Čas je za načrtovanje poletne vodne osvežitve in sprostitve

Prihaja poletje, od katerega si veliko obetamo. Vsi si želimo varnih in brezskrbnih počitnic. Takšnih, kakršnih smo bili vajeni pred koronačasi. Letošnje bodo zagotovo malenkost drugačne, a vseeno so lahko sproščujoče in razgibane. Brez vodne sprostitve si jih kar težko predstavljamo. Slovenske terme in zdravilišča so zagotovo odlična, privlačna, zelena in varna izbira za preživljanje letošnjega dopusta. S svojimi vodnimi parki, kjer kraljujejo vrtoglavi tobogani, deroče reke, vodni slapovi in druge vodne atrakcije, bodo razveselili vse vodne zabave željne. Tam pa najdete tudi bazene, v katerih ni toboganov in so zato namenjeni bolj umirjenemu uživanju v blagodejni termalni vodi.

Slovenske terme in zdravilišča imajo obilo zunanjih in notranjih vodnih površin z raznovrstnimi vodnimi atrakcijami, ki naredijo počitnice nepozabne v vseh letnih časih. | Foto: Tent Film

Popolna termalna zabava za vso družino

Slovenske terme in zdravilišča so odlična izbira za vse, ki si želite prave vodne osvežitve in pospešenega srčnega utripa. Pa tudi za tiste, ki iščete kotičke, kjer boste lahko umirili svoje misli in telo. Poleg vrtoglavih vodnih atrakcij boste namreč lahko poiskali umirjene kotičke ob bazenu, kjer boste odmaknjeni od poletnega vrveža. Ali pa v okolici term in zdravilišč poiskali kraje v naravi, kamor se lahko peš ali s kolesom odpravite na raziskovanje zanimivih kotičkov in okušanje lokalnih dobrot.

Poleg tega bodo celostno poskrbeli za vaše dobro počutje, saj so vam vedno na voljo wellness centri, kjer se boste po aktivnem dnevu lahko razvajali z masažami, savnami, lepotnimi tretmaji in programi za uravnoteženje telesa, uma in duha.

Čeprav vse terme in zdravilišča ponujajo zanimivo vodno sprostitev tudi v notranjih termalnih kompleksih v hladnejših mesecih ali pa za deževne poletne dneve, se sezona pravih termalnih vodnih užitkov šele dobro začenja.

Veliki zunanji vodni parki navdušujejo s hitrimi vodnimi drčami, počasnimi ali hitrimi rekami, deskarskimi progami in drznimi tobogani. | Foto: Arhiv Sava Hotels & Resorts

Pet razlogov, zakaj po vodna doživetja v terme

Če razmišljate, kako bi najbolj ustregli vsem družinskim članom, je obisk term in zdravilišč zadetek v polno. Čofotanje v bazenih, kanček adrenalina, zabavne animacije in na drugi strani tudi umirjeni kotički za sprostitev so prava formula za družinski oddih. Takšen, kjer prav vsak pride na svoj račun.

#1 Sodobni plavalni bazeni

Zunanje in notranje vodne površine so primerne za plavanje v vseh letnih časih in zadovoljijo želje vseh generacij. Napolnjeni so s termalno ali morsko vodo, ogreto na različne prijetne temperature. Nekatere terme in zdravilišča imajo tudi olimpijske bazene, ki ponujajo dovolj prostora za plavanje, pa tudi za skakanje s skakalnic.

Razkošje bazenov s termalno vodo in vodnimi atrakcijami vas pričakuje v slovenskih termah in zdraviliščih. | Foto: Tent Film

#2 Atraktivni vodni parki

Obisk vodnega parka so vragolije brez meja. To so sanje vsakega otroka. Otroci bodo presrečni, z vodnimi užitki pa boste nahranili tudi otroka, ki se skriva znotraj vas.

Številne slovenske terme in zdravilišča se ponašajo s sodobnimi, velikimi in razgibanimi vodnimi parki – vsak je po svoje edinstven! Vodni parki navdušujejo s hitrimi vodnimi drčami, počasnimi ali hitrimi rekami in atraktivnimi tobogani. Med njimi je tudi svetovno znan prvi tobogan s polnim obratom. Domišljija tukaj nima meja. Obeta se mokro poletje in veliko smeha!

