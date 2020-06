Doživite svoji blejski zgodbi o vodi in gozdu

Oglasno sporočilo

Bled po vsem svetu opisujejo kot eno najbolj pravljičnih mest , njegova osupljiva naravna lepota pa še zdaleč ni vse! Poleg sladkanja z najbolj kremasto in najbolj znano originalno blejsko kremno rezino, sprehoda okoli Blejskega jezera in vožnje s tradicionalno pletno na Blejski otok je Bled tudi izvrstno izhodišče za raziskovanje okoliških hribov peš ali s kolesom. Brez dvoma - Bled je kraj počitniških presežkov !

Največji slovenski alpski biser leži na robu Triglavskega narodnega parka ter tako združuje dva, izredno pomembna elementa narave – vodo in gozd. Prav ti dve naravni danosti sta bili ključno vodilo tudi pri prenovi največjega hotela na Bledu, Hotela Park, ki že ob vstopu ponuja dih jemajoče razglede na lepoto alpskega bisera in vas takoj opomni, da ste na oddihu. V kombinaciji z urbano eleganco, udobjem, trajnostnimi elementi ter mislijo na dobro počutje in zdravje gostov sta tako voda kot tudi gozd ujeta tudi v hotelske sobe, saj blagodejno delujeta na zdravje in počutje, pomirjata, sproščata, pripomoreta k umiritvi in navdajata z energijo.

Sobe s tematiko vode v Hotelu Park so pomirjujoče modre, z valovitimi elementi in stenskimi poslikavami vode.

Voda in gozd vas spremljata tudi v hotelskih sobah

Polovica sob v Hotelu Park, ki ima razgled na Blejsko jezero, je posvečena vodi. Sobe s tematiko vode so pomirjujoče modre, z valovitimi elementi in stenskimi poslikavami vode. Druga polovica sob v Hotelu Park, ki gleda proti parku z mogočnimi drevesi − med njimi so platane, hrasti, tise, smreke in javorji, ki stojijo tam že več kot 40 let − pa je posvečena gozdu. Sobe so pomirjujoče zelene, podobe gozda in dreves nas pozdravljajo s stenskih poslikav, pogled skozi okno pa se zazre v zeleno. Soba je oblečena v smrekov les, ki porašča tudi bližnjo planoto Pokljuko, smreka pa po starodavnem ljudskem prepričanju velja za drevo, ki lahko prevzame človekovo bolezen.

Harmonija narave se nadaljuje v wellness centru Spa Park

Tako kot v celotnem hotelu, boste tudi v hotelskem wellness centru Spa Park na vsakem koraku začutili harmonijo narave, harmonijo vode in gozda. Medtem ko se boste prepustili njunemu pomirjujočemu objemu, bodo strokovnjaki v Spa Parku poskrbeli, da se boste ob različnih masažah, kopelih in razstrupljevalnih programih, sprostili in umirili. Tudi v tretmaje so vpletli zgodbo vode in gozda, z uporabo izključno slovenskih izdelkov, saj želijo gostom pričarati pravo lokalno doživetje. Za piko na i pa v Spa Parku najdete še plavalni bazen in savne, oboje z najlepšimi panoramskimi razgledi na naravne lepote slovenskega bisera pod Alpami.

Po globokem vdihu harmonije narave boste polni sveže energije in pripravljeni na to, da še sami odkrijete skrivnosti Bleda. In kako lahko zgodbi vode in gozda pristno doživite tudi izven hotela? Privoščite si okusen, lokalno obarvan zajtrku v Hotelu Park, nato si v avli hotela v vodni fontani v stekleničke natočite naravno alpsko pitno vodo, s katero si boste takoj izboljšali vaše počutje, pripomogli k boljšemu zdravju, se revitalizirali in regenerirali, in tako boste pripravljeni, da doživetje Bleda iz Hotela Park nadaljujete v naravi!

Bled je izvrstno izhodišče za odkrivanje okoliških hribov. Vse, kar potrebujete, so pohodniški čevlji in obilo dobre volje!

Kopanje v Blejskem jezeru

V Blejskem jezeru se lahko kopate skoraj kjerkoli! Družinam sta najbolj prijazna plaža Velika Zaka, ki jo najdete v zalivu ob severni obali Blejskega jezera in naravno grajsko kopališče, ki ga najdete v zavetju grajske skale pod Blejskim gradom. Kopališče ima dva tobogana, skakalno desko, ograjene bazene in igrala.

Sprehod okoli jezera in hranjenje labodov in rac

Med sprehajanjem okoli Blejskega jezera boste zagotovo opazili ponosne labode in razigrane race, ki vas bodo prosili za kakšen priboljšek! Če bi jih radi nahranili, prosite na recepciji hotela za vrečke z zanje pripravljeno hrano. Razveselite jih s posladki, ki jih ne bodo le nasitili, temveč jim tudi ne bodo škodovali, hkrati pa z njimi ne boste onesnaževali Blejskega jezera.

