Slovenci ublažili to, kar je covid-19 uničil

Poletna planinska sezona se je iztekla, večina planinskih koč v visokogorju je že zaprla svoja vrata, pri Planinski zvezi Slovenije pa so strnili svoj pogled na preteklo, pričakovano drugačno sezono. Po njihovi oceni so slovenske gore poleg izkušenih planincev v letošnji neobičajni sezoni privabile še več tistih obiskovalcev, ki se v preteklih letih niso odpravljali v gore. Že tradicionalno so bile najbolj obiskane koče v okolici Triglava, Slovenci pa so tam unovčili tudi največ turističnih bonov.

Oskrbniki planinskih koč so imeli največ težav z upoštevanjem vseh pravil NIJZ, ki so med drugim poleg razkuževanja in nošenja mask narekovala drugačno nastanitev po sobah. V eni sobi so bili lahko samo planinci iz istega gospodinjstva ali skupine, zato je bilo pri zapolnjevanju postelj na skupnih ležiščih, ki so v planinskih kočah stalnica, kar nekaj težav. Več oskrbnikov nam je dejalo, da so kočo ravno zaradi teh pravil lahko samo četrtinsko zapolnili, čeprav je bilo povpraševanja dovolj.

K sreči je bilo v gorah letos več enodnevnih gostov kot lani, ti so bili kar precej "zapravljivi", mnogi pa so za prenočitev unovčili tudi turistične bone.

"Prenočitev je bilo za četrtino manj kot pretekla leta, vendar je bila zaradi več enodnevnih gostov in njihove razmeroma dobre potrošnje sezona v finančnem smislu dobra, ne najboljša, a boljša od pričakovanj glede na pomladanske razmere. Predvsem je bila boljša v nekaterih višje ležečih sredogorskih kočah, kjer je imelo nekaj koč celo izjemno dobro sezono, medtem ko je bila slabša v visokogorju, kjer so imele nekatere koče polovico manj prenočitev glede na pretekla leta," je letošnjo poletno planinsko sezono povzel strokovni sodelavec na PZS Dušan Prašnikar.

Največ turističnih bonov so slovenski planinci unovčili v Domu Planika pod Triglavom.

Planinska koča Št. vnovčenih bonov DOM PLANIKA POD TRIGLAVOM 924 KOČA PRI TRIGLAVSKIH JEZERIH 865 TRIGLAVSKI DOM NA KREDARICI 847 PLANINSKI DOM PRI KRNSKIH JEZERIH 710 DOM NA KOMNI 650 KOČA NA DOLIČU 475 KOČA POD BOGATINOM 437 POGAČNIKOV DOM NA KRIŠKIH PODIH 368 GRMOVŠKOV DOM 342 DOM NA PESKU 332

Vir: FURS (podatki do 15. 9. 2020)

Za četrtino manj prenočitev kot v prejšnjih letih

Po podatkih statističnega urada (Surs) je bilo do vključno avgusta v planinskih kočah 25 odstotkov manj prenočitev v primerjavi s preteklimi, zelo uspešnimi leti.

Število slovenskih gostov, ki so prenočili v planinskih kočah, se ni bistveno povečalo, je bilo pa po pričakovanjih med njimi precej manj tujcev.

Do 25. septembra 2020 je bilo v Sloveniji unovčenih 790.461 bonov v skupni vrednosti 107 milijonov evrov. Samo v planinskih domovih je bilo unovčenih 14.241 bonov (1,8 odstotka glede na število do zdaj unovčenih bonov) v skupni vrednosti 761 tisoč evrov (0,7 odstotka glede na celotno vrednost do zdaj unovčenih bonov).

Foto: Pogačnikov dom na Kriških podih

V kočah prespalo 52 tisoč Slovencev in 18 tisoč tujcev

V slovenskih kočah jih je prenočila le ena tretjina glede na pretekli dve leti. Po podatkih Sursa je tako do vključno avgusta v planinskih kočah prespalo približno 52 tisoč Slovencev, kar predstavlja 75 odstotkov prenočitev v planinskih kočah, in približno 18 tisoč tujcev.

Na zmanjšanje prenočitev je vplivalo predvsem manjše število tujih gostov, pa tudi ukrepi, zaradi katerih so koče sprejele manjše število gostov glede na siceršnje spalne kapacitete.

"Ne glede na razmeroma velik padec prenočitev so v planinskih društvih vseeno zadovoljni s sezono. Manj je bilo prenočitev v visokogorskih kočah, kjer so nekatere imele kar za polovico manj prenočitev od preteklih let. K sreči sta se letos povečala obisk in predvsem število prenočitev v nekaterih sredogorskih kočah. Več je bilo prenočitev v kočah ob Slovenski planinski poti, saj opažamo, da se je v letošnjem letu povečalo število tistih, ki so hodili po tej naši prvi in najdaljši vezni poti," je dejal Prašnikar.

Porast novincev v gorah prinaša nove izzive

Letošnja sezona je bila posebna še zaradi nekaterih pojavov. V kočah je bilo precej več enodnevnih gostov, v kočah in na splošno v gorah in hribih pa veliko tistih, ki sicer ne zahajajo v planinski svet, kar je bil glavni vzrok tudi za nekatere nevšečnosti.

"Pri obisku koč in še posebej prenočitvah so se pokazala nerazumevanje posebnosti gorskega sveta in nerazumna pričakovanja ponudbe v kočah. Hkrati so bili ti novi gostje v gorah vidno slabše opremljeni ali pa niso znali opreme pravilno uporabljati. Po informacijah gorske reševalne službe je bilo v letošnjem letu več reševanj zaradi nepoznavanja terena, neizkušenj in preseganja lastnih zmožnosti.

Še posebej pa je treba opozoriti na težavo odpadkov in smetenja. Zaradi novih gostov, ki večinoma ne poznajo etike obnašanja v gorah, je bilo bistveno več odpadkov v kočah in v določenih predelih tudi ob poteh. Obiskovalce gora, ki redno ali vsaj občasno obiskujejo gore, smo že navadili, da svoje smeti vzamejo s seboj v dolino.

Nove obiskovalce bomo morali v prihodnjih letih ozavestiti tudi glede odnosa do narave, lastne opreme za varno hojo ter predvsem vedenja o uporabi planinske opreme in realnih pričakovanj ponudbe v kočah," je dodal Prašnikar iz PZS, kjer sicer pozdravljajo porast slovenskih obiskovalcev gora.

