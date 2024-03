Frecciarossa naj bi aprila Ljubljano povezala z Milanom. Pa jo bo res?

Konec lanskega leta je precej zanimanja vzbudila napoved, da bo z letošnjim aprilom po slovenskih tirih začel voziti italijanski hitri vlak Frecciarossa, ki bo povezal Ljubljano in Milano.

Prepoznavno rdečo puščico so takrat že opazili na trasi med Sežano in Verdom, kjer so opravljali testne vožnje, in zdelo se je, da se bo železniška povezava Ljubljane in Milana res kmalu uresničila.

A je vsaj letos še ne bo. Kot je v pogovoru za Val 202 povedal Luigi Corradi, izvršni direktor družbe Trenitalia, Frecciarossa Ljubljane in Milana pred letom 2025 ne bo povezala.

S kompozicijo Frecciarossa so Italijani res že opravljali testne vožnje na slovenskih železnicah, ne nazadnje so jih tam že fotografirali, a so testirali le traso med Sežano in Verdom pri Vrhniki, ker je tam infrastruktura že pripravljena na vožnjo te vrste vlakov.

"Na slovenskem delu železnic bo treba opraviti še nekaj infrastrukturnih del, računamo pa, da bo povezava Ljubljane in Milana začela delovati prihodnje leto," je Corradi izjavil za Val 202.

Infrastrukturna dela, ki jih je omenil, so potrebna na trasi med Verdom in Ljubljano, po naših neuradnih informacijah je treba zagotoviti skladnost varnostnih sistemov, ki se na italijanskih in slovenskih železnicah razlikujejo.

