Nora smučarska koča, ki so jo že dvakrat razglasili za najboljšo na svetu #foto #video

Les Anges, luksuzna smučarska koča v Zermattu v Švici, je na podelitvi World Ski Awards, nagrad za najboljše v smučarski industriji, že dvakrat osvojila naziv najboljše smučarske koče na svetu.

Zakaj je najboljša? Če ne drugega, pretehta že razgled - ta se razlega na Matterhorn, slovito goro, ki velja za enega najbolj znanih švicarskih prizorov.

Foto: Elysian Collection

Če vam razgled ni dovolj, ima koča Les Anges za ponuditi še marsikaj. Ima sedem spalnic, vsaka od njih ima lastno kopalnico s straniščem, skupno pa koča obsega kar 700 kvadratnih metrov bivalnih površin.

Foto: Elysian Collection

Gostje lahko uživajo v enem najboljših zasebnih spajev, kar jih je mogoče najti v Alpah, v njem so finska in turška savna, prostor za masaže in soba za sprostitev z bazenom. V topli vodi se je mogoče razvajati tudi na prostem, kjer sta ogrevan bazen in džakuzi, oba s spektakularnim razgledom na Matterhorn in druge okoliške vrhove.

V notranjosti je medtem za zabavo poskrbljeno z vrhunskim avdio- in TV-sistemom, bogato založeno knjižnico, otroškimi igračami in najsodobnejšim playstationom, gostom so na voljo tudi sani in, ne nazadnje, velik koncertni klavir.

Foto: Elysian Collection

Ob tem je gostom ves čas na razpolago osebni kuhar, v ceno pa je všteta tudi bogata ponudba napitkov - od kave, čaja, sokov in vode do piva, žganih pijač, švicarskih in francoskih vin ter, jasno, šampanjca.

Foto: Elysian Collection

Cene so razkošju primerno visoke, za teden dni je treba odšteti od 58 tisoč do 71 tisoč evrov, odvisno od termina, kljub visokemu znesku pa je koča to zimo že skoraj popolnoma razprodana.

