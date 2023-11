Čarobni advent na Hrvaškem

Oglasno sporočilo

V prazničnem duhu se Hrvaška odene v čarobne luči, ustvarjajoč edinstveno vzdušje adventnega pričakovanja. Mesta kot Zagreb, Zadar, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Opatija in Pula pripravljajo bogat program, ki združuje tradicijo, kulturo in zabavo. Od prazničnih sejmov do glasbenih koncertov, družinskih dogodkov in okusnih dobrot, adventna doživetja na Hrvaškem vabijo vse generacije, da uživajo v toplini skupnih trenutkov vse do začetka novega leta. Več informacij o dogodkih najdete na uradnih spletnih straneh posameznih mest.

ZAGREB

Kalejdoskop dogodkov

V organizaciji mesta Zagreb, Turistične zveze Zagreb ter institucionalnih in zasebnih partnerjev se odpirajo vrata enega najbolj priznanih adventnih dogodkov - Advent Zagreb. Letos bo trajal od 2. decembra 2023 do 7. januarja 2024. Otvoritev čarobnega adventa v Zagrebu bo v soboto, 2. december, ko bodo na Trgu bana Jelačića tradicionalno prižgali prvo adventno svečo.

Napoveduje se bogat program s preko 100 koncerti, razstavami in predstavami po mestu. Dodatne božično okrašene lokacije, kot so Trg braće Mažuranić, Svačićev trg, park Ribnjak, skupaj z že znanimi lokacijami, bodo še dodatno obogatile adventsko vzdušje.

Vse podrobne informacije o dogajanju lahko najdete na www.adventzagreb.hr.

ZADAR

Đir po Zadru

Zadar, pristaniško mesto ob obali Jadranskega morja, se vsako leto prelevi v pravljično okolje. Letos bo prazničen val zajel Zadar med 24. novembrom 2023 in 8. januarjem 2024. Advent v Zadru privabi številne obiskovalce s svojim pestrim programom, prazničnimi ponudbami ter raznovrstnimi dogodki za vso družino.

Restavracije, kavarne, trgovine in muzeji se v sklopu projekta "Đir po gradu" pridružijo praznovanju s posebnimi ponudbami ter cenami, s čimer oživijo staro mestno jedro v zimskih mesecih. Športni center Višnjik pa prispeva k prazničnemu vzdušju s postavitvijo drsališča in sankališča.

Posebno povabilo gre tudi za športno-humanitarno prireditev, Zadar Christmas Run 2023, ki se bo odvil 16. decembra 2023. Gre za tekaški dogodek v rdečih božičnih kapicah, ki da tekaški prireditvi poseben pridih adventa. Vsak tekač prejme rdečo kapico, kar praznično pobarva cesto od Puntamike do Adventa v Zadru v praznične odtenke Božiča.

Foto: Fabio Šimićev

Več informacij o dogodkih in programu je na voljo na uradni spletni strani https://zadar.travel/hr/advent/.

VARAŽDIN

Baročno mesto, ki vam bo letos razkrilo najlepšo skrivnost

December, čas veselja, zabave, druženja in uživanja v okusih, je tudi čas (ponovnega) zaljubljenja ter priprave na novo leto. Popolno priložnost za uresničitev teh želja ponuja dišeč, topel in zabaven Advent v Varaždinu, eden najbolj očarljivih in romantičnih zimskih festivalov na Hrvaškem. Razprostira se na sedmih lokacijah v čudovito okrašenem mestnem jedru in bo letos potekal od 1. decembra 2023 do 7. januarja 2024, ponujajoč več kot 110 raznolikih dogodkov za vse okuse, starosti in praznične želje. Lani je bil varaždinski Advent pravi zimski uspeh, zato letos prinaša nekaj sladkih skrivnosti, ki bodo zagotovo ogrele srca obiskovalcev.

