Dopustovanje v tujini? Nikar ne pozabite na to!

Slovenci največ potujemo od julija do septembra, tudi letos ne bo nič drugače. Lani smo opravili 4,5 milijona zasebnih potovanj v tujino, okrog 800 tisoč več kot pred desetletjem. Tem je treba prišteti še službena potovanja. V luči nedavnih dogodkov bo letošnji poletni dopust v tujini drugačen, še toliko večjo skrb bomo namenili zdravju in preventivi v različnih pogledih. Pri načrtovanju potovanja, pa naj bo dnevno ali dvotedensko, je dobro misliti na vse, kar se vam na poti lahko pripeti – in zavarovanje za tujino je v tem primeru nujen sopotnik.

Julija se bo začela glavna poletna turistična sezona, ki napoveduje odhode na dopust tudi čez meje Slovenije. Naš nasvet? Pred odhodom na dopustovanje v tujino svetujemo, da pridobite korektne podatke iz kraja, v katerega odhajate, in spremljate razvoj dogodkov, povezanih z epidemijo covid-19. S tem, ko zapustimo naše državne meje, pa je pametno poskrbeti tudi za ustrezno zdravstveno zavarovanje v tujini, saj nam drugače v primeru poškodbe grozijo visoke cene zdravniških storitev.

Čeprav zavarovanje še danes marsikdo vidi kot nepotreben strošek, je izračun jasen. Če se zgodi prometna nesreča s hujšimi posledicami ali se pojavi bolezen, lahko strošek zavarovanja kaj hitro postane zanemarljiv v primerjavi s finančnim prihrankom za plačilo zdravstvenih storitev.

Številni Slovenci bodo tudi letos poletne počitnice preživeli v sosednji Hrvaški.

Zavarovanje za tujino Kaj pa če se na počitnicah v tujini komu kaj pripeti? To je vprašanje, ki si ga pred dopustom le redkokdaj zastavimo. Po svoje je to celo prav, pozitivna energija je pač bistvenega pomena. Ampak … Vsi si želimo, da počitnice minejo v idili in brezskrbnosti. A ne glede na to, kam vas bo odnesla pot in kaj mislite tam početi, je možnost za nenadno bolezen ali poškodbo vedno prisotna. Zbolite ali poškodujete se lahko vi, vaš partner ali vaši otroci. Ne glede na to, kako skrbno bo pripravljen vaš načrt potovanja, vas lahko na poti vedno preseneti nekaj nepredvidljivega. Brez skrbi odpotujte na krajše ali daljše potovanje ali pa izberite zavarovanje Multitrip, s katerim boste zavarovani vse leto.

Različne nevšečnosti in poškodbe, ki zahtevajo specifično obravnavno, oskrbo. In tudi stroške.

Številni dopustniki se v času poletnih dopustovanj k zdravniku največkrat zatečejo zaradi alergij, opeklin, vnetij in poslabšanja kroničnih obolenj. Ni pa tudi malo takšnih, ki se poškodujejo med izvajanjem športnih aktivnosti.

Vsako posredovanje reševalcev in zdravniška pomoč ter nato oskrba v bolnišnici so neizogibno povezani s stroški, ki v tujini hitro presežejo ne samo nekaj sto, ampak tudi nekaj tisoč evrov. Na potovanju ali počitnicah v tujini se nam lahko pripeti še marsikaj hujšega od tega, da si malce popraskamo koleno. Različne poškodbe pa zahtevajo tudi specifično obravnavo in oskrbo. Dovolj je samo močan zvin gležnja, da se vaše počitnice popolnoma spremenijo v mučno počivanje v postelji – v času, ko na prostem poletno sonce boža vse naokoli.

Je evropska kartica dovolj?

Kar pomislite – je evropska kartica zdravstvenega zavarovanja dovolj? Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je kartica, ki jo lahko brezplačno naročite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Zagotavlja nujno zdravniško pomoč pri zdravnikih ali v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže, vendar le do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Evropska kartica sicer velja v državah Evropske unije, državah Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji. Za celovito kritje v primeru zdravstvenih težav v tujini torej evropska kartica zdravstvenega zavarovanja pogosto ni dovolj.

Evropska kartica vam ne nudi asistence, kar pomeni, da boste v primeru, da boste potrebovali zdravnika, prepuščeni sami sebi. Če boste potrebovali zdravniško pomoč, ki jo obvezno zdravstveno zavarovanje v obiskani državi ne krije, boste morali zdravstvene storitve doplačati sami. Evropska kartica prav tako ne krije stroškov prevoza v Slovenijo, stroške prevoza v bolnišnico pa krije le v nekaterih državah.

Z zavarovanjem za tujino Multitrip boste potovali brez skrbi v zvezi s stroški zdravljenja v tujini. Posebnost zavarovanja Multitrip so ugodne premije in visoka zavarovalna kritja. Izognili se boste stroškom nujnih zdravstvenih storitev v tujini. Dobili več kritij, kot jih ponuja evropska kartica. Zavarujete se lahko za vsa potovanja in poslovne izlete, ki jih opravite v enem letu.

Ali ima Vzajemnino zavarovanje za tujino še kakšne prednosti pred evropsko kartico, se vprašate. Seveda!

S sklenitvijo zavarovanja za tujino imate vključeno tudi: 24-urno asistenco v slovenskem jeziku,

informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,

storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,

nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,

nujne zobozdravstvene storitve,

zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,

prevoz v domovino …

Paketi Multitrip zavarovanj za tujino so namenjeni posameznikom, družinam ali skupinam, ki večkrat letno potujejo v območje razširjene Evrope ali sveta in se vmes vračajo domov. Posebnost letnega zavarovanja Multitrip so ugodne premije in visoka zavarovalna kritja.

Zavarovanje Multitrip velja za vsa potovanja oziroma obiske v tujini, ki jih opravite v enem letu. Posamezno potovanje lahko brez vmesne vrnitve v domovino traja največ 90 dni.

Če boste dlje delali ali študirali v tujini, si oglejte tudi Zavarovanje Tujina Live. Poleg klasičnega celoletnega zavarovanja Multitrip vam je na voljo tudi POSLOVNI Multitrip, ki je namenjen izključno službenim potovanjem, skleniti pa ga je mogoče v vseh poslovalnicah Vzajemne.

Stroški zdravstvenih storitev v tujini se od države do države sicer močno razlikujejo. Višji standard države običajno pomeni tudi višje stroške zdravljenja. Če izberete zavarovanje s prenizko zavarovalno vsoto, to lahko pomeni, da boste morali v nekaterih državah še vedno doplačati za zdravstvene storitve.

Da bo odločitev, kolikšno zavarovalno vsoto izbrati, lažja, si lahko pomagate z zemljevidom s priporočili višine zavarovalne vsote. Na spodnjem zemljevidu preverite, katero zavarovanje vam priporočamo za določeni del sveta.