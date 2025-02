Geely starray - polno opremljen za 33 tisočakov, ob tem pa zbledijo tudi hibe #foto

Geely spada med največje kitajske avtomobilske proizvajalce, ki že nekaj časa vzpostavljajo poslovne povezave po Evropi. Prepoznavnost kitajskih avtomobilov pri nas je sicer v porastu, vendar so testnega geelyja starray spremljali bolj vprašujoči pogledi.

Foto: Gregor Pavšič Slabih 33 tisočakov za polno opremljen srednje veliki SUV

Za ta znesek Kitajci dobavijo skoraj 4,7 metra dolgi 128-kilovatni športni terenec s 7-stopenjskim menjalnikom, na 19-palčnih platiščih, s panoramskim pomičnim ostrešjem, popolno LED razsvetljavo … Pa tudi z zelo odzivnim bencinskim motorjem, ki je pozitivno presenetil. Vsemu temu Kitajci dodajo luksuzno oblazinjeno kabino, ogrevane štiri sedeže, vso varnostno opremo, prilagodljiv tempomat, velik prtljažnik in podobno. Doplačilo za barvo? 750 evrov.

Kitajski izdelek izraža dinamičnost s padajočim ostrešjem in dvigajočo bočno pločevino. Obe liniji utesnjujeta zadnje bočno steklo, zaključna črna površina pa je že pošteno stisnjena. Maska je okvirjena z dnevno LED svetlobo, emblem, ki ga nosi, pa pri nas počasi spoznavamo.

Starray sledi splošnim pravilom, ki določajo čim večja kolesa (235/50 R19), veliko črnine in terenske plastike, ustrezno oddaljenost od tal, LED svetlobno opremo vse naokrog, plavut morskega psa, odklepanje/zaklepanje s ključem v žepu, serijsko pomično panoramsko ostrešje je več kot dodatni bombonček.

Palec gor

Cena vozila geely starray močno preseneča zaradi velikosti, zmogljivega motorja in izdatne opreme, kakršno "esuveji" srednje velikosti navadno ponujajo za več denarja.

Bogata oprema še posebej navduši z luksuzno notranjostjo, kakovostnimi materiali in izvirnimi oblikovalskimi rešitvami.

Palec dol

Preseneča majhna nosilnost vozila 354 kilogramov, ki izhaja iz podatkov o največji dovoljeni masi (2.000 kg) in masi vozila (1.646 kg)

Občasno na avrocesti med vožnjo s tempomatom na 130 km/h pred ovinki "varnostno" samodejno zmanjšuje hitrost tudi do 110 km/h

Od obeh sistemov za povezavo vozila s telefonom je na voljo samo Apple CarPlay

Povezavo Bluetooth mora voznik znova vključiti po vsakem zagonu motorja

Digitalni sprejem DAB ne deluje, priljubljene radijske FM postaje niso poimenovane, tako da mora voznik poznati frekvence.

Zadnja svetlobna enota se razteza prek celotne širine petih vrat. Odpiranje/zapiranje prtljažnika je električno in daljinsko. Foto: Aleš Črnivec

Neposreden volanski obroč odet v umetno usnje je ogrevan, merilniki so vključeni v klavirsko črno ambientalno osvetljeno površino z izbiro barve. Foto: Aleš Črnivec

Foto: Gregor Pavšič Turbo klasika

1,5-litrski motor razvija 128 kilovatov pri 5500 vrtljajih in navor 290 njutonmetrov med 1800 in 4500 vrtljaji. Pogon imenujemo kot klasičen, ker deluje brez kakršnekoli električne pomoči. Ja, za dano prostornino je navor res izdaten in to v širokem razponu. Vozilo z maso 1.646 kilogramov doseže 190 na uro in do hitrosti sto na uro pospeši v 9,7 sekunde. Tehnični podatki proizvajalca mu pripisujejo emisijski razred Euro 6b.

Foto: Gregor Pavšič Polno udobje za štiri odrasle potnike, prostora pa je za pet ...

