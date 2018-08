Bizarne pritožbe turistov: Utišajte škržate!

Pesem škržatov je zagotovo ena najbolj prepoznavnih poletnih melodij v Sredozemlju - a kot kaže, je nekateri preprosto ne prenesejo. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je namreč več turistov pritožilo županu slikovite vasice Beausset v Provansi, češ da jim škržati s svojim (pre)glasnim oglašanjem uničujejo dopust.

"Pet skupin turistov se je prišlo pritožit, ker so jih od jutra do večera motili škržati," je dejal župan Georges Ferrero. "Pritoževali so se, da se škržati oglašajo do desetih zvečer. Skušal sem jim pojasniti, da je to zaščitni zvok Provanse, del naše folklore, a jim za to ni bilo mar. Zanje je to zvok iz pekla in ne morejo razumeti, da je za nas južnjake to kot prijetna glasba."

Foto: Pixabay

Župan je še povedal, da je menda več turistov v lokalnih trgovinah povpraševalo po insekticidih, s katerimi bi se lahko znebili škržatov. "To je popolnoma noro," je pribil.

Med turisti, ki so se pritoževali nad škržati, po besedah župana niso bili le Parižani - prebivalce glavnega mesta na francoskem podeželju še posebej prezirajo. "Nekaj jih je bilo tudi z vzhoda Francije in iz Bretanje," je dejal Ferrero.

