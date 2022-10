Jesenski "all inclusive" oddih v Turčiji do 20 odstotkov ceneje!

Oglasno sporočilo

Krompirjeve počitnice že trkajo na vrata, in če še ne veste, kje jih boste preživeli, imamo popolno rešitev: Turčija! V letoviščih turške riviere poletje namreč še ni reklo zadnje besede, zato izkoristite bogato turško "all inclusive" ponudbo po posebej ugodnih cenah!

Foto: Shutterstock

Za zahodno in južno obalo Turčije je značilno tipično mediteransko podnebje, kar pomeni, da so zime mile in blage, poletja pa vroča in dolga. Celo tako dolga, da tudi med jesenskimi počitnicami še vedno lahko uživate v morskih radostih na obalah turške riviere. Če k temu dodate še bogato "ultra all inclusive" ponudbo, po kateri slovijo turški hoteli, je za krompirjeve počitnice tako rekoč že poskrbljeno!

Na jesenske počitnice v priljubljena turška "all inclusive" letovišča!

Pri tem si nikar ne belite glave z iskanjem najboljših letalskih povezav in ugodnih hotelskih namestitev – na spletni strani slovenske neodvisne turistične agencije Počitnice.si boste namreč na enem mestu našli najboljše ponudbe turističnih aranžmajev vseh vseh slovenskih in tujih organizatorjev počitnic ter potovanj z letalom. Proti priljubljenim turškim letoviščem Alanya, Side, Belek, Kemer in Antalya lahko tako pod okriljem zanesljivih avstrijskih organizatorjev potovanj poletite vsako nedeljo iz Ljubljane za sedem ali 14 dni, z dunajskega letališča pa so letalski prevozi proti Antalyi organizirani vsak dan.

Foto: Shutterstock

A to še ni vse! Vse "all inclusive" paketne ponudbe jesenskih počitnic na turški obali so vam zdaj na voljo po še posebej ugodnih cenah – tudi do 20 odstotkov ceneje! V ceno paketa so vključeni letalski prevoz, prevoz od letališča do hotela in nazaj ter namestitev v izbranem hotelu v Turčiji z "all inclusive" ponudbo.

Počitnice.si in uporabite povpraševanje na info@pocitnice.si s svojimi željami glede odhodnega letališča, namestitve in števila ter starosti potnikov, in že v nekaj urah boste na e-mail prejeli najugodnejše "all inclusive" ponudbe za nepozaben oddih v Turčiji! Privoščite si kraljevske počitnice v Turčiji, domovini izjemne "all inclusive" ponudbe! Odklikajte nain uporabite priročen iskalnik ponudb ali pa preprosto pošljite

Turčija − kam na popoln jesenski "all inclusive" oddih?

Izhodiščna točka vašega "all inclusive" počitnikovanja na turški rivieri bo zagotovo Antalya, saj se tu nahaja letališče, ki je izhodišče za letovišča celotne turške riviere. V Antalyi boste na svoj račun prišli zlasti ljubitelji čudovitih peščenih plaž, nakupovanja in zgodovine. Pravi magnet za obiskovalce je staro mestno jedro, kjer se nahajajo številne trgovinice, restavracije, bari, muzeji in bazarji.

Foto: Shutterstock

Zahodno od letališča v Antalyi in oddaljeno le uro vožnje vas bo pozdravilo letovišče Kemer, ki je kot nalašč za ljubitelje narave, intime in miru, hkrati pa popolna izhodiščna točka za izlete po širši pokrajini. Nekoč je bil ribiška vasica, danes pa je Kemer priljubljeno turistično središče s kristalno čistim morjem in bogato "all inclusive" hotelsko ponudbo.

Če se iz Antalye namenite v drugo smer, torej proti vzhodu, boste po nekaj več kot polurni vožnji prispeli v letovišče Belek, kjer se nahajajo cenovno nekoliko dražji luksuzni "all inclusive" hoteli. Morje je tu bolj mirno, poleg klasične "all inclusive" ponudbe z vodnimi parki pa so na voljo tudi številna igrišča za golf. Dolge peščene plaže so popolna kulisa za romantične večerne sprehode v dvoje, za piko na i pa poskrbi dovršena arhitektura, ki nikogar ne pusti ravnodušnega.

Še dodatne pol ure vožnje proti vzhodu Turčije je potrebne, da se odpre pogled na luksuzne "all inclusive" hotele obalnega letovišča Side − mondenega antičnega mesta, kjer lahko najdete sledove kar 12 civilizacij. Tu vam tako zagotovo ne bo zmanjkalo možnosti za raziskovanje zgodovinskih turških ruševin, kar je lahko odlična dopolnitev hotelskega "all inclusive" razkošja.

Foto: Shutterstock

Dobro uro vožnje naprej proti vzhodu tuške riviere je potrebne, da pridete do samega vznožja mogoče turške gore Taurus, kjer leži ena najbolj priljubljenih "all inclusive" turških počitniških destinacij med slovenskimi turisti − živahna Alanya z okoliškimi kraji, kot sta Konakli, Incekum, s slavno "all inclusive" hotelsko ponudbo. Alanya ponuja popolno kombinacijo morskih pečin in prelepih peščenih plaž v sklopu "all inclusive" hotelov, s svojim živahnim mestnim utripom pa ponuja idealen vpogled v preplet Orienta in Evrope sredi Turčije.

Dobrodošli v Turčiji – domovini "all inclusive" ponudbe!

Turčija je že nekaj let ena najprivlačnejših počitniških destinacij med Slovenci, saj ponuja popolno kombinacijo raziskovanja in brezmejnega uživanja v luksuznih, a cenovno dostopnih hotelih z bogato "all inclusive" ponudbo. V tako rekoč vseh turških letoviščih je odlično poskrbljeno za vse generacije: najmlajši se bodo z veseljem kratkočasili v mini klubu, medtem ko imajo odrasli na izbiro pestro paleto aktivnosti za vse okuse: jogo, zumbo, vodno in klasično aerobiko, vodne igre, odbojko na mivki, balinanje, tenis, košarko, nogomet … To je le nekaj aktivnosti, ki jih ponuja večina "all inclusive" hotelskih namestitev, tako da se dolgočasili v Turčiji zagotovo ne boste!

Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki si želite popolnega odklopa: hotelski kompleksi so namreč praviloma tako veliki, da brez težav najdete tudi bolj mirne, intimnejše kotičke za zaslužen počitek in sprostitev. Prav tako si lahko privoščite razvajanje v bogati hotelski spa ponudbi in pristnih turških hamamih, ki nikoli ne razočarajo. Vse našteto zaobjema bogat izbor hrane in pijače, ki vam je v sklopu izjemne turške "all inclusive" ali celo "ultra all inclusive" ponudbe na voljo praktično 24 ur na dan. Turška kulinarika nikogar ne pusti ravnodušnega. Dovolite si, da očara tudi vas!

Turki veljajo za izjemno prijazne in ustrežljive gostitelje, kar boste začutili vsakokrat, ko se boste ob hotelu sprehodili mimo njihovih trgovinic, v katere vas z veseljem povabijo, niso pa vsiljivi. Tu se lahko preizkusite v barantanju in se po ugodnih cenah založite z lokalnimi začimbami, oblačili, obutvijo, nakitom in orientalskimi preprogami. Za še več ponudbe in pristen utrip turškega življenja se lahko odpravite do mestnih središč in obiščete katerega od večjih bazarjev ter si privoščite skodelico prave turške kave ali črnega čaja. Verjemite, gre za izkušnjo, ki se jo izplača doživeti!

Rezervirajte svoje "last minute" jesenske počitnice v Turčiji še danes! Uporabite iskalnik ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si s svojimi željami glede odhodnega letališča, namestitve ter števila potnikov in že v nekaj urah boste na e-mail prejeli najboljše ponudbe za nepozaben oddih v izbranem letovišču na turški rivieri! O ugodnih ponudbah in nasvetih glede izbire pravega potovanja za vaš okus lahko izkušene svetovalce na Počitnice.si povprašate tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete v njihovih agencijah v Supernovi Ljubljana Rudnik ali Supernovi Kranj Primskovo.

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si d. o. o