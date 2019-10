Poglejte, takšno železniško omrežje gradijo Kitajci

Kitajci pospešeno gradijo železniško omrežje za hitri vlak, ki bo povezalo glavno mesto Peking z mestom Zhangjiakou. Čeprav celoten odsek še ni zgrajen in je hitri vlak še v fazi testiranja, že podirajo hitrostne rekorde in optimistično napovedujejo gradnjo še drugih železnic.

Novi rekord je 385 km/h

Čeprav je gradnja železniške proge med mestoma Peking in Zhangjiakou še v gradnji in na njej trenutno le potekajo testi novih hitrih vlakov, so pri China Railway že podrli kitajski hitrostni rekord. Njihov najnovejši hitri vlak je dosegel hitrost 385 kilometrov na uro in za deset odstotkov presegel hitrost, ki so jo sprva načrtovali.

Ko bo gradnja končana bo kitajsko železniško omrežje daljše za 174-kilometrski odsek, pot s hitrim vlakom pa bo skrajšala čas potovanja s treh na eno uro. Res je, da med običajno uporabo vlak ne bo dosegal maksimalne hitrosti in bo vozil s prvotno načrtovano maksimalno hitrostjo 350 kilometrov na uro.

V ospredju ni lovljenje hitrostnih rekordov

V ospredju China Railway ni lovljenje hitrostnih rekordov, temveč želijo izdelati prvo avtonomno železnico, ki bo med uporabo potrebovala le voznikov nadzor. Razvojne ekipe že pospešeno pripravljajo programsko opremo, do sedaj so uspešno že implementirali nadzor podatkov v realnem času.

Celotno železniško omrežje bo presejano z manjšimi postajami, ki jih bo nadzorovala umetna inteligenca ter nenehno usklajevala položaj vlaka in iskala napake v sistemu. Tehnologija bo imela vpliv na potovanje potnikov, saj bodo roboti vodili potnike do pravih vlakov in jim celo pomagali s prtljago.

Bolj kot višje hitrosti si želijo popolno avtonomije omrežja. Foto: Reuters

Kmalu bodo imeli več kot 30. tisoč kilometrov hitrih železniških prog

V letošnjem letu bodo zgradili dodatnih 3.200 kilometrov železnic, kmalu pa bodo pri China Railway imeli več kot 30.000 hitrih železniških prog. Nadgradnjo in pospešeno gradnjo železnic v prvi vrsti pospešujejo prihajajoče zimske olimpijske igre. Kitajski politiki želijo, da turisti ne vidijo le glavnega mesta ter se odpravijo na ogled sosednjih pokrajin. S hitrimi vlaki in odličnimi povezavami bi jim to radi omogočili na najlažji in hitrejši način.

A to so le prvi koraki pri razvoju javnega prevoza. Pri China Railway že gradijo prototipe s katerimi bodo lahko dosegali hitrosti do 600 kilometrov na uro. Njihovi vlaki bodo vozili hitreje kot nekatera letala in to že leta 2021. Takrat naj bi bili prvi prototipi pripravljeni na testiranja.