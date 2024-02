Po hladnejših zimskih mesecih se zaradi zmanjšane izpostavljenosti sončni svetlobi počutimo zaspano, utrujeno, počasno ali celo malo depresivno. Zato je osredotočenost na lastno dobro počutje v smislu pomlajevanja in revitalizacije v tem času ključnega pomena tako fizično kot psihično. Vzemite si čas za wellness počitnice, ki vam bodo pomagale povečati raven energije, izboljšati razpoloženje in splošno počutje, ko prehajate v novo sezono. Poleg tega zgodnja pomlad pogosto prinese občutek prenove in novo priložnost za osebno rast, zaradi česar je idealen čas, da daste prednost skrbi zase in vzpostavite zdrave navade, ki lahko oblikujejo preostanek vašega leta. V Falkensteiner Hotels & Residences smo izpopolnili umetnost sprostitve in ustvarili zavetišča, posvečena vašemu dobremu počutju.

Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

Celostna sprostitev po vaši meri

Stopite v Falkensteiner Acquapura SPA območja, kjer vas čaka holistična sprostitev za dušo in telo. V vrtincu današnjega hitrega sveta je ostati prizemljen v tistem, kar je resnično pomembno, lahko izziv. Zato je pomembno najti okolje, ki spodbuja harmonijo telesa, uma, čustev in duha. V Falkensteiner Hotels & Residences se potopite v vrhunske wellness storitve, ki na novo opredeljujejo holistični koncept zdravja ter omogočajo, da se pomladite in najdete prave počitnice. Sodelujte s strokovnjaki, da trajnostno izboljšate svoje stanje in izboljšate svoje življenje. Uživajte v številnih spa tretmajih in prilagojenih programih, ki vključujejo medicinski spa/wellness, šport, prehrano in čuječnost. Sodelujte pri poživljajočih dejavnostih na prostem, okrepite svojo duševno odpornost s ciljno usmerjenimi vadbami ter uživajte v zdravih in okusnih obrokih. Učinkoviti spa tretmaji Acquapura so skrbno zasnovani tako, da zagotavljajo trajno vitalnost, holistično dobro počutje in obogateno kakovost življenja.

Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

Wellness počitnice Falkensteiner Hotels & Residences

Prepustite se svetu wellness priložnosti v Falkensteiner Hotels & Residences. Zavestni počitek vam pomaga, da se za trenutek odmaknete od pospešenega tempa življenja in povrnete mir. Včasih se moramo malce umakniti, da nehamo hiteti skozi vsakdanje življenje ter čutiti nenehno napetost in nemoč. V Wellness hotelih Falkensteiner boste našli mir in potrebno sprostitev z dodatnim faktorjem razkošja in užitka. Pozabite na zunanji svet in se napolnite z novo energijo! Naj vaše misli tavajo, najdejo navdih in ponovno odkrijejo vaše notranje ravnovesje v očarljivem okolju Falkensteiner Hotels & Residences.

Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

Vaš Falkensteiner wellness prinaša:

30 minut zdravljenja na osebo/prihod v Acquapura SPA

Spa torbo Falkensteiner, ki jo lahko odnesete domov po počitnicah

Spa "naredi si sam": sproščujoče wellness zdravljenje v hotelski sobi ali doma

15 % popusta na 3 nočitve ali več

Dodatni 5-% popust za člane kluba Blue Spirit