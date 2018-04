Barcelona, mesto ki zadovolji vseh pet čutil

Oglasno sporočilo

Barcelona je mesto ustvarjanja, kreacij, arhitekture, dobre hrane in plesa. Mesto z okusom in stilom, kjer nobena izmed stavb ne daje vtisa, da je po nesreči padla v urbano sredino, in kjer na ulicah skoraj ni smeti! Seveda je imel velik vpliv na arhitekturo Barce "mastermind" Antoni Gaudi, arhitekt veličastne katedrale Sagrade Familie, ki jo bodo predvidoma dokončali šele leta 2026 in ki je žal nisem videla od znotraj, ker sem trmasto vztrajala da vstopnic ni treba kupiti v predprodaji. No, vrsta, ki je bila že ob desetih dopoldan dolga kakšnih sto metrov, me je odvrnila od tega, da bi se drenjala med japonskimi turisti, zato sem jo navsezadnje občudovala samo od zunaj. Mar bi poslušala moža!

A nič zato, Gaudi me je v Barceloni zasledoval na vsakem koraku. S keramičnimi mozaiki, ki štejejo za njegov osebni podpis, so okrašeni muzeji, stavbe, nakupovalna središča, klopi v mestu in navsezadnje Park Guell. Gaudijevo domišljijsko mesto, s hiškami kot iz pravljice Janko in Metka, ki dajejo vtis, da so narejene iz piškotov in te kar vabijo, da bi ugriznil vanje. Nad parkom boste našli najlepšo razgledno točko.

Pot do "The Bunkers" vam bodo zaupali prijazni domačini in potrebnega bo le malo poguma, da boste preplezali ograjo ter na prepadu posneli eno najlepših panoramskih fotografij ;).

Barcelona je med drugim name naredila vtis tudi zaradi odlične hrane, izvrstnih veganskih restavracij, paelj, tapasov ter No. 1 tržnici La Boquería. Na enem mestu še nisem videla toliko eksotičnega sadja. Od ličija, papaj, manga, velikega kot nojevo jajce, do različnih vrst kokosa, guave, longana in še vrsto drugih, katerih imen se ne spomnim več. Naužila sem se vitaminov za leto naprej in nazaj, No, mojega moža so medtem najbolj navdušile ocvrte baby hobotnice;)

Hvala agenciji Kompas za še eno čudovito potovanje ter za piko na i, ko so me na letališču pričakale vozovnice za poslovni razred. Pot domov, z 20 na 8 stopinj Celzija, je bila zato veliko lažja in manj grenka ;).

