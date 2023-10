Uradno: Kitajski velikan Geely prihaja v Slovenijo

Geely je del holdinga Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) globalne skupine za tehnologijo mobilnosti s sedežem v mestu Hangzhou na Kitajskem. Ta je eden glavnih avtomobilskih velikanov iz Kitajske, ki je vstopil v lastniške strukture več tradicionalnih znamk. Geely je večinski lastnik Volva, delni pa tudi Mercedesa.

Kdo je Geely?

V zadnjih treh desetletjih je ZGH razvil globalni portfelj blagovnih znamk. Skupina trenutno zaposluje več kot 120.000 ljudi po vsem svetu, znotraj svojih blagovnih znamk pa ima več kot 40 proizvodnih in montažnih obratov, 8 centrov za raziskave in razvoj ter 6 oblikovalskih centrov v Severni Ameriki, Evropi, na Kitajskem in v jugovzhodni Aziji. V Geelyjevih raziskovalnih in razvojnih centrih je zaposlenih približno 20.000 raziskovalcev. V Evropi ima ZGH 10 centrov za raziskave, razvoj in dizajn, poleg tega pa tudi 6 proizvodnih obratov.

Avtomobilsko divizijo skupine sestavljajo Geely Auto Group (Geely Auto, Lynk&Co, Geometry, Livan, Proton), Volvo Car Group (Volvo, Polestar), Zeekr Intelligent Technology, Lotus, LEVC, Radar Auto, Farizon in smart Automobile (skupno podjetje z Daimlerjem).

Znamko Geely bodo vodili iz Zagreba

Na podoben način kot MG Motors v našo regijo prihaja tudi podjetje Geely Adria. Ta je neodvisna članica skupine podjetij SEEAG, dejavna na področju avtomobilskega trgovanja, storitev mobilnosti in drugih inovativnih avtomobilskih dejavnosti.

Geely Adria, ki ima sedež v Zagrebu, zastopa Geely v sedmih državah jugovzhodne Evrope in je trenutno v procesu zagotavljanja regionalne pokritosti z nacionalno prodajno mrežo. Podjetje v zadnjem letu vodi Hrvoje Horvat, ki je pred tem delal pri Renaultu. V Sloveniji bo pri lansiranju znamke Geely odgovorno podjetje KMAG, ki ga najbolj poznamo kot uvoznika znamk Kia in Volvo.

Najprej s športnimi terenci in bencinskimi motorji

V Sloveniji bo najprej na voljo model geely atlas pro. To je športni terenec, ki je dolg 4,5 metra. Poganja ga 1,5-litrski turbobencinski motor TGDI (132 kilovatov), ponuja pa tudi blagi hibridni 48-voltni pogonski sistem. Na voljo bo tako z dvokolesnim kot štirikolesnim pogonom. Pri Geelyju napovedujejo bogato serijsko opremo avtomobila, cene pa za zdaj še niso znane.

V prvem četrtletju 2024 prihaja v Slovenijo še naslednji Geelyjev model - to bo športni terenec coolray. Tekom prihodnjega leta bodo pripeljali še več modelov.

Geely atlas pro:

