Spletni zmenki na ona-on.com so spremenili njuno življenje: Karmen in Primož načrtujeta sanjsko poroko

Spletni zmenki so vse pogostejši način iskanja partnerja. Tudi Karmen in Primož sta priložnost dala spletu, na ona-on.com spoznala drug drugega in tako našla pravo ljubezen. Zdaj skupaj z ona-on.com načrtujeta svojo sanjsko poroko.

Karmen in Primož svojo ljubezensko zgodbo pišeta že dve leti – ona se je za ona-on.com odločila po temeljitem premisleku, on pa na podlagi pozitivnih izkušenj svojih bližnjih.

V pogovoru sta razkrila svojo pot do ljubezni na ona-on.com, od motivacije za registracijo do trenutka, ko sta drug drugega našla in se prepričala, da sta si namenjena. Pripovedovala sta o svoji sanjski poroki, ki jo načrtujeta skupaj z ona-on.com in omisli.si.

Njuna je le ena izmed mnogih podobnih zgodb, saj spletne aplikacije za zmenke odpirajo nove možnosti za spoznavanje. Preberi navdihujočo pripoved o ljubezni, rojeni v digitalnem svetu.

Karmen in Primož podarjata en dan brezplačne uporabe ona-on.com.

Karmen, v zgodbi si omenila, da si imela precejšen odpor do iskanja partnerja prek spleta. Kaj te je prepričalo, da si preizkusila ona-on?

"Tako je, resnično sem imela popoln odpor do iskanja partnerja prek spleta. Moja predstava je bila, da se bova srečala v vsakdanjem življenju, na normalnih poteh. Zadnja stvar, ki sem si jo predstavljala zaradi svojega nezaupanja spletu, je bila registracija na ona-on.com, češ, jaz že nisem za to tržnico, da bi me kdo ocenjeval, me izbral ali ne.

A glej ga zlomka, zarečenega kruha se največ poje. Po potrditvi prijateljic molitvene skupine sem jasno dobila navodilo. Ja, Karmen, Bog želi, da si aktivna. Molila sem k svetemu Jožefu, ki je zavetnik družin, naj mi pripelje moža. Bila sem odločna, da se bo oglasil pravi zame. V izogib junakom, ki iščejo le telo, sem si nadela ime Sveti Duh, jasno izrazila svoj namen in dar vere. Imela sem napisan seznam lastnosti bodočega moža, njegovih vrednot, ki pa sem jih imela tudi sama. S spoznavanjem ljudi na ona-on.com sem dobesedno ozdravljala. Naučila sem se izraziti svoje želje, reči 'ne' že ob neprimerni komunikaciji, preživeti zavrnitev. Utrdilo me je."

Primož, kaj te je pritegnilo na Karmeninem profilu, da si ji napisal prvo sporočilo?

"Pri ogledu njenega profila me pritegnilo nekaj neopisljivega. Pritegnili so me njen opis, privlačne fotografije, lokacija bivanja, dejstvo, da veruje, da je mati. Izžarevala je samozavest, energičnost."

Kaj pa prvi zmenek? Kdo je povabil, kaj sta počela? Kakšni so bili občutki, ko sta se prvič videla v živo?

Karmen: "Primož je bil zelo hiter, direkten, pogumen. Že po drugem dnevu se je mimogrede oglasil na pijači v kraju, kjer bivam. Ne vem, ali je bil to zmenek, me je pa očaral. Opazila sem, da imava skupna zanimanja, podobne vrednote.

Nato sem ga povabila na seminar za zakonce z naslovom Ljubezen in spoštovanje, da vidim, kakšne namene ima. Tam me je 1. aprila Primož pogumno vprašal, ali bi bila njegovo dekle. Na odgovor sem ga pustila čakati kar nekaj ur."

Primož: "Karmen je potrdila samozavesten nastop, zelo me je prevzela s srčnostjo, komunikacijo, lepo postavo, vrednotami, ki jih je opisovala. Bil sem nervozen, rahlo zaskrbljen … Me bo sprejela takšnega, kot sem, očeta s tremi otroki?"

