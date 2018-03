Vid Valič: Katera bi hotela biti z moškim, ki je spal z več ženskami? #video #OnZanjo

Ste kdaj opazili, da se dandanes še vedno pogosto dogaja, da so ženske, ki rade brez obveznosti spijo z različnimi moškimi, deležne obtožujočih pogledov in kritičnih opazk? In da se moškim dogaja ravno obratno – pred drugimi moškimi velikokrat zato obveljajo za frajerje? Mi smo vloge obrnili, resnično zgodbo o tem, kaj doživljajo ženske, pa je prebral komik in voditelj Vid Valič.

Predstavljajte si naslednjo situacijo. Sedite v družbi svojih moških prijateljev ali sodelavcev, ki velikokrat ob vaših srečanjih premlevajo, koliko različnih žensk so odpeljali domov. Ob tem si dajejo celo pohvale, češ si pa res "faca", da ti to uspeva.

Ko pa se enkrat še sami vključite v razpravo in poveste, da ste prejšnji teden tudi vi imeli mimobežno avanturo z nekim moškim, ste deležni ogorčenja in kritik, češ da se to za žensko ne spodobi.

Prav to se je zgodilo 22-letni Ani. Morda tudi vam zveni znano?

Poglejte, kako je videti, če takšno tipično moško-žensko situacijo obrnemo in se v čevlje ženske postavi moški:

Ženske, to je 21. stoletje, smo v moderni dobi in ve lahko počnete, kar hočete. Ne pustite moškim, da vam govorijo, česa ne smete. (Vid)

To pa je resnična zgodba 22-letne Ane:

"Stari, res si frajer, kako ti uspe vsak vikend domov peljati drugo žensko?" Fraza, ki sem jo pri svojih moških kolegih slišala že neštetokrat. Prejšnji teden pa sem se odločila, da se v razpravo vključim še sama. Pripomnila sem, da sem ta konec tedna tudi jaz spala z drugim moškim. Vendar je bila to več kot očitno slaba zamisel. Namesto občudovanja, ki so ga ob takšnih izjavah uživali moški, sem požela val ogorčenja, ker za žensko se pa to seveda ne spodobi. Le kdo bi želel biti z žensko, ki je spala z več moškimi? Kaj pa mi je, da se tako razdajam? Morala bi vendar čakati "tistega pravega".

Res ne razumem, zakaj bi sama moral čakati pravega, medtem ko lahko moški "tisto pravo" aktivno in neumorno iščejo med rjuhami. Brez prisotnosti stigme. Prej obratno - to je celo hvale vredno.





Mesec marec bomo zato posvetili ženskam in njihovim resničnim zgodbam. V sodelovanju z Inštitutom za proučevanje enakosti spolov (



Združeni narodi so svojo kampanjo, imenovano Heforshe, začeli leta 2014, podprli pa so jo tudi mnogi svetovno znani zvezdniki, kot sta Emma Watson in Matt Damon. Z njo so hoteli opozoriti, da v sodobnem času še vedno ni popolne enakosti med spoloma in da se žensk še vedno držijo določeni na spol vezani stereotipi.



Kako bi torej bilo, če bi bile vloge obrnjene? Če bi neka situacija, ki jo imajo mnogi še vedno za tipično žensko, zgodila moškemu? V te se je vživelo 17 znanih Slovencev.

