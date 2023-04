Aktiven harmonični oddih v srcu Prekmurja

Čarobno Prekmurje s svojo raznoliko pokrajino omogoča številne možnosti tako za tiste, ki želijo slikovite ravnice in gričevje odkrivati na kolesu ali peš, kot tudi tiste, ki bi radi okusili najdaljšo slovensko luknjo na golf igrišču ali se sproščali ob jogi v objemu neskončnih livad. Popolno izhodišče za vse našteto so Terme 3000 – Moravske Toplice , ki so del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels & Resorts.

Joga balans konec tedna v Termah 3000

Prepustite se vabljivemu pomirjujočemu objemu prekmurskih ravnic s pomočjo prav posebne joge – joge na prekmurski način na Joga balans koncu tedna v Termah 3000. Program, ki združuje jogo, meditacijo, druge oblike "mehkih" vadb in hipopresivno dihanje, pripomore, da se z življenjskimi izzivi spopadete kot prožna bilka prekmurske ajde. Ta se, ko jo poboža ravninski vetrič, upogne, nato pa se ponosno dvigne in zavalovi v harmoniji s preostalimi bilkami. Z zavestno pripravo telesa in duha boste tudi vi samozavestno valovali v ritmu svojih življenjskih okoliščin! Program vodi jogistka Živa Trajbarič, ki se ji lahko na Joga balans koncu tedna v Hotelu Livada Prestige v Termah 3000 pridružite že ta konec tedna, od 21. do 23. aprila, ali od 5. do 7. maja in od 12. do 14. maja 2023.

Foto: Sava Turizem

S kolesom imate Prekmurje na dlani

V Termah 3000 smo za kolesarje zbrali popis kolesarskih poti, s katerimi bo Prekmurje kot na dlani! Med njimi so tudi poti, s katerimi lahko na enem oddihu odkrijete lepote štirih držav, med kolesarjenjem pa spoznate tudi življenje v očarljivih prekmurskih vasicah in ponudbo okusnih dobrot z okoliških kmetij. Preverite tudi poseben kolesarski paket s številnimi ugodnostmi, ki bodo navdušile vse ljubitelje kolesarjenja.

Foto: Sava Turizem

Pohodništvo med slikovitimi griči in ravnicami

Združite termalni oddih s pohodniškimi turami, na katere se lahko podate sami ali v organizirani skupini. V okolici priporočamo Vinsko pot Jeruzalem, Sladko pot ali Esterházyjevo pot, ki vas bodo popeljale kar čez tri države, skozi vinograde, sadovnjake in gozdove.

Foto: Sava Turizem

Golf igrišče z najdaljšo luknjo v Sloveniji

Ljubitelji golfa, spopadite se z najdaljšo luknjo v Sloveniji na Golf igrišču Livada! Igrišče je primerno tako za začetnike kot tudi za izkušene igralce golfa. Z 18 igralnimi polji se razprostira na več kot 50 hektarjih, posebnost igrišča pa je igralno polje številka 9, ki je najdaljše v Sloveniji. Golfisti, za popolno izkušnjo priporočamo paket Birdie!

Foto: Sava Turizem

Doživetja za dobro počutje

Udeležite se vodenih vadb, kot so vodna aerobika ali organizirani sprehodi v parku, kjer lahko objemate drevesa ali preizkusite našo bosonogo pot. Najmlajši se bodo razveselili igralnega parka za spodbujanje motorike, odrasli pa bodo veseli sproščanja v blagodejnih kopelih s črno termo-mineralno vodo.

Foto: Sava Turizem

NASTANITVE S PREKMURSKIMI ZGODBAMI Po aktivno preživetih dnevih v enih od največjih slovenskih term vam bo zagotovo prijalo tudi sproščanje v bazenih s termalno vodo, kulinarično razvajanje za bogato obloženimi mizami hotelskih restavracij, polnimi prekmurskih dobrot, ali na wellness tretmajih z bučnim oljem in zelišči okoliških travnikov.

Hotel Ajda živi zgodbo lokalnega žita, ki ga nosi v imenu. Ajda gradi ponudbo hotela, najdete pa jo v posteljnih vzglavnikih, kjer poskrbi za miren in globok spanec; v kulinariki, kjer bogati okus lokalnih in drugih jedi; pa tudi povsod v hotelu, kjer s svojo podobo vnaša občutek miline. Foto: Sava Turizem

Očarljive lesene hiške v Prekmurski vasi Ajda so navdihnile cimprače, tipične prekmurske hiške, krite s slamo. Dnevni prostor s teraso v pritličju je kot nalašč za čudovite trenutke z najbližjimi, ko se dan umiri, se na terasi priležeta dobra knjiga in kozarček prekmurske kapljice. Foto: Sava Turizem

Petzvezdični hotel v Prekmurju ponuja edinstvena doživetja Prekmurja, ki se začnejo že s kadmi s črno termo-mineralno vodo v prenovljenih sobah z razgledom na neskončne zelenice. Nadaljujejo pa se v hotelski restavraciji, iz katere vseskozi diši po tistih pravih prekmurskih dobrotah! Foto: Sava Turizem