Prešito umetno usnje v modro sivi kombinaciji na sedežih, armaturni plošči in vratnih oblogah je prijetno na otip in sploh daje občutek imenitnosti. Pas klavirske črnine prek celotne armature povezuje merilno instrumentno ploščo, zračnike in številne navpične enote ambientalne osvetlitve z izbiro barve.

V starray se vstopa s ključem v žepu, panoramsko ostrešje in prtljažna vrata se upravlja daljinsko. V dvopodročno klimatizirani kabini s protivirusnim zračnim filtrom in z izpihom tudi zadaj so ogrevani štirje sedeži, sprednja dva sta pomična električno, po višini samo voznikov.

… z veliko prtljage

Barvno izpostavljene stranske obrobe tudi potnikoma zadaj ob vratih nudijo nekaj bočne opore, srednjemu pač ne. V sklopu vratnih oblog so v obliki štirih kovinskih bumerangov povezani držala in ročaji za odpiranje vrat. Stekla se upravlja na en dotik in varnostno, od zunaj daljinsko, tudi obe v zadnjih vratih se povem pogrezneta.

V prostorni kabini sta dva zaprta predala. Pred sovoznikom je osvetljen v velikosti formata A4, med sedežema pa hlajen. Izdatne police v vratih so oblikovane za plastenke, po dva utora za pijačo sta spredaj in zadaj. Osnovni volumen prtljažnika meri 650 litrov, pod ploščo na dnu je še prostor za rezervno kolo z orodjem.

Dva sedeža na prostorni klopi sta ogrevana in imata bočno izpostavljene opore. Zadaj so sidrišča isofix, reži za izpih klimatske naprava, bralni lučki in vhoda USB. Foto: Gregor Pavšič

650 litrov meri osnovni volumen prtljažnika, pod trdo ploščo se nahaja rezervno kolo z dvigalom in orodjem. Vse bolj redko videna oprema. Foto: Aleš Črnivec

Kljub ugodni ceni ima starray v notranjosti precej uglednih materialov. Foto: Gregor Pavšič Voznikov delovni prostor

Z umetnim usnjem obdan volanski obroč je oblikovan po ustaljenih smernicah za dober oprijem, po možnosti tudi malo prisekan. Emblem ne izgleda nekaj vpadljivo izvirnega, se mu pa počasi privajamo. Prenos je z dobrega 2,6 zavrtljaja neposreden, ne preštevilna stikala na krakih so logična in večinoma otipljiva.

10,2-palčni barvni zaslon je nameščen na imenitnem klavirsko črnem pasu, ki sega prek celotne armature, povezuje tanke zračnike in vključuje navpične ambientalne barvne razdelke. Podatki o vozilu in okolici so nanizani prek hribovitega ozadja pod nočnim nebom. Ja, nekaj posebnega

Popolna preslikava vsebine telefona na zaslon, a tudi tistega, česar naj voznik med vožnjo ne bi spremljal. Foto: Gregor Pavšič Kitajci v Evropi lovijo zaostanek pri povezljiivosti

Najprej se malo kičasto predstavi s ptički v preletu in z jelenčkom med pašo na osnovni grafiki. Štiri HD kamere posredujejo dobro ločljivo sliko tudi ponoči, nazorno spremljajo parkiranje s pogledom od zgoraj in od strani, kakor tudi tesno vožnjo mimo ovir.

Vsebine na zaslonu so pregledno razvrščene in za začetek dostopne z digitaliziranimi stikali spodaj. Gre za vozniške funkcije (načini vožnje, upravljanje žarometov, spuščanje po strmini, auto hold…), varnostne sisteme (samodejno zaviranje, nadzor hitrosti, lege na pasovih …), zunanje in notranje nastavitve (vstopanje, osvetlitev, udobje voznika in potnikov, klima, ogrevanje, ozvočenje …).

Velik zaslon nazorno razvršča podatke telefona s povezavo Bluetooth, radijske postaje pa so razvrščene samo po frekvencah (po kitajsko zaenkrat brez digitalnega signala DAB). Sistem Android Auto v starrayu ne deluje, so pa bolj zadovoljni uporabniki na Applovih iPhonih.