Najmlajši obiskovalci, pa tudi tisti, ki si želijo trenutka otroške radosti, bodo uživali v pravljičnem vzdušju Čarobnega Grada Djeda Mraza. Dedek Mraz bo pričakal obiskovalce z nasmehom na obrazu, pripovedoval jim svoje najljubše zgodbe, babica Zima pa bo vodila številne delavnice ob slastnih piškotih in pecivu. Vilinci bodo s srcem in pozornostjo pakirali darila, celo Grinch bo v prazničnem razpoloženju.

ŠIBENIK

Prvi zero waste advent na Hrvaškem

Prestižni naslov "GREENtanje u Parku" zaznamuje letošnjo Adventuro v Šibeniku, ki bo že tradicionalno preoblikovala mesto v pravo božično čarovnijo na treh ravneh - v Đardinu, na Poljani ter v Kući umjetnosti Arsen. Letošnja Adventura 2023 bo pripravila številne delavnice in vesele trenutke za najmlajše Adventuriste, pa tudi za tiste malo starejše.

Adventura 2023 se za najmlajše adventuriste še dodatno razširja pod novim imenom "Arsenturica". Priljubljeni otroški programi Adventure bodo prvič potekali v dobro znani Kući umjetnosti Arsen! Več informacij kmalu sledi, zato spremljajte obvestila na spletni strani https://www.adventurasibenik.hr/.

GREENtave Outdoor Adventurica bo potekala v nedeljo, 17. decembra 2023, ob 11. uri v parku. Dogodek se prične s skupinskim ogrevanjem na glavnem odru, nato pa sledi orijentacijski pohod s priloženimi nalogami za otroke od 7 do 10 let. Mlajši otroci, stari od 5 do 7 let, bodo uživali na športnih poligonih pred šolo Fausta Vrančića. Sodelujoči otroci bodo prejeli medaljo in sladke darilce sponzorjev. Udeležba na Outdoor Adventurici je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato so prijave obvezne.

Adventura Šibenik ostaja Zero Waste tudi letos! To pomeni, da vsi skupaj zmanjšujemo odpadke, ki jih puščamo za sabo. Za dosego tega cilja je na voljo nova Zero Waste hišica v Parku, kjer lahko prevzamete večkratne kozarce. Prosimo, da tudi letos podprete Zero Waste pobudo Adventure in s tem pomagate zmanjšati količino odpadkov!

DUBROVNIK

Simfonija kulturnih dogodkov v biseru hrvaškega Jadrana

Opuščanje običajnega in sprejemanje izjemnega – to zimo doživite čarobnost v Dubrovniku. Dubrovniški Zimski Festival, ki letos praznuje svojo slavnostno deseto ponovitev, vabi, da se pridružite spektaklu prazničnih in kulturnih dogodkov.

Festival obljublja več kot 20 očarljivih koncertov, postavljenih ob različnih mestnih kulisah. Mesto se bo preobrazilo z novimi vizualnimi elementi, bleščečimi okrasnimi elementi in raznolikimi prijetnimi presenečenji. Ob vstopu v novo leto pa Dubronik vabi na spektakularno silvestrovanje s priznanim glasbenikom in regionalno superzvezdo Zdravkom Čolićem.

Priljubljeni Stradun, obsijan s praznično očarljivostjo bo postal oder za nekatere najbolj priljubljene glasbene nastope med festivalom. Začenši z legendarno hrvaško rock skupino Prljavo kazalište in za konec, 6. januarja 2024, očarljiv glas in neizmerna energija Jelene Rozge.