Nam zaupata kakšen zanimiv pripetljaj vajinega spoznavanja?

Karmen: "Bila sem precej pogumna, povabila sem ga na pohod na Komno, ki sem ga imela s skupino Srce (skupina za ločene, op. p.). Ko sem dovolila, da začne delovati razum, me je postalo strah, kaj če je barabin, kaj če mi kaj slabega stori. Iz previdnosti sem se odločila, da bom v izogib težavam avtomobil vozila jaz. Takrat me je prešinilo, da bi ga zavrnila, vendar sem zaupala sebi. Rekla sem si, da če bo vsiljiv, ga bom pa kar odložila ob poti. Vendar sem na koncu pohoda ravno jaz začutila željo, da ga objamem (smeh, op. p.) …”

Trenutno z ona-on.com načrtujeta svojo sanjsko poroko. Kako poteka načrtovanje, nam zaupata kakšno zanimivost, ki bo na poroki?

"Tako je, hvala vam, da lahko z vami in načrtovalko, ki skrbi za vse od oblek in prstanov do glasbe, skupaj ustvarjava in snujeva svojo sanjsko poroko. Imela bova le civilno poroko."

Karmen in Primož trenutno načrtujeta svoj poročni dan. Usodni "da" bosta dahnila v mesecu ljubezni, maju, na jubilejni deseti sanjski poroki v organizaciji ona-on.com in omisli.si.

"Najina zanimivost je ta, da sva se zaročila v Medžugorju, lani pa sva sklenila zakrament svetega zakona v cerkvi sv. Elizabete v Slovenj Gradcu. Letos po vaši zaslugi pripravljava zabavo za prijatelje, sodelavce.”

Kaj je vajina najljubša skupna aktivnost? Kako se zabavata?

"Skupaj rada igrava odbojko, vzgajava najinih skupnih pet otrok, hodiva v gore in na ferate. Najbolj se zabavava ob igri z otroki, ko postaneva otroka, igriva, radostna.”

Kakšen je vajin recept za uspešen partnerski odnos?

"Uspešen odnos ne obstaja sam od sebe, je obojestransko delo, komunikacija, spoštovanje moškega, ljubezen ženske, branje knjig (trenutno bereva Dvorjenje po poroki), vključitev v zakonsko skupino, skupne aktivnosti, čas za pogovor, redni zmenki, opisovanje čutenj, poslušanje, zaupanje, odprtost, zdrava spolnost."

Morda poznata še kakšen par, ki se je spoznal na ona-on.com?

"Ja, poznava kar nekaj parov, ki so se spoznali na ona-on.com. Primoževa sestra, mama, prijatelj, sodelavka. V veselje nama je spremljati zgodbe ljubezni, predvsem ko nastajajo družine."

Bi samskim priporočala uporabo ona-on.com?

Karmen: "Seveda, priporočava in vabiva k uporabi ona-on.com. Hvaležna sem za videovsebine o odnosih na portalu, ogromno sem pridobila, predvsem to, da sem z zaupanjem napisala seznam vrednot svojega partnerja.”

Primož: "Hvala, da združujete ljudi in imate odlično orodje za podporo pri spoznavanju samskih."

Kaj bi še svetovala samskim, ki iščejo pravo ljubezen?

"Najini nasveti za samske … Ne obupaj, ne pričakuj, da te bo izpolnil partner. Živi življenje, išči hrepenenje, imej najprej rad sebe, da te bo lahko vzljubil drug. Ne sprašuj se, kaj potrebuje svet, vprašaj se, ob čem zaživiš, in to počni. Svet potrebuje ljudi, ki so živi. Ko boš na vrhuncu svojih moči, hrepenenja, boš našel najboljšo osebo. Nekje je oseba, ki se v tem trenutku oblikuje zate, le ob pravem času se morata srečati, zaupaj … V Ljubezni ni nič nemogoče. Ljubi in boš ljubljen, najprej rože, zemljo, živali, ljudi … Sebe. Išči in našel boš, trkaj na srce ljubezni in odprla se ti bo.”