Kitajski proizvajalci imajo pri vmesnikih nekaj težav, saj z zaostankom dobivajo digitalni radio, sisteme Car Play, Android Auto in podobno. Prek posebnih aplikacij pa omogočajo preslikavo mobilnega telefona na osrednji zaslon - vendar ne le izbranih (dovoljenih) aplikacij, ampak vse vsebine. Med vožnjo tako na zaslonu spremljamo YouTube video, pogled skozi kamero, igre, družbena omrežja - vse to pa je varnostno vsekakor sporno.

Povezavo z Applovim Car Play nam je uspelo vzpostaviti, z Android Auto ne. Foto: Gregor Pavšič

Kot posebno oblikovane izdelke smo ocenili celotno konzolo med sedežema z dvema površinama in lično prestavno ročico, posrečeno izgleda tudi povezava držala z ročajem za odpiranje vrat. Foto: Gregor Pavšič Najbolj šminkerska vozniška priprava je …

… pa ni serijska steklena streha, niti velik osrednji zaslon ali morda romantična zvezdnata noč nad hribovitim obzorjem kot ozadje merilnikov, ampak preluknjana prestavna ročka. Manjša je od ročaja za malo točeno pivo. Recimo, da je podobna majhni zapestnici.

Obdelana s svetlo kovino in prevlečena z usnjem predstavlja prefinjen oblikovalski izdelek, je tudi prijetno otipljiva. Med R, N in D je ergonomsko pomična vzdolžno, poleg je stikalo P. Voznik bi kar segel s kazalcem skozi ročico, jo vzdignil in odnesel domov.

Moč je pričakovana, preseneča pa navor

Geely starray je udobno vozilo za izlete in potovanja. Motor in menjalnik sta dobro uigran par, ki na odprtih cestah zadržuje vrtljaje okoli 1500, med pospeševanjem pa avtomatika gladko reagira in večinoma izkorišča izdaten navor pod mejo 2000 vrtljajev. Ti so na merilniku zanimivo prikazani zgolj številčno brez dodatne grafike.

Turbo navor omogoča tiho potovanje po avtocesti z 2400 vrtljaji, kot bi šlo za dizelski motor. Seveda govorimo o hitrosti 130 na uro oziroma 133 po merilniku. Še bolj lahkotna in tiha je podeželska vožnja. Kot primer vzamemo vzpon na stari cesti od Rižane proti Črnemu Kalu, ki smo ga premagovali z 90 na uro (merilnik 93) v sedmi prestavi s samo 1600 vrtljaji.

V okusno in kakovostno opremljeni kabini izstopa s črnino polepšana armaturna plošča. Posebnost predstavlja dvojna konzola med sedežema s svojevrstno ročico menjalnika. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Aleš Črnivec

Potovalno vzmetenje

Po več kot tisoč prevoženih kilometrih lahko trdimo, da se starray pelje smerno stabilno z dobrimi vozniškimi občutki, kjerkoli se znajde. Z uravnoteženim podvozjem in 19-palčnimi kolesi tudi na slabo vzdrževanih cestah in makadamu. Z neposrednim volanom smo zanesljivo krojili ovinke, brez težav če smo bili prehitri.

No, seveda tudi s težavami za kakšnega od potnikov. Sicer pa smo se s tem SUV lepo ujeli tako md umirjenimi vožnjami po prepisih (torej brez oviranja prometa) kot z dinamičnim izkoriščanjem zmogljivosti motorja.

Iz podatkov vseh kamer okoli vozila se na zaslonu pojavi animacija, ki s programsko opremo sestavi sliko, kakršno bi od zunaj s strani posnela ena sama kamera. Foto: Aleš Črnivec Kaj smo še opazili med vožnjo?

Večinoma gre za enaka zapažanja kot pri številnih testnih vozilih. Varnostni sistemi piskajo in bliskajo zaradi nečesa, kar je že mimo ali popravljajo krivuljo zvijanja po želji voznika in panično zavirajo zaradi vozila, ki ga spredaj več ni, ker je v križišču že nekam izginilo …

Naj ponovimo, kako smo Kitajca vozili po prazni avtocesti s 130 na uro (radarski tempomat na 133). Pred ovinki, ki so na avtocestah blagi, je samodejno zmanjševal tudi do 110, ker je sistem menil, da smo prehitri. Seveda je pohvalno, da so delovanje tempomata nadgradili tudi s prilagajanjem ovinkom, vendar tole na avtocesti je malo pritirano. Lahko tudi nevarno, sploh pa prvič videno.

