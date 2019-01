Anglež naštel pet najhujših stvari, povezanih z življenjem v Sloveniji

Naravne lepote, klima, odlično znanje angleščine, krasen prostorski položaj v Evropi, varnost, čistoča in zelenje, vroča točka za veriženje blokov, podeželska tradicija je živa, prijaznost ljudi in kakovost življenja, to je deset najboljših vidikov, povezanih z življenjem v Sloveniji, ki jih je zaznal angleški bloger. Kaj pa je po njegovem mnenju pet negativnih?

Breg House Slovenia je blog Angleža, ki v Sloveniji živi in dela ter redno piše o tukajšnjem življenju. V Bregu na Koroškem je prenovil kaščo, ki jo je z bratom kupil leta 2007.

Ne dvojina, skloni so težki

Med različnimi objavami, v katerih Anglež popisuje svoja opazovanja in izkušnje bivanja v Sloveniji, je ob dobrih plateh (i)zbral tudi negativne vidike življenja tu.

Slovenska slovnica uničuje nevrone, se glasi prva točka pod zapisom z naslovom Pet najhujših strani življenja v Sloveniji (5 Worst Things About Living in Slovenia). Blogerju pa preglavic pri učenju slovenščine ne povzroča toliko dvojina kot skloni. Ti so najbolj frustrirajoči, je jasen.

Angležu pri učenju jezika bolj kot dvojina povzročajo preglavice skloni (fotografija je simbolična). Foto: Thinkstock

Vozniki, ki izzivajo usodo

Druga med točkami, ki jih kritično nagovori Anglež, so vozniki, ki izzivajo življenje. "Veliko Slovencev ima obupno navado, da se na slepih delih ovinkov odlepijo od svojega voznega pasu. Vsakič, ko se peljem v Breg, bom vsaj enkrat med potjo (navadno pa je to večkrat), na ovinku naletel na slovenskega voznika, ki je z vsaj polovico svojega avtomobila na moji strani ceste (…)," zapisuje bloger.

Zaradi nevarne vožnje pa Anglež ni prav presenečen, da je Slovenija na dnu lestvice po varnosti na cesti med evropskimi državami. Po številu smrtnih žrtev v prometu je 21. med 28 članicami Evropske unije.

Med slabimi platmi življenja v Sloveniji angleški bloger navede nevarne voznike.

Medsosedski odnosi

Anglež je v svojem opaženem zapisu nagovoril tudi medosedske odnose v Sloveniji, ki so po pripovedovanju domačinov velikokrat vse prej kot prijetni. Čudno in na neki način žalostno je, kako so v Sloveniji medsosedska nasprotja in spori nenavadno pogosti, ugotavlja bloger. Zavist je globoko zasidrana, je še mogoče prebrati. Kar ponazori z znanim reklom: Naj sosedu crkne krava, če je že sami nimamo.

Vendar kot poudarja Anglež iz Koroške, je imel sam predvsem nasprotne izkušnje. Večina njegovih sosedov je bila zelo prijaznih, velikodušnih in v pomoč. Razen nekaj zgodb, ki jih je o tovrstni problematiki slišal od slovenskih prijateljev, je tako vse skupaj bolj ali manj vzel kot pretiravanje. A dokler tudi sam ni naletel na enega od takšnih sosedov, zaradi katerega je zgodba s kravo postala precej natančen opis stanja, je zapisal.

In če je to res tako pogosto, kot mu zatrjujejo lokalni prijatelji, je to za Angleža najbolj (in verjetno tudi edina), če dokaj natančno povzamemo njegove besede, slaba plat Slovenije, ki jo je do zdaj doživel. Sicer pa gre za zelo prijetno deželo, svoje navdušenje še enkrat podčrta bloger.

Medsosedska nasprotja in spori so v Sloveniji pogosti, angleškemu blogerju pripovedujejo njegovi lokalni prijatelji. Sam je imel sicer večinoma nasprotne izkušnje, vendar pa se je med njimi vseeno našel sosed, ki je potrdil pregovorno zavistnost. Foto: Matej Leskovšek

Prostor za izboljšave

V postrežbi v slovenskih lokalih je še prostor za izboljšave, je tudi prepričan Anglež. Kljub dokaj hitremu odzivu osebja, potem ko gost v lokalu ali restavraciji zasede izbrano mizo, pa med natakarji primanjkuje nadaljnje pozornosti in proaktivnosti, v smislu vprašanja, vam lahko še kaj prinesem, je jasen bloger.

Nezanesljivi obrtniki

Anglež pa ima izkušnjo tudi z nezanesljivimi obrtniki. To sicer ni posebnost Slovenije, vendar pa je to po njegovih besedah še bolj nemogoče kot v Združenem kraljestvu. V mislih ima, da se obrtnik ne pojavi ob dogovorjenem dnevu in uri, kar je bilo še posebej zoprno, ko je za na srečanje na Koroškem za sabo imel dve uri vožnje. A obrtnika ni bilo od nikoder, odgovarjal pa ni niti na njegove klice in sporočila.

A da ne bi komu delal krivice, je bloger dodal, da ni bilo z vsemi tako. Sodeloval je z delavcem, s katerim je imel odlične izkušnje. Bil je nepogrešljiv in pomemben člen prenove hiše Breg.

Težave s slovnice se morda spremenijo

In kot še v svojem blogu zaključuje angleški bloger, se bo kratek seznam kritike Slovenije sčasoma lahko spreminjal; kaj bo odpadlo (kot znanje njegove slovnice na primer, je šaljiv) in kaj novega se bo morda znašlo na njem. Vse zapisano pa, kot poudarja, ne pomeni pritožbe, temveč spodbudo, saj je napredek vedno mogoč, so še njegove besede.