Če vas zanimajo predvsem tobogani in podobne vodne atrakcije, začnite svojo destinacijo iskati tam, kjer so največje vodne površine v Sloveniji - v edinstvenih vodnih parkih slovenskih term in zdravilišč. | Foto: Tent Film

#3 Umirjeni kotički za sprostitev

Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki iščete umirjeno sprostitev, saj boste povsod našli bazene, kjer ni toboganov in ki so zato namenjeni umirjenemu uživanju v blagodejni termalni vodi. Poiščite svoj kotiček ob bazenu ali se sprostite v whirlpoolu, ob masažnih šobah in drugih sproščujočih presenečenjih. Svoj dopust lahko dopolnite z obiskom savn, masaž, blagodejnih kopeli in raznovrstnih tretmajev. Začutite moč vode, odklopite se, preberite v miru kakšno knjigo. Povežite se s partnerjem, z družino.

Sprostitev v whirpoolu ter ob masažnih šobah in drugih sproščujočih presenečenjih v bazenih lahko dopolnite z obiskom savn, masaž in blagodejnih kopeli. | Foto: Tent Film

#4 Animacije za vse generacije

Na bazenih je poskrbljeno za vodene skupinske vodne vadbe, ki zagotavljajo tako zabavo kot tudi pomagajo krepiti zdravje in so sploh odlične za razgibano telo in dobro počutje. Ob bazenih je veliko površin za sončenje, okrepčilo in priložnostno rekreacijo na prostem. Otroci bodo medtem lahko uživali v številnih vodnih pustolovščinah, zabavnih animacijah in delavnicah.

Vodene skupinske vodne vadbe so sploh odlične za razgibano telo in dobro počutje. Foto: Tent Film

#5 Notranji vodni kompleksi – za hladnejše ali deževne poletne dni

V vseh termah in zdraviliščih lahko zaplavate tudi v hladnejših mesecih, saj imajo notranje vodne komplekse, ki so prav tako zabavni, imajo namreč tobogane in vodne atrakcije, ob katerih vam ne bo dolgčas. Sprostitev v blagodejni termalni vodi lahko dopolnite tudi s širokim spektrom razvajanj za odrasle, ponekod pa tudi za otroke, vsekakor pa tudi s široko paleto aktivnosti v naravi. Poleti se seveda večina vodnega dogajanja preseli na zunanje bazene in v vodne parke.

Notranji vodni kompleksi poskrbijo za to, da lahko vodno zabavo in doživetja izkusite vse dni v letu. | Foto: Tent Film

Poiščite svojo destinacijo za vodno sprostitev: ob morju (Terme Portorož),

sredi krajinskega parka z razgledom na morje (Talaso Strunjan),

v bližini vinogradov v najstarejšem mestu v Sloveniji (Terme Ptuj),

sredi panonskih ravnic (Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice),

ob vznožju gozdov zelenega Pohorja (Terme Zreče),

sredi zelenih gričev in pristnega podeželja (Terme Olimia in Medical center Rogaška, Rogaška Slatina),

v zavetju posavskih gradov (Terme Čatež),

na sotočju dobrega, v kraju z močno zdraviliško-pivovarsko tradicijo (Thermana Laško),

v zavetju izjemnega energijskega zdraviliškega parka (Terme Dobrna) ali

sredi pokrajine termalnih vrelcev ob Krki (Terme Dolenjske Toplice in Terme Šmarješke Toplice).

Zbrali smo nekaj idej – najprej tistih bolj razgibanih, v drugem sklopu pa tudi tistih bolj umirjenih. Vedno pa je v središču blagodejna moč termalne vode.

Vodna zabava in adrenalinska doživetja za vso družino

Z zabavnimi in sproščujočimi doživetji bo dan minil, kot bi mignil. | Foto: Tent Film

Ko se boste zabavali na dih jemajočih toboganih, skakalnicah, progah za deskanje, toboganu s prostim padom in drugih vodnih atrakcijah, vam bo dan prehitro minil. Slovenske terme in zdravilišča namreč ponujajo vrsto adrenalinskih kompleksov, med katerimi se za vsakega najde nekaj.

Pogumnejši se bodo lahko spustili po toboganu s polnim obratom z neverjetnim pospeškom, najmlajši pa se bodo zabavali, na primer, na gusarki ladji, v vodni džungli ali plezali po plezalnih stenah ob bazenih.

