni mladosti nove poti pa se ji že v kratkem obeta pomembna novost. Šestnajstim že obstoječim so dodali štiri nove etape, ki bodo pohodnike iz Tolmina pripeljale do Nove Gorice oziroma obratno ter so kot nekakšen repek obstoječega kroga.

"Čez nekaj dni bo izšel tudi nov vodnik z 20 etapami, ki bo na koncu imel tudi dnevnik prehojene poti, kjer bo prostor tudi za žige," je napovedal Šolar.

Jutri bomo na naših straneh objavili intervju z Urško Uranjek, ki je pohodniško pot Juliana Trail prehodila na vrhuncu letošnjega poletja.

