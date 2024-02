Hotel Excelsior, Hrvaška - idealna destinacija za prihajajoče počitnice

Otroci so naše največje bogastvo, a za marsikaterega starša je lahko počitnikovanje tudi izziv. Pa ni treba, da je tako. Počitnice, dopust, to je čas, ko si od vsakodnevnega vrveža odpočije vsa družina. Poiskali smo nekaj praktičnih nasvetov, kako lahko poskrbite, da bodo družinske počitnice kar najbolj prijetne za vso družino. Ob tem smo našli tudi idealno destinacijo in celo namestitev, v kateri bodo na svoj račun prišli otroci in s tem tudi starši. V hotelu Excelsior , ki se nahaja v Lovranu na severu Hrvaške, vas čaka prava družinska pustolovščina.

Družinske počitnice so vsekakor drugačne od tistih, ki si jih privoščijo mladi pari brez otrok, a niso zato nič manj sproščujoče in zabavne, če jih le pravilno organizirate. Tako kot to velja za večino aktivnosti je tudi pri načrtovanju družinskih počitnic pomembno, da se o željah in pričakovanjih pogovorite z otroki in upoštevate tudi njihove želje.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Družinam prijazna destinacija

Ljudje smo si različni, nekateri radi potujejo ure in ure, naj bo to z avtomobilom, letalom ali avtodomom, spet drugi so raje na končni destinaciji čim hitreje. Otroci zelo pogosto, praktično takoj po tem, ko se usedejo v avtomobil, začnejo spraševati, koliko časa je še do cilja. Če so taki tudi vaši otroci, potem si za naslednji dopust izberite destinacijo, ki od vašega doma ne bo preveč oddaljena.

Če tudi vi iščete idealno bližnjo destinacijo za bližajoči se družinski oddih, ste na pravem mestu. V Lovranu, šarmantnem mestu v neposredni bližini Opatije, je ob morju hotel Excelsior (4*), ki je popoln kraj za družinske počitnice, pa naj bo to pozimi, spomladi ali poleti. Hotel s štirimi zvezdicami v naši neposredni bližini ponuja prostorne sobe, apartmaje s terasami ter številne aktivnosti za počitnice, ki bodo polne sprostitve in zabave za vso družino.

Uživajte v spa centru, opremljenem z masažnimi sobami, preživite dan na enem izmed bazenov ali na plaži. Bližina obalnega sprehajališča Lungomare in organizirani animacijski programi so zagotovilo, da boste v hotelu Excelsior na Opatijski rivieri našli nekaj za vsak okus. V hotelski à la carte restavraciji, taverni, piceriji in koktajl baru vas čaka bogata izbira jedi in pijač.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Ko so počitnice z družino še ugodnejše Družinske počitnice lahko hitro postanejo zelo drage. Ob predpostavki, da sta v štiričlanski družini delovno aktivna oba starša, morata še vedno z le dvema plačama pokriti izdatke štirih ljudi. Zato so za družine še kako dobrodošle ponudbe, v katerih je bivanje otrok vključeno brezplačno. Prav to ponujajo tudi v hotelu Excelsior. V ceno družinskih sob je vključeno: bivanje 1–2 otroka, mlajša od 14 let,

100-odstotni popust pri bivanju enega otroka mlajšega od 14 let na pomožnem ležišču v dvoposteljni sobi z dvema odraslima in

100-odstotni popust pri uporabi otroške posteljice za otroke, mlajše od tretjega leta.

Zadovoljni otroci pomenijo zadovoljne starše

Številne aktivnosti, ki zanimajo starše, so lahko primerne tudi za otroke, če jim jih le prikažete na za njihovo starost primeren in privlačen način. A vseeno ne pozabite tudi na tiste dejavnosti, ki so že v osnovi namenjene otrokom. Teh se bodo zagotovo še posebej razveselili in zadovoljni otroci so zagotovilo, da so zadovoljni in sproščeni tudi starši.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Hotel Excelsior na najlepši jadranski rivieri ponuja aktivnosti, ki se jih bo razveselila vsa družina ne glede na vreme ali obdobje, v katerem načrtujete svoj naslednji oddih. Na voljo sta dva zunanja bazena, od katerih je en otroški, notranji bazen z ogrevano morsko vodo, zabavo ter animacijo za otroke in odrasle. V neposredni bližini hotela je tudi plaža, ki je kot nalašč za družinsko razvajanje na soncu.