V termalnih vodnih parkih je poskrbljeno za raznolike animacijske programe za vse generacije. Če pa se boste naužili vseh zabavnih trenutkov v termalnih parkih, se potem odpravite po okolici term in zdravilišč ter nadgradite svoje počitnice še z drugimi zanimivimi doživetji. Dolgčas vam zagotovo ne bo. Pripravite se na zabavne družinske počitnice!

Priporočamo



Na Termalni rivieri Term Čatež bo izbira res težka, saj vas čaka več kot 10.000 kvadratnih metrov vodnih površin. Pomerite se v tem, kdo se hitreje spusti po adrenalinski termalni formuli. Začutite adrenalin na toboganu boomerang, skakalnicah, kamikazah in progah za deskanje. Najmlajši bodo na svoj račun prišli na gusarskem otoku, vsi pa zagotovo na počasni reki, v bazenu z valovi, na različnih vodnih drčah in v vročih bazenčkih.

Toliko zabave in toliko razburljivih doživetij vas čaka, da zvečer ne bo težava zaspati, naslednji dan pa se spet veseliti novih dogodivščin. | Foto: Tent Film

Termalni park Aqualuna v Termah Olimia ponuja kar devet različnih toboganov na adrenalinskem vodnem stolpu, kjer bodo svojo energijo lahko sprostili najpogumnejši. Izstopata tobogana King Cobra in Black Cannon. Aqua jungle in Aqua safari pa najmlajše popeljeta v svet dogodivščin z eksotičnimi živalmi. S številnimi tematskimi bazeni in animacijami bo poskrbljeno za zabavne počitnice za vso družino. V Termah Olimia pa vas pričakuje tudi Family Wellness Termalija, prvi in največji vsedružinski wellness v Sloveniji. Ponuja pravi labirint bazenov in prostorov, kjer ima vsak svoj najljubši kotiček. Zabavno je plezati na plezalni steni nad vodo in opazovati, kako najmlajši čofota v otroškem bazenu. Zabava je ogled filma v 7D kinu ali postavljanje potičk v peskovniku. Za nekatere je zabava dobra knjiga v mirnem kotičku. Pomembno je samo eno – da se zabavajo vsi.

Tako otroci kot tudi odrasli bodo uživali v številnih vodnih pustolovščinah. | Foto: Mediateka STO

V Termah 3000 – Moravske Toplice vas čaka AquaLoop, prvi tobogan na svetu s polnim obratom in s pospeškom 80 kilometrov na uro. Poleg raketnega starta tu navdušujejo tobogan Boom z vizualnimi učinki, zipline Štorkljin let nad zunanjimi bazeni, bazen s skakalnico, tobogan Kamikaza, s katerega se spustite v prosti pad z višine 22 metrov, in še drugi družinski tobogani ter pester animacijski program.

Dodajte svojim družinskim počitnicam pravo mero zabave v slovenskih termah in zdraviliščih. | Foto: Tent Film

Ljubitelji toboganov morate obiskati Terme Ptuj, kjer imajo največji sistem toboganov v Sloveniji. Lahko se spuščate z blazinami, zavijate v ovinkih ali se spustite po toboganu s prostim padom. Glavna atrakcija vodnega parka je večnadstropni stolp s 170 metrov dolgim toboganom Tajfun. Ponujajo tobogan prav za vsako stopnjo poguma. Skakalnice ob olimpijskem bazenu pa omogočajo atraktivne skoke z višine treh ali petih metrov. Z najmlajšimi se boste lahko zabavali tudi ob skakanju čez valove ali se v napihljivem obroču spustili po počasni reki.

Vsi mladi po srcu obiščite vodni park Balnea Fun v Dolenjskih Toplicah. Štirje drzni tobogani in pristajalni bazen bodo poskrbeli za ure nore zabave. Tobogani so ločeni od glavnega bazena in umaknjeni v zelenje, zato veseli živžav ne bo motil kopalcev ob letnem termalnem bazenu. Najmlajši bodo uživali na gusarski ladji, plezalni steni ali igralih, ki so v senčnem delu plaže. Za otroško animacijo pa bo poskrbel prijazni Medo Tedo, ki živi v Termah Dolenjske Toplice. Med tem časom pa se boste starši lahko odpočili ali se sami podali na najbolj divji tobogan pri njih. Vse to in še več je kraljestvo družinskih norčij Balnea FUN.

