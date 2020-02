Za otroško rojstnodnevno zabavo tudi 300 tisoč evrov #video

Le kdo si za svojega otroka ne bi želel pripraviti popolne rojstnodnevne zabave? Morda podobne, kot jih za svoje otroke pripravljajo zvezdniki, katerih fotografije in videoposnetke s prestižnih praznovanj nato na družbenih omrežjih gledamo preostali starši in se čudimo.

Gre namreč za praznovanja, za katera starši odštejejo več deset tisoč ali celo več sto tisoč evrov, bolj kot na rojstnodnevni "žur" pa spominjajo na mini poročna slavja. Vse je do potankosti usklajeno – od obleke ter čeveljcev slavljenke oziroma slavljenca pa do po meri narejenih prtičkov na mizah.

Busines Insider poroča o pregrešno dragi zabavi za prvi rojstni dan, ki se je odvila v Washingtonu lani in za katero so starši odšteli znesek s šestmestno številko. Tema je bila pariška vrtna zabava, saj so naročniki zaljubljeni v Luksemburške vrtove v Parizu, povabljenci pa so si med drugim lahko sami iz svežega cvetja izdelali krone, z malimi motornimi čolnički so se lahko vozili po ribniku, vsak je dobil svoj set za vrtnarjenje …

Tudi sicer so prestižne otroške rojstnodnevne zabave v Ameriki v porastu. "Pripravljali smo tudi takšne, za katere so starši plačali 350 tisoč dolarjev (318 tisoč evrov, op. a), a v povprečju zanje odštejejo približno 50 tisoč dolarjev (45 tisoč evrov, op. a.)," za omenjeni portal pojasnjuje organizatorka Anne Ligeard Murat iz newyorškega podjetja Clafoutis.

In če ste mislili, da so naročniki le znane osebnosti, ste se zmotili. Tudi povsem "običajne" družine, ki imajo malo več pod palcem, redno najemajo profesionalce, da njihovim najmlajšim pripravijo nepozabno rojstnodnevno slavje, pa četudi je treba zanj globoko seči v denarnico.

Vse za dober vtis na Instagramu?

Eno od stalnih strank Anne Ligeard Murat je Yuliya Zhang, ki jo za zabave svojega danes petletnega sina najema že vse od njegovega prvega rojstnodnevnega slavja. Za praznovanja odšteje tudi po 40 tisoč dolarjev in več (torej po 35 tisoč evrov in več), pri tem pa nima nobenih zadržkov oziroma pomislekov.

"Pomembno mi je, da nam je všeč, kar vidimo, in da praznujemo v prelepem, magičnem okolju, ki nam pričara pravljico," pove 33-letna Zhangova. "Tudi mi, odrasli, se radi na ta način vračamo v otroška leta in znova podoživimo tiste srečne trenutke."

Podobno razmišlja tudi Rachel Pitzel, ki je svoji petletni hčerki priredila nepozabno rojstnodnevno slavje, na katerem je slavljenko in njene povabljenke ličila stilistka za tisoč dolarjev, kar znese 907 evrov. Zabavo je organiziralo podjetje, ki je poskrbelo tudi za otroške zabave mnogih slavnih, med drugim Kardashianovih, Nicka Lacheyja in Lily Aldridg. Nekaj utrinkov s prestižne zabave si oglejte v videoposnetku spodaj:

Slovenci še vedno praznujemo doma ali v najetih igralnicah

V Sloveniji tovrstnih prestižnih zabav za otroške rojstne dni ni prav veliko, povedo tisti, ki se ukvarjajo z organizacijo zabav. Čeprav si mnoge mamice želijo zabavo za svoje najmlajše v stilu objav na omrežju Instagram, pa si je žal povprečna slovenska družina ne more privoščiti.

Tako otroške rojstne dni še vedno praznujemo doma, prirejamo piknike, če otrok slavi poleti, ali pa najamemo igralnico z animatorji ali brez, kar nas stane nekje med 100 in 250 evri – odvisno od programa, termina praznovanja, števila povabljenih in podobno.

Foto: Getty Images

Drage otroške zabave prej velika izjema kot pravilo

Petra Starbek, ki se z organiziranjem dogodkov ukvarja že od leta 2008, odkrito pove, da nekaj povpraševanja po organizaciji otroških rojstnodnevnih zabav sicer je, a ko potencialne stranke izvedo ceno, se dogovarjanje večinoma ustavi. Doslej je tako izpeljala le nekaj tovrstnih zabav, najdražja pa je naročnika stala kar deset tisoč evrov.

"Cena je seveda odvisna od želja slavljenca oziroma njegovih staršev ter od števila povabljenih. Nekatere zabave so namreč samo za otroke, ko se najame animatorje, druge vključujejo tudi starše. Pri otroških zabavah je sicer tako, da sama hrana in pijača nista tako zelo dragi, saj zanje ne pripravljaš na primer hrane 'slow food', ampak je tako, da se večinoma osredotočiš na torto in slaščice, ki otrokom najbolj padejo v oči in so jim tudi najpomembnejši del,'' pojasni Petra.

In doda, da mora poleg torte, ki je središče zabave, biti tudi dekoracija prostora lepa in posebna. ''Pri čemer iščeš kot organizator unikaten, velikokrat celo ročno delan dekor. Pogosto se naročnik odloči tudi za kakšen poseben dodatek, kot je na primer okrašena gugalnica, kjer potem poteka tudi fotografiranje in podobno," še razloži.

Foto: Getty Images

Naročniki takšnih dražjih otroških zabav so seveda bolj premožni in hkrati tudi malo bolj zahtevni. Treba je biti pozoren na vsako podrobnost, iskati prav posebne elemente, ki skupaj potem sestavijo popolno celoto rojstnodnevne zabave, skratka veliko časa in truda gre v takšno otroško zabavo.

Poleg otroških zabav vse bolj priljubljene tudi zabave za nosečnice, a v lastni režiji

Tudi Jana Miklavčič, ki se je nekaj časa ukvarjala z organizacijo zabav za prve rojstne dneve in zabav za nosečnice (t. i. baby shower), pove, da si pri nas prestižnih otroških zabav ne moremo privoščiti.

"Ko sem pred tremi leti začela prirejati 'baby showerje', sem jih v prvem letu pripravila kar nekaj. Cena za približno deset deklet je nihala med 200 in 300 evri – odvisno od želja in lokacije. Po letu dni pa se je evforija nekako polegla. Se mi zdi, da smo Slovenci še vedno naravnani tako, da se raje sami potrudimo za nekoga drugega, mu pripravimo zabavo, mu kaj spečemo, kar je nadvse pohvalno," odkrito pove.