Prvič smo tudi opazili povsem neškodljivo opombo v seznamu opreme vozila. Tam piše, da nadzor tlaka v gumah TPMS ne spremlja rezervne pnevmatike.

Kot pretiravanje smo mu (starrayu) šteli tudi, da ni dovolil, da bi ga doma pred hišo neprivezani premaknili samo 10 centimetrov naprej ali nazaj. Priveži se, ali pa izklopi električno ročno in potem boš sam kriv, si je morda mislila njegova pamet.

Med zvijanjem v manjših križiščih se na osrednjem zaslonu pojavi video animacija, ki v živo spremlja, kako starray vozi ob pločniku ali kolesarski stezi. Na srečo je stikalo za izklop predvajanja takoj pri roki, saj je vozniku večinoma dovolj to, kar vidi skozi okna. Na vsak način pa cenimo tovrstno pomoč med parkiranjem ali tesnem približevanju različnim oviram.

Med vrtenjem volana s poprijemanjem lahko voznik s komolcem zadane v pokrov predala (naslon) med sedežema, ker je sprednji del pokrova poševno usmerjen proti levi. Moteč je za voznike, ki pomaknejo sedež bolj nazaj. Naša rešitev: vozili smo se z odprtim pokrovom in mimogrede ugotovili, da je v predalu možno vpihovanje hladnega zraka. Ja, vsaka stvar je za nekaj dobra.

Poleg prepoznavanja prometnih znakov se na merilnem zaslonu pojavijo različna opozorila na primer bližina šole, kolesarji, delo na cesti. Ti sistemi včasih kaj spregledajo ali dodajo česar ni (več) in zato tudi za sisteme drugih proizvajalcev trdimo, da so v razvojni fazi.

Stavek o vozniku, ki bi prestavno ročico odnesel domov, ni kar tako. Lahko bi bila ideja za proizvajalce takšnih in drugačnih avtomatskih menjalnikov. Po izklopu motorja bi bilo mogoče vzvod menjalnika pred zapustitvijo vozila preprosto odnesti s seboj. Potem pa naj tatovi "šaltajo", če znajo.

Aja, se kdo spomni saaba 96, kjer se ni zaklepalo volana, ampak vzvratno prestavo?

Foto: Gregor Pavšič Testna poraba pri 8,4 litra bencina

Med materiali proizvajalca se pojavlja podatek za kombinirano porabo goriva 6,8 litra na sto kilometrov po testnem postopku NEDC, ki je bil v veljavi do leta 2019. Potrdilo o skladnosti vozila, ki upošteva testno proceduro WLTP, pa navaja kombinirano porabo 7,3.

S porabo 8,4 smo bili ob vračilu vozila kar zadovoljni, saj začetek ni bil obetaven. Starray je namreč do našega prevzema prevozil kar precej kilometrov s porabo 9,1. Izračunana poraba po točenju pa je dejansko še previsoka, ker zajema vse, kar se je z avtom dogajalo med preizkušanjem. Boljšo sliko dajo spodnji podatki za tri področja.

Na avtocesti, kjer smo radarski tempomat nastavili na 133 km/h, je poraba med samodejnim zaviranjem v prometu in zaradi omejitev večkrat občutno padla, nato pa narasla zaradi pospeševanja na izhodiščno hitrost.

Na merjenju izven naselja vozimo največ 93 km/h, skozi naselja na poti pa do 53 kmh. Sedemstopenjska avtomatika skrbi za vrtljaje okoli 1500 za optimalno izkoriščenost motorja. Mestno porabo smo namerili med umirjeno vožnjo s številnimi postanki v sicer tekočem prometu. Zaradi podatka o vožnji pred nami smo pričakovali, da bodo vrednosti višje.