Družinsko zabavo boste doživeli tudi v Termah Zreče. V gozdnem vodnem parku, obdanem z zelenimi pohorskimi gozdovi, se pomerite na hitrih drčah ali pa se spustite po toboganih. V bazenih z akratotermalno vodo lahko v Termah Zreče uživate vse dni v letu. V toplejših mesecih se bodo otroci naužili vodnih dogodivščin v Gozdnem vodnem parku, otroškem čofotalniku ali Srčkovi deželi, kjer bodo ustvarjali, tekmovali v igrah brez meja, se prelevili v Indijance ali iskali skriti zaklad. In če so brihtne glave, ga tudi našli.

V termah in zdraviliščih je poskrbljeno za otroško veselje. | Foto: Tent Film

Vodna zabava in sprostitev za vse generacije vas čakata tudi v Thermani Laško pod edinstveno in dih jemajočo stekleno kupolo, ki se poleti veličastno odpre. Tam so doma raznovrstne vodne atrakcije, kot so tobogani, hitra reka, bazen z valovi, rekreacijsko-masažni bazen s slapovi in talnimi izviri ter otroško vodno zabavišče. Čofotanje po vodi bodo popestrili animacije za otroke ter otroški bazeni s tobogani in igrali.

Termalna sprostitev in popolno razvajanje

Temelj ponudbe slovenskih term in zdravilišč so naravni zdravilni dejavniki, v srcu pa so vrelci blagodejnih termo-mineralnih vod. | Foto: Dean Dubokovič Slovenske terme in zdravilišča so popoln prostor tudi za tiste, ki iščete mir in zeleno naravo. Umeščena so namreč v naravno okolje, v raznolikih pokrajinah, s katerimi so tesno povezana. Poleg wellness in selfness storitev boste ob bazenih našli mirne kotičke, odmaknjene od otroškega vrveža, kjer boste lahko umirili svoje misli in se popolnoma sprostili.

Potopite se v whirlpool bazene, uživajte v podvodnih in nadvodnih masažah, vodnih vrelcih in slapovih. Ali pa se umaknite v umirjen del termalnega kompleksa. Tudi v toplejših mesecih se splača pobegniti v savno – savne so sploh poseben svet v slovenskih termah in zdraviliščih, ki se ponašajo z bogatimi, sodobnimi in raznolikimi savnami, vse od najbolj znane finske savne do parne turške ali infrardeče. Presenečajo solne, kristalne, pa tudi indijske, rimske in barvne savne ter biosavne in lakoniji. Tam vas pričakujejo bogati programi z različnimi pilingi in aromami ter mojstri z obrednim vrtinčenjem zraka.

Tudi vse zgoraj omenjene terme, ki slovijo po vrtoglavih vodnih atrakcijah, ponujajo prostor, kjer se lahko umaknete od razigranega vrveža ter poiščete intimo in čutnost doživetij. Kjer se boste počutili lahkotno in sproščeno. Kjer se boste pocrkljali sami, v dvoje ali pa z otroki. Privoščite si sproščujoče kopeli, ki vam bodo dale nov zagon.

Priporočamo



Na slovenski obali lahko vse leto plavate v morski vodi. Poleti lahko zaplavate v morju, vse dni v letu pa v termalnih bazenih Talasa Strunjan in bazenih Term Portorož. Bazeni z morsko vodo so ogreti na prijetno temperaturo, ki vas bo kljub vsemu v poletni vročini ohladila.



Talaso Strunjan ponuja tudi velik masažni bazen, najmlajši pa se bodo lahko igrali v otroškem bazenu. V poletnih mesecih vas vabijo tudi na strunjansko plažo, ki je znana po čistem morju in urejenih zelenih površinah za počivanje. Poleg najema ležalnikov so vam na voljo tudi plažni gazebi za še več udobja in zasebnosti.

