Italijani vabijo turiste: v Furlaniji brezplačno smučanje, v Benetkah aperitiv #video

Turistični delavci na severu Italije imajo zaradi izbruha novega koronavirusa hud izpad prihodkov. V Furlaniji - Julijski krajini (FJK), italijanski deželi, ki meji na Slovenijo, hotelirji poročajo o kar 90-odstotni odpovedi rezervacij. Da bi rešili, kar se rešiti da, so ta teden začeli promocijsko akcijo, s katero želijo turiste spet privabiti na tamkajšnja smučišča.

Brezplačno smučanje na šestih smučiščih v FJK

"Do konca sezone lahko smučate brezplačno," so sporočili iz agencije FJK za promocijo turizma in navedli, da turisti, ki v tamkajšnjih smučarskih središčih rezervirajo hotelsko namestitev, dobijo brezplačne smučarske vozovnice.

Promocija velja v šestih smučarskih središčih FJK: Piancavallo, Forni di Sopra, Ravascletto-Zoncolan, Sappada, Trbiž in Sella Nevea - Kanin.

Smučišče v Sappadi Foto: Getty Images

Neobičajno prazne so te dni tudi Benetke, kjer je zaradi koronavirusa prejšnji teden odpadel tradicionalni pustni karneval, nepregledne reke turistov, ki sicer polnijo to mesto v laguni, pa so presahnile.

Če na Trgu svetega Marka naročite aperitiv, vam drugega podarijo

In če so domačini do zdaj tarnali, da njihovo mesto ne prenese množice turistov, si jih zdaj želijo nazaj. Gostinci na Trgu svetega Marka so tako zagnali promocijsko akcijo Združeni za Benetke (Uniti per Venezia) - za vsak naročen aperitiv vam drugega podarijo.

Foto: Pixabay

Akcija bo veljala vsak dan do konca marca med 17. in 20. uro, v času aperitiva - italijanskega običaja pijače in prigrizka pred večerjo -, pobudi pa so se pridružili vsi najbolj znani lokali na Trgu svetega Marka: Florian, Lavena, Quadri, Aurora, Chioggia in Al Todaro.

Združeni gostinci s Trga svetega Marka Foto: Maurizio Torresan

Preberite še: