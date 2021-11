Japonska točnost: zaradi minute zamude toži svoje podjetje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonsko železniško omrežje je znano po svojih hitrih vlakih in izjemni točnosti. Do zamud praktično ne prihaja, a če vlak zamudi le za nekaj sekund se zaradi te napake že opravičijo potnikom. Ob nekaj minutni zamudi se opravičijo tudi pisno, zato ni čudno, da inženir zaposlen pri West Japan Railway toži podjetje, ker so mu zaradi minutne zamude vlaka zmanjšali plačo.