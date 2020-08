Ideja za unovčenje bona: odkrijte slovenski biser

Čeprav sta prva asociacija na poletje ponavadi morje in brezskrbno poležavanje na plaži, je v resnici lahko veliko več kot samo to – aktivno, raznoliko in hkrati nadvse pomirjujoče. Predvsem pa v znamenju čudovite okolice in čistega alpskega zraka. Vse to in še več boste lahko doživeli v neprecenljivem slovenskem biseru: Kranjski Gori.

Super akcija v hotelih HIT Alpinea Vsem, ki boste turistične bone izkoristili v hotelih HIT Alpinea, bodo podarili še turistični bon za zimo!

Kranjska Gora je prava destinacija poletja

Kranjska Gora vam nedvomno zagotavlja pravo alternativo klasičnemu poležavanju na plaži. To je namreč destinacija, kjer bo vsak našel nekaj zase. Prav za vsak dan si lahko zarišete poseben scenarij doživetij.

Adrenalinski odklop

Ferate, kolesarski park, poletno sankališče in pa najbolj strm zipline v Evropi Kranjska Gora je pravi raj za vse, ki želite na oddihu doživeti tudi kanček adrenalina. Tako se lahko preizkusite v hitrem spustu po kolesarskem parku, kjer so poleti speljani pravi traili za vse težavnostne stopnje. Če se ne bojite višine in obožujete hitrost, se morate preizkusiti še v spektakularnem spustu po ziplinu v Planici.

Predlagamo tudi ferati v Mojstrani in Grančišču, Prostor doživetij v Mojstrani s pobegom v bivak, Vetrovnik v Planici in igrišče za paintball v Kranjski Gori. Za vse adrenalina željne se ob sedežnici Vitranc razprostira poletno sankališče Besna Pehta, ljubitelji mokre zabave pa bodo uživali ob vožnji s kajaki po rečnih brzicah.

Poseben adrenalinski paket v hotelih HIT Alpinea vključuje: prenočitev z zajtrkom,

1-krat spust z ziplinom v Planici*,

vstop v bazen Aqua Larix ali bazen Sprostitvenega centra Kompas,

hotelsko animacijo (po programu),

brezplačen internet,

prost vstop v Casino Larix oz. Casino Korona.

Družinska idila v znamenju pravih junakov

Kranjska Gora je od nekdaj veljala za top družinsko destinacijo, saj oddaja posebno čarobnost. Čofotanje v bazenih ali potepanje po naravi, odkrivanje okolice, kolesarjenje, rolanje in spoznavanje dežele, kjer se je nekoč potepal Kekec, čisto od blizu. To so samo nekatere izmed aktivnosti, ki bodo razveselile najmlajše družinske člane in jim tako zagotovile počitnice, ne da bi za trenutek pomislili, da jim je dolgčas.

V hotelih HIT Alpinea pa so svojim mlajšim gostom omogočili še več nepozabnih dejavnosti. Bogat paket Kekčeva doživetja ponuja zanimiv animacijski program za najmlajše: vodeni izleti, kreativne delavnice, mini disko, kinovečer, poslikave obraza, kuhanje dobrot, srečanje s Kekcem ...

Poseben pakt Kekčeva doživetja v hotelih HIT Alpinea vključuje: 2/5/7 prenočitev z zajtrkom in večerjo,

1-krat piknik košara (za dva odrasla in dva otroka, vsebuje: sir, suhomesnate izdelke, kruh, namaz, sladico, sadje in vodo),

1-/3-/5-krat sankanje po poletnem sankališču Besna Pehta,

vstop v vodni park Aqua Larix ali v bazen Sprostitvenega centra Kompas,

bogat animacijski program za najmlajše (mini klub, kreativne delavnice za najmlajše …),

brezplačno uporabo interneta (Wi-Fi ali internetni kotiček),

prost vstop v Casino Korona oz. Casino Larix.

Pravi stik z naravo

Vsi ljubitelji neokrnjenih lepot naše dežele boste v Kranjski Gori našli svoj mali raj. V bližnji okolici se lahko odpravite na številne izlete – s kolesom ali peš, se povzpnete do kakšnega čudovitega vrha, se osvežite v jezeru Jasna, kolesarite do enega najbolj fotogeničnih slovenskih prelazov ali se odpravite na kolesarski izlet do sosednje Italije.

Malo manj izkušenim pohodnikom predlagamo potepanje po dolinah Krma, Kot in Vrata, malo bolj pripravljenim pa vzpon na Kepo, Borovlje, Slemenovo špico in Jerebikovec.

Okolica Kranjske Gore skriva številne vodne zaklade, ki jih je vredno obiskati poleti, ker nam ponujajo prijetno ohladitev. Mala Pišnica ob jezeru Jasna na začetku poti na Vršič nas vedno prevzame s svojo svežino, prav tako Martuljška slapova pod Špikom, do koder pelje sicer lahka pot, ki se na koncu spremeni v malce zahtevnejšo. Med obiskom Zgornjesavske doline ne smemo spregledati smaragdno zelenih Zelencev takoj za vasjo Podkoren.

Poseben paket Poletna osvežitev v hotelih HIT Alpinea vključuje: prenočitev z zajtrkom in večerjo v standardni sobi (v Apartmajih Vitranc je samo najem, brez prehrane),

vrednostni bon za pet evrov (za gostinske storitve Hit Alpinea, otroci skladno s popustom),

vstop v bazen Aqua Larix ali bazen Sprostitvenega centra Kompas,

hotelsko animacijo (po programu),

brezplačni internet (Wi-Fi),

prost vstop v Casino Larix oz. Casino Korona.

Romantika z veliko začetnico

Kranjska Gora pa je tudi kraj, kjer boste lahko prebudili svojo romantično plat in preživeli nekaj nepozabnih trenutkov v družbi svoje boljše polovice. Slikoviti sprehodi, odlična kulinarična doživetja in popolno razvajanje v sodobnih welless centrih so sestavine za popoln oddih v dvoje.

Da bo še lepše, so poskrbeli tudi v hotelih HIT Alpinea. Predajte se blagodejnim učinkom čiste planinske vode, naužijte se prekipevajoče energije, lepote, miru in spokojnosti narave.

Na voljo sta dva wellnessa: Wellness Larix v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora in Sprostitveni center Kompas v hotelu Kompas.

Poseben wellness paket v hotelih HIT Alpinea vključuje: 2-krat prenočitev z zajtrkom,

2-krat večerjo v hotelski restavraciji,

1-krat dnevno vstop v hotelski bazen in savno, z vključenim nočnim kopanjem ob koncih tedna,

uporabo kopalnega plašča in copat,

antistresno masažo (50 minut)

sezonski smoothie,

sadje v sobi,

hotelsko animacijo (po programu),

brezplačni Wi-Fi.