Izbrali najboljše hotele na svetu, zmagovalec je v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hotel z idilično lokacijo ob jezeru Como so le dobro leto po odprtju razglasili za najboljšega na svetu.

V torek so v Londonu razkrili zmagovalce izbora 50 najboljših hotelov na svetu. Na prvo mesto so postavili hotel Passalacqua, prestižni hotel s sijajnim razgledom na jezero Como. Nastanitev s 24 sobami je junija lani odprla lokalna hotelirska družina De Santis, gre pa za zgradbo iz 18. stoletja v kraju Montrasio, ki je italijanski aristokraciji služila kot počitniško domovanje. Družina De Santis je posestvo kupila leta 2018 in ga preobrazila v luksuzno letovišče.

Na lestvici sicer prevladujejo hoteli, ki so del priznanih hotelskih verig, zato je prvo mesto na podelitvi obveljalo za pravo presenečenje. "To je veliko priznanje," je za CNN dejala lastnica zmagovalnega hotela Valentina De Santis, "smo neodvisen družinski hotel, ki je precej majhen. Odprli smo ga šele pred dobrim letom."

Foto: Passalacqua

Med najboljših 50 na svetu se je uvrstilo 21 hotelov iz Evrope, ob najbolje uvrščenem je med prvih deset še firenški Four Seasons, ki je osvojil deveto mesto. Na najvišjih mestih sicer prevladuje Azija, na drugem mestu je denimo hongkonški Rosewood, na tretjem bangkoški Four Seasons, na četrtem The Upper House v Hongkongu, na petem pa Aman v Tokiu.

Lestvico najboljših hotelov na svetu je oblikovala žirija s 580 člani, med katerimi so predstavniki hotelirjev in turističnih piscev. Izbor so letos priredili prvič, gre pa za projekt družbe William Reed, ki prireja tudi odmevni izbor najboljših restavracij na svetu.