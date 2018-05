Hrvaška vila, ki je pritegnila svetovno pozornost #foto

Vila Issa Megaron, ki se razprostira čez 420 kvadratnih metrov in del katere je tudi prostorna terasa z bazenom, stoji na Dračevem polju na dalmatinskem otoku Vis. Družinska počitniška hiša stoji praktično sredi ničesar, na tak način pa se tudi vpenja v okolje. Tako premišljeno in senzibilno, da iz določenih kotov zgrajene strukture skorajda ni mogoče opaziti.

Prav vprašanje prostora meje, ločnice v območju "praznega" prostora pa je bilo eno od izhodišč, s katerimi so se med drugim ukvarjali ustvarjalci objekta. Pod arhitekturo se podpisuje Davor Mateković iz studia Prorah s sodelavkama Vedrano Jančić in Bojano Benić.

Počitnice sredi ničesar

Naloga, ki so jo dobili arhitekti, je bila oblikovanje hiše, ki bo na območju brez infrastrukture delovala kot počitniška družinska hiša, z vsemi odgovori na potrebe njenih uporabnikov.

Na posebnosti kraja, pa ne samo Visa, temveč širše Sredozemlja, kot so ob konceptu objekta zapisali njegovi avtorji, pa so v projektu odgovorili s konceptom megarona, izhodišča za arhitekturni razvoj grškega svetišča. Konstrukcijo starodavnih kamnitih zidov so v tem reinterpretirali in ob tem ustvarili na novo zgrajeno podeželsko topografijo, ki temelji na preprostih gradbenih tehnikah.

Uporaba preprostih, opuščenih in pozabljenih starih gradbenih tehnologij, značilnih za Sredozemlje, v času visokotehnološkega arhitekturnega oblikovanja v tem primeru predstavlja inovacijo, zasnovana struktura na nenaseljenem območju pa medtem zadovoljuje potrebe sodobnega človeka.

Foto: Damir Fabijanić

Ohranjanje avtohtonosti okolja

Prav tako je postavitev vile v krajino vnesla minimalne spremembe. Teren, ki je bil vzet iz izkopnih območij, so v obliki zelene strehe vrnili v prostor. Na vili je namreč posajena avtohtona vegetacija tega okolja.

Pri tem je bila zaradi odsotnosti infrastrukture in splošne nedostopnosti lokacije samozadostnost objekta predpogoj. Odgovor na to je v obliki naravnega ohlajevanja in prezračevanja, v uporabi filtrirane deževnice, solarnih panelov in drugih načinov uporabe naravnih virov za življenje v vili.

Foto: Damir Fabijanić

Vila kot stanovanjski žep

Hiša deluje kot stanovanjski žep med odseki sten, kot umetna jama ali kot spomin na preprosto zavetje, so arhitekturo opisali v studiu Proarh. Razteza se na dveh etažah. Spalni prostori so v prvem nadstropju, od koder v spodnji del vodijo stopnice, ki se odpirajo v dnevno sobo in kuhinjo z jedilnico. Zunanja terasa je na enem delu tudi pokrita, del nje pa je tudi že omenjeni bazen.

"Zasnova, ki izhaja iz takšnih pogojev, nevsiljivo in subtilno ustvarja simbiozo med novo in staro kamnito topografijo," so še zapisali v studiu Proarh. Trajnostno oblikovanje je bil edini mogoč odgovor za verodostojnost projekta, njegovo cenovno neekscesnost ter zadovoljstvo uporabnikov, lokalne oblasti in urbanistov, so še prepričani arhitekti.

Foto: Damir Fabijanić

Foto: Damir Fabijanić

Od betona do lokalnega kamna

Vsi nosilni elementi vile so iz armiranega betona, medtem ko so s kamnom obložili fasado, teraso in nekatere stene. Vir tega materiala so bili izkopano zemljišče za gradnjo te vile in stari kamniti zidovi, ki so izgubili strukturno celovitost. Lokalno uporabljen material je v tem primeru tudi les, ki med drugim oblikuje tla južne terase.

Pri uporabi materialov so se držali tudi načela, da so ti dostopni in obnovljivi.

Foto: Damir Fabijanić

Nagrade za arhitekturo

Na novo zgrajena struktura, ki jo je mogoče opisati prek različnih kategorij, od trajnostne do hkrati arhitekturno ekspresivne, pa je prejela že nekaj mednarodnih priznanj.

Studio Proarh je s tem projektom leta 2015 osvojil prvo nagrado na svetovnem arhitekturnem festivalu v Singapurju v kategorije Hiše – projekti prihodnosti, lani je bil nominirana za mednarodno nagrado piranesi, letos za medaljo za arhitekturo, priznanje Hrvaške komore arhitektov, za nagrado Drago Galić Združenja hrvaških arhitektov. Pred kratkim je vila osvojila tudi prestižno nagrado arhitekturne revije The Plan. Zmagala je v kategoriji vil oziroma hiš z vrtovi.