Ves december bo Dubrovnik gostil zvezdniško ekipo najboljših glasbenikov s Hrvaške. Uživali boste v čustvenih melodijah z Gibonnijem, s harmoničnimi 4 Tenorji, z resonančnim Tomislavom Bralićem in zborom Intrade. Lahko pa obiščete tudi koncert večnega Parnega valjka, melodične vokalne skupine Šufit ter ikone hrvaškega šova, Anteja Gela, in njegovega benda. Ustvarili bodo očarljivo vzdušje na silvestrovo, med silvestrsko nočjo in dnevnimi praznovanji za najmlajše zabavljače. Poleg tega festival obljublja izjemni oder s Queen Sensation, tribute skupino legendarni skupini Queen. Za ljubitelje elektro popa pa so pripravili dogodek z enigmatičnim glasbenim duetom Nipplepeople.

OPATIJA

Najlepši advent ob morju

Opatija se lahko pohvali z nazivom Najlepši advent ob morju v Evropi, in prav zaradi svoje čarobnosti je že osvojil več sto tisoč src obiskovalcev. Romantična Opatija tako postane nepogrešljiva destinacija to zimo.

Zima v Opatiji ustvarja najlepše podobe in najbolj očarljiva doživetja. Ko se temperature spustijo vse do morskih valov, več sto tisoč lučk osvetli mestne ulice in zgodovinske parke s čarobnim sijajem. Praznične specialitete, mikavne slaščice, kuhano vino in čaj ogrejejo telo, živa glasba in druženje z najdražjimi pa napolnijo srce. To je znamenje, da ste se znašli na najbolj čarobnem kraju na svetu in postali del najlepšega adventa ob morju v Opatiji.

Praznično čarovnijo lahko začutite na vsakem kotičku mesta. Adventni dogodki bodo potekali od 1. decembra 2023 do 7. januarja 2024 na različnih lokacijah: mestni tržnici kot tradicionalnem središču lokalnega prebivalstva, slikovitem ribiškem kraju Volosko, znanem po vrhunskih restavracijah, odprti sceni Poletnega odra, ki se spremeni v drsališče, ter na slavnem obalnem sprehajališču Lungomare. Središče vseh dogajanj je prelepo urejen park pred Umetniškim paviljonom Juraj Šporer, kjer so večeri polni žive glasbe, odlične družbe in izjemne gastronomske ponudbe.

PULJ

Koncertno obarvan puljski advent

Letošnji Advent v Pulju bo potekal od 3. do 31. decembra 2023. Dogodek se bo odvijal na petih lokacijah, prinašal pa bo 30 glasbenih in 30 otroških programov.

Med trajanjem Adventa bo parkiranje po 17. uri med delovniki brezplačno na vseh javnih parkiriščih, ki so običajno plačljiva, ter ob vikendih in praznikih cel dan. Letos os tudi podaljšali čas obratovanja Adventim hišicam, obiskovalcem pa je na voljo tudi brezplačen javni prevoz.

Pulj se lahko letos pohvali z novo atrakcijo za otroke - lunapark v mestnem parku in veliko hišo Dedka Mraza in Babice Zime. Poleg Parka grada Graza, Giardina, Portarate in Foruma velja omeniti tudi novo lokacijo drsališča na igrišču za OŠ Centar, ki bo mnoge pustila brez besed s svojo bleščečo in pravljično podobo. Drsališče se odpre 7. decembra ob 18. uri, drsanje pa je brezplačno na dan odprtja.

Vse obiskovalce čaka rraznolik in kakovosten glasbeni program, ki bo predstavil lokalne, regionalne in hrvaške izvajalce. Advent odprejo Gustafi 3. decembra 2023 na Portarati. Po njih bodo v Adventu nastopili Dogma, Matija Cvek & The Funkensteins, Veja, Edo Maajka, Monarh, ABBA Ring, Medea & Tedi Grubica, Miach, Goran Karan, Goran Bare & Majke, Svemirko in Detour. Tradicionalni glasbeni program bo potekal ob koncih tedna na tržnici, 31. decembra 2023 pa bodo Vesna Nežić Ružić & Magnolija poskrbeli za vzdušje ob pripravi fritaje iz 2024 jajc. Na Portarati bo Silvestrovanje opoldne s Luko Nižetićem, za večernjo zabavo pa bo poskrbel Vojko V, na Forumu pa Indira Forza. Poseben glasbeni program se bo odvijal v katedrali 8. decembra 2023, ko bosta nastopila Bruno Krajcar & Klapa Luka ter posebni gost Edin Karamazov, 23. decembra 2023 pa bo na Portarati humanitarni koncert Klape Rišpet.

