Čarobni advent, ki v objemu morja obljublja pravljično doživetje

Se še niste pripravljeni posloviti od morja, vseeno pa vas že prijetno vznemirja misel na prihajajoči veseli december? Pričarajte si nepozabno doživetje adventa ob morju. Božično vzdušje, mila zimska klima in bližina morja so pravi recept za sanjski dopust, božične praznike, ki jih ne boste pozabili. Najlepši advent ob morju obljubljajo nikjer drugje kot prav v bližnji Opatiji. Pravljično vzdušje bo pričaralo praznično okrašeno sredozemsko rastje, božične stojnice, drsališče in druga decembrska doživetja.

Prihajajoča zima bo tudi letos Opatijo odela v čudovita adventna oblačila. Odkrijte zimsko, a zato nič manj čarobno stran te čudovite dopustniške destinacije. December je čas, ko se advent prikrade v vsako poro tega obmorskega mesteca. Sprehodite se po romantično okrašeni rivieri in na novo odkrijte lepote Opatije.

Od 25. novembra do 8. januarja bo več sto tisoč lučk in čudovitih okraskov Opatijo spremenilo v obmorsko zimsko pravljico. V božični podobi bodo zasijale vse znane lokacije v mestu, na katerih se bo odvijalo več kot sto prireditev za obiskovalce vseh starosti.

Razkošno okrašene mestne ulice in trgi, drsališče, edinstveni glasbeno-scenski spektakli na čudovitih lokacijah, vse to bo del zimske čarovnije Adventa v Opatiji. Zvoki veselih božičnih pesmi bodo prihajali z vseh strani, posebno doživetje pa bodo obiskovalcem nudile omamne vonjave kuhanega vina in vrhunske vroče čokolade. Božično vzdušje, milo zimsko podnebje in bližina morja so pravi recept za sanjski advent.

Hotel Ambasador – hotel s petimi zvezdicami, ki bo razvajal vase čute 1 / 2 2 / 2 V moderno zasnovanem hotelu s prostornimi in luksuzno opremljenimi sobami se boste lahko popolnoma sprostili. V tem hotelu s petimi zvezdicami, ki stoji v bližini mestnega središča, vas bodo razvajali z vrhunskim udobjem in celo svetovno priznanimi domačimi vini. V SPA-centru se boste lahko sprostili in se napolnili z novo energijo. Več o hotelu preverite tukaj.

Osrednje dogajanje v adventni Opatiji:

advent v parku Angiolina in Sv. James z božičnimi stojnicami,

božično dogajanje s stojnicami v paviljonu Juraja Šporerja in

ledena čarovnica v gledališču na prostem z drsališčem in bogatim programom, pripravljenim posebej za otroke.

Poletni oder Opatije se bo z ledeno čarovnijo spremenil v gledališče, obdano z adventnimi hišicami, Poklon na Učki bo postal zimska rezidenca Božička, mestna tržnica pa lokacija številnih gastronomskih dogodkov.

Osrednja lokacija adventa v Opatiji bo Umetniški paviljon Juraj Šporer, ki bo postal Hišica vilincev z animacijskimi programi in predstavami za otroke. Okoliški park bo gostil nastope vrhunskih glasbenikov, ki jih bo spremljala bogata gastronomsko kulinarična ponudba zimskih specialitet in kuhanega vina.

Številni božični programi bodo potekali tudi v opatijskih hotelih, restavracijah in kavarnah. Advent, vrhunske restavracije, sodobni wellness & spa centri ter turistična tradicija, vse to Opatijo postavlja na sam vrh turističnih destinacij, ki jih je vredno obiskati to zimo.

Privoščite si praznično gastronomsko doživetje in razvajajte svoje brbončice:

Imperialno božično doživetje na terasi Heritage Hotega Imperial s posebno ponudbo hrane in pijače, možnostjo fotografiranja in DJ-em, od ponedeljka do četrtka med 13.00 in 21.00 ter od petka do nedelje med 10.00 in 23.00,

Straussov božič v Kavarni Strauss Hotela Palace Bellevue, kjer vas bodo pogostili od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 21.00, od petka do nedelje pa do 23.00.

