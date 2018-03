Uroš Smolej: Mislim, da smo brez žensk pogoreli #video #OnZanjo

Če se sliši še tako nemogoče, dandanes se še vedno najdejo moški, ki na glas povedo ali pa le skrivoma mislijo, da je mesto ženske v kuhinji za štedilnikom in da sta kuhanje in čiščenje edina domena, kjer so lahko pametne. Če izražajo mnenje o politiki, gospodarstvu, tehnologiji ali kakšnih drugih temah, ki nekako veljajo za bolj moške, so lahko deležne posmeha in celo zaničevanja.

Prav to je doživela mlada Kaja, ko se je s prijateljicami družila v enem od lokalov, ko sta k njim pristopila dva moška.

Spodaj preverite, kako bi bilo, če bi vloge obrnili in bi v skupino moških pristopili dve ženski, ki bi jim hoteli soliti pamet:

Mislim, da smo brez žensk pogoreli. Brez žensk nas moških ne bi bilo. (Uroš)

To pa je resnična zgodba 23-letne Kaje:

Z gručo kolegic neobremenjeno sedimo v kavarni, ko se nam približata dva moška. Izkažeta dokaj civiliziran interes za dve od nas, zato jima dovolimo, da se nam pridružita. Eden izmed njiju se zaplete v pogovor z eno izmed kolegic, z drugim se s površinskih debat po slabi uri prestavimo v gospodarsko in politično sfero.

Na tej točki se mu zazdi, da se debata nagiba njemu v prid, saj ženske seveda nimamo pojma o politiki – tam se namreč ne uporablja kuhalnice in predpasnika. Ko se že dodobra spremo glede političnih teorij, začne moški vedno znova ponavljati dejstva, ki jih povemo že me, ženske, le z drugimi besedami. Seveda se na nobeni točki z nami ne strinja. Na koncu tega neumnega podvajanja informacij ugotovimo, da je zaposlen v zdravstvenem sektorju, torej se na politiko ne spozna po profesionalni plati, medtem ko sta dve ženski iz naše družbe magistrici politologije.

Ampak ni kaj, moški se res na vse spoznajo bolje.