Kot da razmere v New Yorku niso dovolj hude, je vse skupaj rahlo zapletel še igralec Matt Damon, ko je zaradi selitve v novi dom zaprl celo ulico.

Medtem ko v ZDA sredi pandemije novega koronavirusa potekajo še množični protesti proti rasizmu, se je igralec Matt Damon odločil za selitev v novi dom v newyorškem Brooklynu.

Da bi zanj vse potekalo čim bolj nemoteno, je zaprl celo ulico v Brooklyn Heightsu ter pripeljal selitvene delavce in žerjav, ki je dvigoval njegovo pohištvo in drevesa za teraso.

Eden od stanovalcev na ulici, kjer je 49-letni zvezdnik kupil 550 kvadratnih metrov velik penthouse, je prihod Damona opisal kot dramatičen. "Za ves dan je zaprl ulico, pripeljal ogromen žerjav in ga parkiral sredi ulice. Njega ni bilo videti, so pa prišli njegovi pogodbeni delavci, ki so skrbeli za dvig pohištva. Vsi smo opazovali, kako so dvigovali velik piano."

Luksuzno domovanje je v stavbi The Standish, zgrajeni v arhitekturnem slogu Beaux Arts, ki velja za eno najprestižnejših v Brooklynu. Tamkajšnji prebivalci ji pravijo kar "mini Hollywood", ki je "odvržen sredi skromnega Brooklyn Heightsa". V njej živita tudi slavna igralska para Jennifer Connelly in Paul Bettany ter Emily Blunt in John Krasinski.

Tako so videti stanovanja v Standishu:

Najdražje stanovanje v Brooklynu

Damon je penthouse, ki se razteza čez kar tri nadstropja, vključno s streho, kupil že pred dvema letoma, a se je selitev zavlekla, tudi zaradi koronakrize.

V začetku marca je celo obtičal na Irskem, kamor se je odpravil zaradi snemanja novega filma The Last Duel. Snemanje so prekinili, družina Damon pa je tako na Irskem ostala skoraj tri mesece.

Za rezidenco v Standishu je zvezdnik pred dvema letoma odštel 16,5 milijona ameriških dolarjev (okrog 14,4 milijona evrov), kar je bila takrat najvišja cena za domovanje v Brooklynu in najdražji nakup stanovanja v zgodovini arhitekture Beaux Arts.

The Standish je bil nekoč hotel s 122 sobami, a so ga leta 2017 predelali v prestižno stanovanjsko stavbo z zgolj 29 domovanji. Stanovalcem so na voljo zasebni fitnes center, 24-urna recepcija in skupna terasa na strehi, s katere se razprostira pogled na Manhattan.

Razgled s strehe:

