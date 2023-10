Lahko ti podatki skrbijo Nemce? Številke iz Kitajske so zelo jasne.

Meseca septembra je bil na Kitajskem spet najbolje prodajana znamka BYD, ki ostaja kralj največjega avtomobilskega trga na svetu. BYD je septembra prodal 131 tisoč avtomobilov in imel 26-odstotni tržni delež. Med desetimi najbolje prodajanimi modeli so imeli septembra pet svojih avtomobilov.

Med znamkami sta bila septembra BYD najbližje Volkswagen in Toyota, več kot sto tisoč avtomobilov je prodala tudi Honda. V enem mesecu so Kitajci kupili dobra dva milijona avtomobilov, od tega 500 tisoč povsem električnih. Med temi so bili na vrhu spet BYD, Aion, Tesla, Wuling in Volkswagen.

Nemške premijske prvake mora skrbeti nekonkurenčnost pri elektriki

Na celotnem trgu so za zdaj med prvo deseterico tudi pomembnejši evropski proizvajalci. Poleg Volkswagna so bili to septembra še Audi, BMW in Mercedes-Benz.

Med električnimi avtomobili pa je v prvo deseterico prišel le Volkswagen in ker delež električnih vozil na Kitajskem raste, to upravičeno skrbi uprave v Munchnu, Ingolstadtu in Stuttgartu.

Foto: Mercedes-Benz

Volkswagen na Kitajskem v enem mesecu proda dvakrat toliko kot v Evropi

Kitajske številke so visoke: Volkswagen je tam v enem mesecu prodal 205 tisoč avtomobilov. Za primerjavo - v Evropi je Volkswagen v prvih osmih mesecih v povprečju prodal le 97 tisoč avtomobilov mesečno.

Tudi zato je kitajski trg za nemško avtomobilsko industrijo, tako za proizvajalce kot dobavitelje, tako pomemben. Prav tako so te prodajne številke razlog, da si Nemci ne želijo zaostrenih trgovinskih odnosov med Evropo in Kitajsko. Drugače je s Francozi, ki najbolj zagovarjajo preiskavo v nelojalno konkurenco kitajskih znamk v Evropi, saj njihove znamke na Kitajskem ne prodajo veliko avtomobilov.

Kaj pa Kitajci v Evropi?

Kitajske znamke v Evropo za zdaj vstopajo še zelo počasi. To velja tako za BYD kot električna Nio in Xpeng. Znamka Geely, ki bo že letos prišla tudi v Slovenijo, je na kitajskem trgu peta najuspešnejša. Prodor na prodajnih lestvicah je med kitajskimi znamkami za zdaj uspel le MG Motors, ki pa ima izrazite nekdanje evropske korenine.