Najem čolna in veslanje do otočka

Zaveslajte po čudovitem jezeru in čisti naravi ter si privoščite zasebni piknik kar sredi Blejskega jezera. Odveslate lahko tudi do otočka in uživate v razgledu. Blejsko jezero na svoj način lahko odkrivate tudi na supu ter tako uživate v prednostih, ki jih prinašajo aktivnosti na vodi. Informacije o najemu čolna in supov najdete na recepciji Hotela Park.

Sprostitev na bazenu Hotela Park

Nič vas ne bo sprostilo bolj, kot to, da ob zaključku dneva svojim mišicam privoščite še objem termalne vode, ki vas čaka v bazenu Hotela Park. Plavanje v bazenu z naravno vodo vas bo pomirilo, sprostilo vaše mišice in vas s svojimi 33 °C tudi prijetno pogrelo. Po plavanju se potopite in se izgubite še v panoramskem pogledu na Blejsko jezero, ki vam bo vzelo sapo, medtem ko počivate na udobnih lesenih klopeh. Dodaten objem zelenja vas čaka na zunanji terasi, kjer se lahko naužijete svežega alpskega zraka, in z vsem, kar ste, začutite, da ste res na Bledu.

Obisk Blejskega vintgarja

V poletnih mesecih bo vsej družini prijala osvežitev v Blejskem vintgarju! Pot v sotesko Vintgar nas vodi ob Blejskem jezeru skozi vasi Spodnje Gorje in Podhom vse do vstopa v to slikovito alpsko sotesko. Sledi polurni sprehod po 1,600 metrov dolgi soteski, ki jo je izdolbla smaragdno-zeleno gorska reka Radovna. Pot po soteski je speljana preko lesenih mostičkov, s katerih je mogoče brez posebnega truda opazovati slapove, brzice in tolmune, ki jih ustvarja reka med svojim tokom po soteski. Urejena lahka pot po soteski se konča z mostom nad mogočnim, približno 15 metrom visokim slapom Šum.

Osvojite Malo in Veliko Osojnico

Za malo daljši vzpon je pot čez Malo Osojnico do Velike Osojnice odlična izbira. Do Male Osojnice, z višino 685 metrov, je približno 45 minut hoje po strmi gozdni poti, nato pa še nadaljnjih 20 minut do 756 metrov visoke Velike Osojnice. Pričakali vas bodo najlepši razgledi na Blejsko jezero in njegovo okolico, na Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in Ljubljansko kotlino. Morda boste razgled prepoznali z najbolj znanih panoramskih posnetkov Bleda. Privoščite si skok v izvir alpske reke in odkrijte najbolj skrivnostne in odmaknjene kotičke. Prav posebno doživetje je pohajkovati z reko. Adrenalinsko, športno, pa vendar varno in primerno za vse. Naj vas navdušijo stvaritve narave!

Kolesarjenje po dolini Radovne

Lahka kolesarska pot poteka po idilični alpski dolini reke Radovne, od vasi Krnica do muzejsko urejene Pocarjeve domačije, ki je ena najstarejših ohranjenih domačij v Triglavskem narodnem parku. Priporočamo, da se ob poti večkrat ustavite na postankih, ki so označeni z informacijskimi tablami in se nanašajo na dolino in njene posebnosti: oglejte si 500 let staro Gogalovo lipo ter Napoleonov kamen iz časa Ilirskih provinc, ustavite se pri kraškem izviru Lipnik, osvežite se v jezeru Kreda, ki je nastalo zaradi kopanja ene najboljših kred v Evropi. Pomemben spomenik tehnične dediščine doline sta tudi Psankova žaga in mlin s konca 18. stoletja, ki sta vsekakor vredna ogleda. Celotno pot s postanki je mogoče prevoziti v 2 do 3 urah. Majhen namig – za lažji začetni vzpon priporočamo najem električnih koles na recepciji Hotela Park.

Pohod na Galetovec za najlepše razglede na Blejsko jezero

Pohod začnete pri gostilni Rot v vasi Bohinjska Bela. Nezahtevna označena pot vas bo vodila preko potoka Belca po asfaltni poti skozi vas, takoj po podvozu pod železniško progo pa se usmerite desno in po 15 minutah hoje pridete do prvih hiš zaselka Slamniki. Pot nadaljujete po kolovozni poti navkreber, dokler ne pridete do smerokaza, ki vas usmeri levo, nato nadaljujete po strmi poti navzgor, kjer pridete na cesto za Belsko planino. Sledite temu kolovozu. Na križišču nato zavijete levo ter sledite markacijam proti vrhu. Za celoten pohod boste potrebovali približno dve uri in pol.

