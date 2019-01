Dopust na zasebnem otoku? To je najboljši luksuzni hotel na svetu. #foto

Le tri tedne po tem, ko so na Maldivih odprli hotel Kudadoo, je to prestižno letovišče osvojilo naziv najboljšega novega luksuznega hotela na svetu. Naziv so mu podelili ocenjevalci spletnega portala za luksuzna potovanja Luxury Travel Intelligence, prepričala pa jih je kombinacija sodobnega prestiža, trajnostne zasnove in vrhunske arhitekture.

Foto: Kudadoo Maldives

Hotel oziroma letovišče Kudadoo je pravzaprav zasebni otok, ob katerem so nad morjem zgradili 15 razkošnih vil. Iz vsake od njih se razprostira neoviran pogled na morje, ob tem pa ima vsaka vila tudi lasten neskončni bazen.

Foto: Kudadoo Maldives

Foto: Kudadoo Maldives

Foto: Kudadoo Maldives

Letovišče je zasnovano kar se da trajnostno, streha osrednje zgradbe, kjer so restavracija, bar in wellness, je prekrita s sončnimi celicami, prek katerih pridobivajo dovolj električne energije za potrebe 50 gostov in sto članov osebja.

Foto: Kudadoo Maldives

Foto: Kudadoo Maldives

Za gradnjo letovišča so uporabili trajnostno pridobljen les, skrbijo pa tudi za minimalno uporabo plastike - plastični pripomočki za enkratno uporabo, kot so slamice, so prepovedani.

Več fotografij:

Cene so, jasno, razkošju primerne. Za enosobno vilo, ki sprejme dva gosta, je treba odšteti 3.000 evrov na noč, če pa ste štirje, lahko prihranite in najamete dvosobno vilo - ta stane 4.200 evrov na noč.