Poskrbite za svoje dobro počutje in si privoščite preporod z razvajanjem v slovenskih termah in zdraviliščih. Doma so tudi na morju! | Foto: Tent Film

V Termah Portorož boste našli prvinsko energijo termalnega Pramorja, termo-mineralne vode, ki je po svoji kemični sestavi edinstvena v tem delu Evrope, z blagodejnimi učinki na zdravje in dobro počutje. Potopite se v bazen z ogrevano morsko vodo, kjer vas čaka razvajanje z masažnimi šobami ob poslušanju meditativne glasbe. Pravo razvajanje na svežem zraku vam ponuja bazen z ogrevano morsko vodo Sea Spa, za osvežitev v družbi družine pa je tu zunanji bazen družinskega hotela Mirna, kjer se bodo z veseljem pozabavali predvsem otroci - dolgčas pa nikakor ne bo niti staršem.

Če si zaželita preživeti romantičen in sproščujoč oddih, izberita katero od izvrstnih ponudb za razvajanje v dvoje v slovenskih termah. | Foto: Arhiv Terme Portorož

Terme Dobrna vas vabijo v svojo oazo s termalno vodo, ki vas bo napolnila z energijo ter vas poživila s podvodnimi masažami in whirlpooli. V notranjih in zunanjih termalnih bazenih boste starši našli svoj mir, malčki pa vodno zabavo z malim toboganom. V Termah Dobrna si lahko privoščite eno izmed njihovih termalnih marmornih kopeli, kamor voda priteče neposredno iz vrelca in tako ponuja najpristnejšo obliko sproščanja.

Vsak se rad razvaja po svoje. Sprostitev v kopeli ali savni, blagodejne masaže, prvovrstni kotički za umiritev telesa in duha … Vse to in še več boste našli v slovenskih termah in zdraviliščih.| Foto: Tent Film

V Termah Šmarješke Toplice je na voljo bogat program wellnessa. V Vitarium Spa & Clinique vas bodo razvajali z notranjimi in zunanjimi bazeni s termalno vodo, savnami in masažami vseh vrst, vrhunskimi kozmetičnimi negami, pa tudi strokovno vodenim programom wellnessa. Njihova posebnost je leseni bazen nad termalnim vrelcem, ki je bil zgrajen že konec 18. stoletja. Ogrodje bazena je iz hrastovih plohov, dno pa iz smrekovih desk. Posebnost bazena, ki so ga v začetku prejšnjega stoletja poimenovali Marijina kopel – po kraljici Mariji, ženi kralja Aleksandra –, je njegova pretočnost, ki omogoča, da se voda v njem v celoti zamenja v nekaj urah. S tem se ohranjata njena stalna temperatura in vsebnost zdravilnih sestavin.

Nekateri bazeni so res posebni – kot je leseni bazen nad termalnim vrelcem v Termah Šmarješke Toplice, ki je bil zgrajen že konec 18. stoletja. Foto: Tent Film

Rogaška Slatina ponuja raznolike možnosti za vodno sprostitev – številni hoteli ponujajo svoje bazene in wellness centre. Očarali vas bodo z ekskluzivnimi ambienti, intimnostjo, ki jo zagotavljajo, in bogato ponudbo sprostitvenih storitev. Odločite pa se lahko tudi za termalno riviero – bazeni na Rogaški Rivieri imajo notranje in zunanje bazene ter masažne bazene z več kot sto masažnimi šobami. Pridite po svojo sprostitev na Rogaško Riviero, potopite se v masažni whirlpool s toplo vodo, zaplavajte v plavalnem bazenu ali se udeležite vodne gimnastike. Zvečer pa na sprehodu po Zdraviliškem parku začutite močno zgodovino tega priznanega zdraviliškega kraja. Seveda pa ne smete zamuditi pitnih kur z edinstveno zdravilno naravno mineralno vodo Donat Mg, najbogatejšo z magnezijem na svetu, v Medical centru Rogaška.

Sprostite se v posebnih kopelih, ki jih ponujajo terme in zdravilišča. | Foto: Tent Film

Tudi v Zdravilišču Radenci vas pričakuje privlačen termalni poletni oddih. Skoraj stoletje in pol zdraviliške tradicije … Prištejte še dvesto petdeset sončnih dni v letu in seveda legendarno mineralno vodo, ki si jo natočite neposredno ob izviru ali v njenih mehurčkih uživate v kopelih, in že je pred vami oddih, ob katerem vam bo zaigralo srce! Termalni park Zdravilišča Radenci vas z desetimi bazeni vabi, da preizkusite blagodejno moč termalne vode. Udeležite se vodene vadbe, ki jih ponujajo za vse generacije. Zaplavajte v 25 metrov dolgem bazenu, spustite se po deroči reki, prepustite se podvodnim in nadvodnim masažam in vrelcem ter vodnim slapovom. Potopite se v oazo mehurčkov in začutite njihove dobrodejne učinke. Medtem ko svet šele odkriva moč mehurčkov CO 2 , goji Zdravilišče Radenci dolgoletno tradicijo izkoriščanja učinkov mineralne vode, ki je po vsebnosti naravnega CO 2 ena najbogatejših vod na svetu.

