Frecciarossa v Sloveniji: s hitrim vlakom iz Ljubljane v Milano?

Italijanska rdeča puščica naj bi aprila prihodnje leto povezala Ljubljano in Milano, ta teden pa so hitre vlake že opazili na slovenskih tirih.

Potem ko vse od leta 2008 ne obstaja neposredna železniška povezava Italije in Slovenije, bi jo s prihodnjim letom lahko spet vzpostavili. In to ne z običajnim potniškim vlakom, temveč z italijansko rdečo puščico, hitrim vlakom Frecciarossa italijanske železniške družbe Trenitalia, ki naj bi vozil med Milanom in Ljubljano.

Po poročanju medija Euronews so ta teden s tem vlakom že testirali traso med Benetkami in Ljubljano. Fotografije rdeče puščice na slovenskih tirih so se pojavile tudi na družbenih omrežjih.

Če se bodo testi izkazali za uspešne, naj bi železniško povezavo Ljubljane in Milana vzpostavili aprila prihodnje leto, še poroča Euronews.

Pot bi trajala slabih sedem ur

Podrobnejše informacije o tej železniški povezavi medtem razkriva italijanski blog Ferrovie.info. Po njihovih podatkih bo, ko bo povezava vzpostavljena, hitri vlak z osrednje železniške postaje v Milanu odpeljal ob 15.15, se ustavil v Brescii, Veroni, Peschieri del Garda, Vicenzi, Padovi, Mestrah, Portogruaru, pri tržaškem letališču, v Tržiču (Monfalconu), Trstu in na Opčinah, nato pa prečkal mejo. V Sloveniji se bo ustavil v Divači in Postojni, nato pa v Ljubljano prispel ob 22.09.

V obratni smeri bo Frecciarossa iz Ljubljane odpeljala ob 6.55, v Milano pa prispela ob 13.45.

