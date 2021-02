Bogati Newyorčani se pritožujejo nad bivanjem v luksuzni stolpnici, ljudje pa se jim posmehujejo

Na eno od najvišjih in najbolj razkošnih stolpnic v New Yorku, kjer se prodajajo ena od najdražjih stanovanj na svetu, letijo hude kritike prvih stanovalcev, ki so opazili mnogo pomanjkljivosti pri gradnji. A niso naleteli na veliko podpore.

Časnik The New York Times je pred kratkim objavil obširnejši članek o tem, kakšno je življenje na naslovu Park Avenue 432 na Manhattnu, v 426 metrov visoki stolpnici, kjer so bogataši zapravili na milijone za luksuzna stanovanja.

Vendar pa so prvi stanovalci namesto razkošja našli mnogo pomanjkljivosti v gradnji, med drugim poškodbe vodne napeljave, zaradi katerih je poplavilo številna stanovanja, okvare dvigal med močnimi sunki vetra ter že prve vidne razpoke v stenah, čeprav je stolpnica stara komaj pet let.

432 Park Avenue je peta najvišja stavba v New Yorku. Foto: Reuters

Projekt gradnje ocenjujejo na 3,1 milijarde dolarjev (približno 2,5 milijarde evrov), večina stanovanj pa je že razprodanih: penthouse v 96. nadstropju si je za 88 milijonov dolarjev (okrog 72 milijonov evrov) privoščil savdski magnat Fawaz Alhokair, stanovanje v nižjih nadstropjih pa sta pred tremi leti za 15,3 milijona dolarjev (12,6 milijona evrov) kupila tudi Jennifer Lopez in Alex Rodriguez, a sta ga prodala že leto pozneje.

Ena od prvih stanovalk, Sarina Abramovich, je za The New York Times dejala, da jo je o nakupu stanovanja prepričala prodajna strategija, da "gre za najboljšo stolpnico v New Yorku", ki jo še vedno oglašujejo kot "božje darilo svetu, kar pa očitno ni", pravi.

Najdražje stanovanje si je za 72 milijonov evrov v najvišjem nadstropju kupil savdski magnat. Foto: RichardxB.xLevine, Guliverimage

"Molim za milijarderje v 432 Park Avenue"

A takoj, ko so bralci prebrali največje pritožbe gospe Abramovich, so se usule številne kritike na "razvajene bogataše, ki imajo težave prvega sveta". Abramovichevo je sprva ujezila vselitev v 14 milijonov evrov vredno stanovanje, saj je pričakovala, da bo vstopila v dokončano domovanje, a so bili tam še vedno delavci. "Do svojega stanovanja sem se morala povzpeti v tovornem dvigalu z gradbenim delavcem," je potarnala.

Večina stanovalcev pa je izrazila nezadovoljstvo tudi nad povišanjem stroškov vzdrževanja, ki me drugim vključuje podporo zasebni prestižni restavraciji v stolpnici, ki jim je na voljo.

"Ojoj, ena od njih se je morala voziti v tovornem letalu s delavcem, strašljivo!" se je glasil eden od številnih posmehljivih tvitov.

oh dear, one of them had to share an elevator with a working man in a hard hat! how chilling!



this is the best article ever. — Cecilia (@Cechase) February 3, 2021

"Molim za milijarderje, ki bivajo v 432 Park Avenue."

Thoughts and prayers go out to the billionaire residents of 432 Park https://t.co/vRSOqADfbf — Brent Lang (@BrentALang) February 3, 2021

"Ubogi bogati ljudje, le kako bodo preživeli?"

Those poor rich people, how will they survive? — db (@metallidan) February 3, 2021

A kljub kritikam je stolpnica že skoraj polno zasedena, na voljo sta le še dve stanovanji: dvosobno za 6,9 milijona dolarjev (približno 5,6 milijona evrov) ter trosobno za 16,9 milijona dolarjev (okrog 13,9 milijona evrov).

Pogled iz Centralnega parka Foto: RichardxB.xLevine, Guliverimage