Celoten program prireditev je na voljo na spletni strani www.adventupuli.hr.

KRK

Prav poseben advent ob zvoku in vonju morja

Od 2. do 23. decembra 2023 bodo polkupola blizu Velikega parka, Galerija Decumanus in samostanska cerkev sv. Frančiška Asiškega gostile številne praznične dogodke, navdihnjene z duhom adventa. Da bo doživetje popolno velja poudariti, da bo bogat kulturno-zabavni program adventa na Krku spremljala enako bogata gastronomska ponudba, ki bo prepričala prav vsakogar.

Foto: TZ Krk

Advent na Krku, kot doslej, prinaša številne vsebine, namenjene najmlajšim obiskovalcem, vključno s koncerti, predstavami in programom v čast znanega zavetnika otrok, mornarjev in popotnikov - sv. Nikolaja. Otroci bodo nestrpno pričakovali Večer s Disneyem v izvedbi glasbenic Nere Gojanović in Gordan Pavić, ki ju bosta s svojimi odličnimi interpretacijami popeljali skozi najbolj znane Disneyjeve risane filme.

Foto: TZ Krk

Glasbena zgodba za odrasle se začne s predstavitvijo dua The Funkables. V naslednjih dneh bodo sledili koncerti: kantavtorice Luce z značilnim glasom, benda Dellboys, Gradske glazbe Krk, ženske klape Kuš kot najstarejšega in najmlajšega mestnega glasbenega kolektiva ter klape Cambi. S svojimi nastopi bodo občinstvo osvojili tudi bendi: Swingers, The River Sharks in Grooversi.

Foto: TZ Krk

Ob vsem kulturno-zabavnem programu bodo obiskovalce mesta zagotovo prevzele tudi praznične kulinarične ponudbe. Praznični čas bodo sladkali fritule, dišeči vaflji, palačinke s skuto in domačim džemom, poleg okusnih jedi pa bo na voljo tudi raznolika ponudba pijač.

POSESTVO SALAJ

Družinsko božično doživetje

Čarobno Božično doživetje na posestvu Salaj vsak dan od 1. decembra 2023 do 8. januarja 2024 razveseljuje velike in male obiskovalce. Zgodba družine Salaj, ki traja že več kot dve desetletji, prepleta stvarnost z domišljijskimi svetlobnimi prikazi, saj že tri generacije s predanostjo in ljubeznijo ustvarjajo čarovnijo Božiča na prostem.

Obiskovalce čaka več kot 4,5 milijona luči, ki spreminjajo posestvo v pravo kraljestvo božičnih lučk, ustvarjajoč pravljično vzdušje za vsakega obiskovalca. Vsak dan ob 18. uri se nad posestvom prične ognjemet, ki s svojim barvitim sijajem ponuja nepozabno doživetje za vse obiskovalce. Poleg tega si obiskovalci lahko ogledajo tradicijo z Božičnimi jaslicami in predstavitvijo groba Jezusa, ki je umeščen v stari kamnolom iz leta 1905.

Posestvo Salaj ni le kraj za ljubitelje prazničnih lučk, temveč tudi za ljubitelje umetnosti, saj ponuja lesene skulpture izdelane z motorno žago ter podpira številna sodelovanja s talentiranimi umetniki iz okolice.

Za obiskovalce je urejeno brezplačno parkiriše. Posestvo Salaj je odprto vsak dan od 14. do 21. ure, tako med tednom kot tudi med vikendom in prazniki.

