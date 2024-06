Air France: na druge celine zdaj še ugodneje

Vsakodnevni poleti med Ljubljano in Parizom, julija in avgusta pa kar desetkrat tedensko, so kot nalašč za začetek odkrivanja francoske prestolnice – so tudi odlično izhodišče za nadaljevalne polete po vsem svetu, saj Air France leti v kar 94 držav. Izbira in odločitev bosta še lažji z dodatnim popustom v višini 50 evrov.

V letošnjem poletnem voznem redu 216 letal družbe Air France leti na kar 230 letališč v 94 državah po vsem svetu. Foto: Air France

V poletnem voznem redu, ki velja do vključno zadnje oktobrske sobote, sta ljubljansko letališče in pariško letališče Charles de Gaulle povezani vsakodnevno v obe smeri. Letalo družbe Air France z Brnika vsak dan poleti ob 15.50 in po dveh urah pristane v Parizu, julija in avgusta pa francosko letalo trikrat tedensko leti iz Ljubljane v Pariz še v zgodnjih dopoldanskih urah: ob sredah ob 7.40, v petek in nedeljo pa ob 6.40.

Letalo družbe Air France iz Pariza poleti vsak dan ob 13.15 in v Ljubljani pristane ob 15.05, julija in avgusta pa je na voljo še večerna povezava: ob torkih z glavnega pariškega letališča poleti ob 20.40, ob četrtkih in sobotah pa eno uro prej.

Visoko udobje poslovnega razreda na letalih Air France Foto: Air France

Brooklyn Bridge, New York City ali Veliko jabolko je vsakodnevno povezano z več letali družbe Air France. Foto: Air France Bližnjica do nočnih poletov na vse konce sveta

Vsakodnevni polet med Ljubljano in Parizom je idealen za nadaljevanje poti na letališča na drugih celinah, kamor Air France leti v večernem in nočnem času: npr. brazilski Sao Paolo, čilski Santiago, južnoafriški Johannesburg, ameriška New York City in Los Angeles, kanadski Toronto, japonski Tokio … Izbira je res pestra, saj 216 letal družbe Air France v tem voznem redu leti na kar 230 letališč v 94 državah po vsem svetu.

Dodatni poleti med Ljubljano in Parizom julija in avgusta odpirajo še številne dodatne možnosti, in sicer za nadaljevanje poti do krajev, ki so s pariškim letališčem Charles de Gaulle povezani z dnevnimi leti. Morda vas bo zamikalo na eksotični Mavricij v Indijskem oceanu, morda na Martinique in/ali Guadeloupe, idilična karibska otoka z vso udobnostjo, ki jo zagotavlja pripadnost Franciji kot čezmorsko ozemlje. Svojemu potovalnemu duhu lahko daste krila z iskanjem ugodnih povezav na spletnem mestu airfrance.si .

V družbi najboljših

Letalska družba Air France ima več kot devetdesetletno tradicijo, njena posebnost je tudi v francoskem značaju, ki jo spremlja na vsakem koraku, od oblikovanja uniform do gastronomske ponudbe (predvsem v poslovnem razredu) in oblikovne zasnove notranjosti. Družba Air France je ohranjala redne povezave z Ljubljano, tudi ko je bil ves letalski promet močno ohromljen zaradi epidemije.

Družba Air France je nosilna članica združenja letalskih prevoznikov Sky Team, ki zajema 19 letalskih prevoznikov s petih celin, tudi tistih držav, kamor Air France ne leti neposredno. S tem je doseg, ki ga ponuja Air France, še daljši in praktično ni koščka sveta, kamor Sky Team ne bi mogel pripeljati.

Zagotavljanje varnosti in udobja sta poglavitni nalogi kabinskega osebja letalske družbe Air France. Foto: Air France

Air France ceni zvestobo

Air France vodi program zvestobe Flying Blue, ki je eden izmed najugodnejših za potnike. Njegova velika prednost in posebnost je, da pri njih za razliko od skoraj vseh drugih programov zvestobe letalskih družb zbrane milje in ugodnosti ne zapadejo, če le opravite en polet na vsaki dve leti.

Ugodnosti se zbirajo (in lahko porabijo) pri vseh članicah združenja Flying Blue, zbrane milje pa je mogoče izkoristiti tudi za številne druge nagrade in ne samo za polete. Na voljo so najrazličnejši predmeti, doživetja … in zagotovo bo vsak lahko našel kaj po svojem okusu.

Pogled v prostore premijskega ekonomskega razreda Foto: Air France

Odločitev bo lažja s popustom

Če ste že izbrali, kam vas bo popeljala naslednja pot z Air France, nikar ne spreglejte posebne ugodnosti: za vozovnice, ki jih boste kupili na spletni strani www.airfrance.si med 3. junijem in 3. julijem 2024 za čezoceanske polete med 3. junijem in 30. septembrom ter katerih cena je vsaj 220 evrov brez letaliških taks in doplačil, lahko pri nakupu na spletnih straneh airfrance.si uporabite kodo AFSICODE24 .

Tako boste prihranili še 50 evrov za kakšno dodatno doživetje na destinaciji, ki ste si jo vedno želeli obiskati (ali se tja vedno znova radi vračate) in kamor vas z vso francosko eleganco, prijaznostjo in značajem udobno, varno in zanesljivo popelje letalska družba Air France. Ponudba je omejena, zato ne odlašajte s svojo odločitvijo za odkrivanje novih destinacij. Vse podrobnosti te ugodnosti najdete na tej povezavi

Zimske novosti

Air France bo tudi z zimskim voznim redom, ki bo veljal od zadnje oktobrske nedelje do zadnje marčevske sobote naslednje leto, razširil svoje omrežje. Od petih novih povezav bodo tri povezovale Pariz z novimi destinacijami: nekdanjo brazilsko prestolnico Salvador, ki bo tako peta destinacija družbe Air France v tej južnoameriški državi, maldivsko prestolnico Male in švedsko Kiruno, ki je 200 kilometrov severno od arktičnega kroga in tako idealna za opazovanje arktičnega sija.

Med drugim bodo okrepljene tudi povezave z ZDA, tako bo ena izmed novosti Denver, ki ne bo več poletna sezonska destinacija, temveč ga bodo letala Air France s Parizom povezovala trikrat tedensko čez vse leto.