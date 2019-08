Tako razkošno je Kylie Jenner pri sosedih praznovala 22. rojstni dan #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najmlajša milijarderka na svetu Kylie Jenner je pretekli konec tedna praznovala svoj 22. rojstni dan. Osebni praznik je proslavila v svojem, velikem slogu in z veliko razvajanja v sosednji Italiji.

Kylie Jenner je praznovanje svojega 22. rojstnega dne raztegnila na ves teden uživanja z družino. V sosednjo Italijo je poleg hčerke Stormi in izbranca Travisa Scotta pripeljala še mamo Kris in njenega partnerja Coreyja, sestro Kourtney Kardashian in njenega nekdanjega partnerja Scotta Disicka.

Slavje se je pravzaprav začelo že pretekli ponedeljek, ko je Travis svojo drago presenetil z vrtnicami, s katerimi je prekril vso njeno hišo. Kylie je presenečenje delila na svojem profilu na Instagramu:

Čeprav ima Kylie rojstni dan 10. avgusta, so že prejšnji torek začeli rojstnodnevno potovanje v Italijo, ki se se še kar ni končalo. Kako je videti, ko rojstni dan praznuje najmlajša milijarderka na svetu, lahko vidite na njenem profilu na Instagramu (galerijo si oglejte s puščicami na desni strani):

