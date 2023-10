Srbija kupila pet kitajskih hitrih vlakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekateri vlaki bodo začeli voziti na začetku leta 2025, in sicer bodo povezovali Beograd in Subotico na severu države. Foto: Guliverimage

Srbija je od Kitajske za 54 milijonov evrov kupila pet hitrih vlakov, je med tednom objavilo srbsko ministrstvo za gradbeništvo, promet in infrastrukturo. Poleg tega sta državi podpisali tudi skoraj štiri milijarde evrov težak dogovor za gradnjo 300 kilometrov novih cest in avtocest.

Pogodbi sta Kitajska in Srbija podpisali dan po tem, ko sta ob robu pobude Pot in pas podpisali sporazum o svobodni trgovini med državama.

"Gre za velik prispevek k nadaljnji gradnji cestne infrastrukture," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP o dogovoru gradnje cest dejal srbski minister za promet Goran Vesić.

Lani okoli tretjina tujih investicij v Srbiji kitajskih

Dodal je, da so za pet vlakov odšteli 54 milijonov evrov. "Zdaj bomo imeli hitre kitajske vlake, ki se bodo vozili med Beogradom in Budimpešto," je dodal Vesić. "Ko bodo naši madžarski prijatelji do konca zgradili svoj del železnice, pa bomo šli v Budimpešto," je napovedal srbski minister za promet.

Kitajska je v zadnjih letih veliko milijard vložila v Srbijo in njene sosednje balkanske države, s čimer računa na okrepitev njihove gospodarske vloge v osrednji in vzhodni Evropi. Lani je bila približno tretjina tujih investicij v Srbiji kitajskih. Po navedbah Beograda so znašale skoraj 1,4 milijarde evrov.

Podatki srbskega statističnega urada kažejo, da EU ostaja največji srbski trgovinski partner (38,9 milijarde evrov v letu 2022), pri čemer vodi Nemčijo (8,19 milijarde evrov), medtem ko Kitajska s 5,8 milijarde evrov med srbskimi trgovinskimi partnerji zaseda drugo mesto.