Za zabavne in izpolnjene počitnice najmlajših gostov je zadolžena maskota Liri, ki s svojim timom animatorjev pripravlja veliko zabavnih in poučnih aktivnosti, za odrasle pa so tu številni programi vadb ter druge aktivnosti. V ceno bivanja je vključena celo uporaba palic za nordijsko hojo. Zakaj si ne bi, medtem ko vaš otrok uživa v vodenih animacijskih programih, privoščili športne aktivnost v dvoje?

Otroci obožujejo Liri

Foto: Liburnia Hotels & Villas

V hotelu Excelsior se lahko pohvalijo z res pestro ponudbo aktivnosti za otroke, ki vključujejo vse, od prijave v hotel do mini kluba. Tudi med tednom so dejavnosti razporejene tako, da je vsak dan v tednu posvečen različni tematiki, zaradi česar otrokom ne bo nikoli dolgčas.

Kaj družine privablja v hotel Excelsior? prostorne družinske sobe,

vključena pijača v času obrokov,

pokriti bazen z ogrevano morsko vodo,

wellness center s savnami,

celodnevne aktivnosti za otroke in najstnike,

mini club za otroke od 4. do 12. leta,

mini prijava za otroke,

darila za najmlajše ter

zabava z maskoto Liri.

Družinska pustolovščina v hotelu Excelsior v Lovranu v družbi njihove vesele maskote Liri je zagotovilo za najlepše družinske trenutke. Sprostite se v udobnih družinskih sobah s pogledom na kristalno čisto morje Kvarnerskega zaliva, sprehodite se po edinstvenem sprehajališču Lungomare ali preživite dan na bazenu, morda v njihovem wellnessu, medtem ko se otroci zabavajo ob sodelovanju v zabavnih animacijskih programih.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

V hotelu Excelsior bodo poskrbeli, da boste imeli čas zase in za vso družino. Pričakuje vas nepozaben oddih, ki bo vam in vaši družini še dolgo ostal v spominu.

Družinska pustolovščina z Liri vključuje: namestitev v izbrani kategoriji sobe,

bife zajtrk, kosilo in večerjo,

pijačo iz šankomata v času obrokov,

celodnevne aktivnosti za otroke in

paket Liri za otroke. Aktivnosti: Liri Kids Club za otroke od 4. do 12. leta in

game room (pikado, namizni tenis, zračni hokej). Foto: Liburnia Hotels & Villas Presenečenja Liri: mini prijava/mini odjava za najmlajše goste z darili presenečenja,

paket Liri za otroke (plišasta igračka in kartice za spominsko igro),

"Sweet Liri treat" (čokoladni tacosi in vroča čokolada/1-krat na osebo) ter

darilo Liri (za vsakega otroka). Animacijski programi za otroke: torek: Zeleni Liri,

sreda: Dobrodošli v Deželi Liri,

četrtek: Etno dan,

petek: Liri v cirkusu,

sobota: Dan dinozavrov in

nedelja: Astro Liri. Aktivnosti za odrasle: torek–nedelja: Keep fit. Foto: Liburnia Hotels & Villas REZERVIRAJTE ZDAJ.

Predlog za družinski izlet med bivanjem v hotelu Excelsior

Iščete idejo za aktiven izlet med bivanjem v Lovranu? Obiščite in raziščite Center za obiskovalce Poklon. Ta je oddaljen le 30 minut vožnje od obale v naravnem zavetju gore Učke.

Center za obiskovalce Poklon je izhodiščna točka za obiskovalce naravnega parka Učka in tudi izhodiščna točka za pohod proti najvišji gori planine Učka, Vojaku (1396 metrov nadmorske višine). Primarni namen Centra za obiskovalce Poklon je zagotovo ozaveščanje obiskovalcev o pomenu narave in potrebi po njeni aktivni zaščiti. Zato z otroki vsekakor obiščite njihovo stalno razstavo, ki bo odlično izhodišče za pogovor o trajnosti.