Ko tudi oskrbniki za minuto odložijo delo #foto

Tudi podelitev priznanj naj planinski in naj visokogorsko planinski koči leta 2020 je minila v ritmu letošnjega nenavadnega leta. Tradicionalno družabno prireditev z množico obiskovalcev so zamenjale spodbudne besede in stisk roke, kar je letošnjim dobitnikom nagrad še bolj ustrezalo, saj je bil pred njimi še en na gosto obiskan konec tedna, ko se za več kot nekaj minut težko odtrgajo od dela.

Bralci Siol.net ste v tradicionalni poletni akciji z več kot 67 tisoč glasovi odločili, da priznanji za naj visokogorsko in naj planinsko kočo leta 2020 romata v gorenjske kraje.

Prvo plaketo smo tako dopoldne odnesli v Kočo na Kriški gori v okolici Tržiča, drugo pa v popoldanskih urah na Mihov dom ob cesti, ki pelje na Vršič.

Plaketo za naj visokogorsko planinsko kočo leta 2020 smo odnesli na Kriško goro in predali oskrbniku koče Denisu Berri in njegovi ekipi. Foto: Matic Ritonja/Sportida Plaketo za naj planinsko kočo pa smo oddali Alešu Štefetu in Petri Bratuša, oskrbnikoma Mihovega doma na Vršiču. Foto: Matic Ritonja/Sportida

V obeh delujeta relativno sveži ekipi. Na Kriški gori se je ta zadnji dve leti zbrala okrog Denisa Berre, izkušenega gostinca, ki je na priljubljeno vzpetino nad Križami privabil ogromno mladih, na Mihovem domu pa zadnjo sezono kraljuje izkušeni Aleš Štefe s partnerko Petro Bratuša, s katero sta se pod Vršič preselila iz Valvasorjevega doma pod Stolom, ki ste ga že trikrat izbrali za naj planinsko kočo.

Na obeh krajih smo se znašli v veliki gneči, Slovenci so hribe res vzeli za svoje.

Nekaj utrinkov s podelitve plaket zmagovalnima kočama si lahko ogledate v galeriji Matica Ritonje/Sportida:

Podelitev plakete Denisu Berri, oskrbniku Koče na Kriški gori, zmagovalki v kategoriji naj visokogorska planinska koča:

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Podelitev plakete Alešu Štefetu in Petri Bratuša, oskrbnikoma Mihovega doma na Vršiču, naj planinski koči leta 2020:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Koča na Kriški gori - magnet za mlade in atrakcija, ki je postala hit družbenih omrežij

Oskrbniško ekipo Koče na Kriški gori 1471 metrov nad morjem sestavlja šesterica dobrovoljnežev. "Capo di banda" je sicer Denis Berra, a tudi brez Anžeta, Maje, Mareta, Loti in "Jerryja" ne bi šlo. V koči vas pričakujejo praktično vse dni v letu z izjemo ponedeljkov v zimski sezoni. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Trenutno je na Kriški gori, kjer lahko zaznate naglase od blizu in daleč, kar se tudi ujema z ugotovitvijo oskrbnika, da jih obiskujejo planinci iz vse Slovenije, glavna atrakcija gugalnica velikanka. Postavili so jo po koncu najhujše karantene in vse od takrat je prava uspešnica, ki je preplavila tudi družbena omrežja. V njeni bližini so navezali še slackline za tiste, ki po grizenju kolen še vedno prekipevajo od energije, le nekaj metrov stran od koče je tudi vzletišče za jadralne padalce. Med obiskovalci je ogromno mladih, tudi gorskih tekačev, ki so si strmino izbrali za svoj trening. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Koča spada pod okrilje Planinskega društva Križe, kjer imajo v zvezi z njo velike načrte. "Najprej moramo pridobiti uporabno dovoljenje, da se bomo lahko prijavljali na različne razpise, želimo si obnoviti sobe in notranje sanitarije, pa tudi menjava miz je v načrtu. Eden od večjih projektov bo posodobitev 43 let stare tovorne žičnice, od katere je odvisna dostava na Kriško goro. Če nam žičnica "shodi", bomo odvisno od helikopterskega prevoza ali nošnje, česar pa si nihče ne želi," pravi Stanislav Ficko, predsednik PD Križe, kjer so izredno zadovoljni z delom nove ekipe. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Sveža energija na Mihovem domu na Vršiču

Tudi v Planinskem društvu Kranjska Gora, ki skrbi za Mihov dom na Vršiču, so zelo zadovoljni z novima najemnikoma. Aleš Štefe in Petra Bratuša sta kilometrino dela v planinski koči nabirala v Valvasorjevem domu pod Stolom in vesta, kako se stvarem streže. Z obiskom sta trenutno zelo zadovoljna, dober obisk pa seveda prinaša ogromno dela v kuhinji – vse kuhata in pripravljata sama, ob koncu tedna imata še dodatno pomoč – in strežbo od jutra do večera. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Delo v koči sta prevzela oktobra lani, obdobje karantene pa dodobra izkoristila za urejanje koče, ta je bila lani tik pred zaprtjem zaradi sanitarne inšpekcije, in okolice. Uredila sta Mihovo plažo, vrt in tudi sam dom ter se iz prve roke seznanila z okoliškimi potmi, kar pomeni, da sta suverena tudi pri nasvetih glede načrtovanja tur. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Tako kot na Kriški gori je načrtov tudi v Mihovem domu, ki nosi ime po alpinistu Mihi Arihu, ki je padel med drugo svetovno vojno, ogromno. V prvi vrsti so to dodatne sanitarije za goste, ki v koči prenočujejo, nekaj sredstev pa želita vložiti tudi v vrt. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Zadovoljna sva s tem, kar smo dosegli v tem letu, a ne bova se ustavljala, trudila se bova za izboljšave," zagotavljata najemnika zmagovalne planinske koče 2020. Foto: Matic Ritonja/Sportida