Slovenske terme in zdravilišča ponujajo najrazličnejše možnosti za preživljanje nekajdnevnega odklopa ali daljšega dopusta. | Foto: Tent Film

Spanje v vinskem sodu, gusarskem zalivu ali indijanski vasi?

Da, vse to je mogoče doživeti v slovenskih termah in zdraviliščih in prav zagotovo si boste takšne počitnice zapomnili za vedno. Izbira bivanja je v termah in zdraviliščih res velika. Od hotelov s petimi zvezdicami, prijaznih manjših hotelov, apartmajskih vasic, vil, kampov do prav posebnih oblik bivanja. Takšnih, ki omogočajo pristen stik z naravo in si jih boste prav gotovo zapomnili po tem, da je spanje v njih prav posebno doživetje.

Priporočamo



V Termah Ptuj lahko noč preživite v pravem lesenem sodu, ki priča o bogati vinski tradiciji v okolici. Lesene sode so preuredili v udobne lesene sobe, ki so nameščene okrog osrednjega prostora s skupnim ognjiščem. To zanimivo doživetje ponuja prav posebno bivanjsko izkušnjo za pare ali zabavo za vso družino.

Edinstvene zgodbe in doživetja bodo vaš oddih spremenila v nepozabno izkušnjo bivanja pod zvezdami. | Foto: Arhiv Terme Olimia

Magični oddih pod zvezdami boste doživeli v glamping vasici Term Olimia. Enkratno doživetje povezuje neokrnjeno naravo in prestižno udobje. Stilsko dovršeni in popolnoma opremljeni šotori ponujajo poseben odklop. Potopite se v zasebni jacuzzi pred šotorom ali posedite okrog slikovitega ognjišča in uživajte v trenutku.

V Termah Čatež se lahko prelevite v gusarje ali Indijance. Preživite počitnice kot pravi Indijanci v značilnih šotorih tipijih, ki vašo domišljijo ponesejo v svet teh pisanih plemen. Šotori so opremljeni z vso potrebno opremo za brezskrbno nastanitev. V neposredni bližini, v Gusarskem zalivu, se lahko nastanite v eni od plavajočih hišic na jezeru, v katerih je nepozabna izkušnja zagotovljena.

To poletje raziščite posebne zgodbe edinstvenih nastanitev v osrčju narave.| Foto: Tent Film

V Prekmurski vasi Ajda vas čakajo glamping hišice v slogu cimprač, tipičnih prekmurskih hišic. Zjutraj vas prebudi oglašanje štorkelj, brenčanje čebel in brbotanje črne termomineralne vode, ki kliče k razvajanju. Otroci imajo le lučaj stran zagotovljeno vodno zabavo v termalnem parku, zvečer pa boste prijetno utrujeni zaspali na vzglavnikih, polnjenih z ajdovimi luščinami.

Privoščite si nepozabno vodno doživetje

Terme in zdravilišča so zagotovo počitniška destinacija, kjer vam ne more biti dolgčas. Očarani boste nad vsemi vodnimi atrakcijami. Te so najpogosteje razlog, da se z otroki odpravite na počitnice v ene izmed term. A na svoj račun boste prišli tudi odrasli. Ali pri vodni zabavi z najmlajšimi ali pa ob masažnih bazenih, savnah in drugih wellness storitvah, s pomočjo katerih boste sprostili svoje telo in duha.

Če iščete pravo vodno zabavo, tobogane vseh vrst, pristen stik z naravo, zanimive zgodbe in doživetje, ki ga ne boste pozabili, pa tudi varne počitnice blizu doma, a ravno prav daleč za pravi odklop, potem letošnje počitnice – upamo, da že v kratkem brez omejitev - preživite v enih od slovenskih term in zdravilišč.

Slovenske terme in zdravilišča so odlična destinacija za popolno sprostitev. | Foto: Tent Film