Hotel Palace Bellevue – romantično doživetje v starem delu mestnega centra Hotel Palace Bellevue šteje že več kot sto let, saj je bil zgrajen konec 19. stoletja. Njegova veličastno obnovljena podoba novobaročne arhitekture je ponos starega dela Opatije. Izjemna lepota pa sega tudi v notranjost. Kljub bližini morja ponuja celo ogrevan notranji bazen z morsko vodo, kjer boste lahko zaplavali tudi decembra. Preverite več o hotelu tukaj.

Program adventnih dogodkov v Opatiji

Advent v Opatiji je že osvojil srca več sto tisoč obiskovalcev. Pohvali se lahko celo s prestižnimi priznanji – uvrstili so ga med najboljše adventne programe v Evropi, medtem ko so Opatijo razglasili za eno izmed najlepše urejenih adventnih destinacij. Kako je videti advent v Opatiji, si lahko ogledate na virtualnem sprehodu po okrašenem mestu.

Božično vzdušje se bo na ulice Opatije prikradlo že 25. novembra. Obiskovalci pa se boste lahko prepustili prazničnemu rajanju vse do 8. januarja:

advent v Umetniškem paviljonu Juraj Šporer ,

, božične stojnice boste lahko od ponedeljka do četrtka obiskali med 13.00 in 00.00 ter ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih od 10.00 do 00.00. Za obiskovalce bodo na voljo ustvarjalne delavnice, predstave za otroke ter glasbeni program.

boste lahko od ponedeljka do četrtka obiskali med 13.00 in 00.00 ter ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih od 10.00 do 00.00. Za obiskovalce bodo na voljo ustvarjalne delavnice, predstave za otroke ter glasbeni program. ledena čarovnija na letnem odru ,

, drsališče (od ponedeljka do četrtka med 11.00 in 21.00, ob petkih med 11.00 in 22.00, ob sobotah med 10.00 in 22.00 ter ob nedeljah med 10.00 in 21.00; na božični večer ter 1. januarja bo drsališče odprto med 10.00 in 21.00 na božič pa med 15:00 in 21:00),

(od ponedeljka do četrtka med 11.00 in 21.00, ob petkih med 11.00 in 22.00, ob sobotah med 10.00 in 22.00 ter ob nedeljah med 10.00 in 21.00; na božični večer ter 1. januarja bo drsališče odprto med 10.00 in 21.00 na božič pa med 15:00 in 21:00), adventne hišice bodo odprte od 3. decembra, in sicer od ponedeljka do četrtka med 13.00 in 21.00, ob petkih med 13.00 in 00.00, ob sobotah med 10.00 in 00.00 ter ob nedeljah med 10.00 in 21.00,

bodo odprte od 3. decembra, in sicer od ponedeljka do četrtka med 13.00 in 21.00, ob petkih med 13.00 in 00.00, ob sobotah med 10.00 in 00.00 ter ob nedeljah med 10.00 in 21.00, glasbeni program v parku Angiolina se bo odvijal vse sobote, nedelje in praznike,

Hotel Istra – za aktivne dopustnike Hotel je odlična izbira za vse, ki si želite biti v središču dogajanja, saj stoji v samem centru mesta. Bližina morja omogoča prekrasne razglede, morsko vodo pa lahko pozimi izkusite kar v ogrevanem notranjem bazenu. V praznično okrašeni Opatiji se lahko spočijete od hitrega tempa vsakdana, a hkrati še vedno poskrbite za rekreacijo, saj v Hotelu Istra ponujajo raznolike vadbene programe. Več o hotelu si preberite tukaj.

Obiščite božični naravni park Učka

Ne le Opatijska riviera, tudi planina Učka, sicer priljubljena poletna destinacija, bo s svojim naravnim parkom obiskovalcem v decembru ponudila čarobno božično doživetje. V zavetju parka, med 16. in 18. decembrom, pripravljajo prav posebno doživetje, božično pravljico, ki se je bodo razveselili tudi najmlajši.