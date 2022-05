Češki mediji svarijo pred počitnicami v Piranu in drugod po Istri

Češka revija je objavila zapis, da so plaže v Piranu, Savudriji, Umagu, Poreču, Vrsarju in ob celotni obali Furlanije - Julijske krajine "prekrite s prozornim sluzastim želejem" ter svoje bralce posvarila pred počitnicami v teh krajih. Na zavajajoče informacije se je že odzvala istrska turistična skupnost.

Glas Istre poroča, da se je po čeških medijih v zadnjih dneh razširila lažna vest, da so obale hrvaške in slovenske Istre ter Furlanije - Julijske krajine v Italiji preplavile meduze oziroma morski klobuki, ki bi lahko ogrozili turistično sezono.

Istrski ribiči so v pretekli zimi res imeli obilico preglavic z meduzami, ob tem piše Glas Istre, ogromno jih je bilo mogoče opaziti tudi v slovenskem morju ali pa denimo v Trstu, a so ob segrevanju morja do zdaj že skoraj povsem izginile.

"Takšni zapisi niso nedolžni," opozarjajo v Glasu Istre in dodajajo, da istrska turistična zveza zdaj dobiva vprašanja gostov iz Češke in Slovaške, kaj se v tamkajšnjem morju dogaja. "Nek Slovak je povedal, da je nameraval v začetku junija priti na počitnice v Istro in ga zdaj zanima, ali je zgodba o množičnem pojavu meduz resnična," še navaja Glas Istre.

Iz Istre so na Češko in Slovaško že poslali demanti

Na neresnične zapise so se že odzvali v turistični skupnosti Istre, njen direktor Denis Ivošević je za Glas Istre povedal, da so češkim in slovaškim medijem ta teden poslali obvestilo "o resničnem stanju na Jadranu". Po njegovem mnenju je nekdo na Češkem zasledil kakšno vest iz zimskega obdobja, ko so se istrski ribiči res pritoževali nad množičnim pojavom meduz, in jo s precejšnjo zamudo prenesel češkim bralcem.

Denis Ivošević, prvi mož istrskega turizma Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ivošević je za Glas Istre še zatrdil, da kopalcem v Istri ne preti prav nobena nevarnost, enako pravijo tudi ribiči iz severovzhodne Istre, ki so za Glas Istre povedali, da meduz na tistem območju praktično ni več.

