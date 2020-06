Uberjev voznik izpostavil rasistične potnike, Uber pa ga je suspendiral #video

Nov primer rasizma tokrat prihaja iz Avstralije, kjer so voznika Uberja suspendirali, ker je javno izpostavil rasistične potnike, ki so se nanj spravili z žaljivimi opazkami.

George Micheal Gilto je eden od voznikov Uberja, platfrome za posredovanje prevozov, ki je bil pred kratkim suspendiran, ker je javno razkril, kako sta se dva potnika nanj spravila z rasističnimi in žaljivimi opazkami.

Incident se je zgodil v Avstraliji, ko sta dva vidno opita moška vstopila v Giltov avtomobil in s sabo prinesla zaboj piva. Gilto ju je prosil, naj pivo pospravita v prtljažnik, česar moška nista hotela storiti, zato je voznik odpovedal vožnjo in jima predlagal, naj naročita novega.

Nato so začele padati zmerljivke, pri čemer sta Gilta označila za "umazanega Arabca" in "kmetavzarja", ob izstopu iz vozila pa sta še pljunila na avtomobil. Prišla je policija in vsakega oglobila za 550 avstralskih dolarjev (približno 340 evrov).

Uber zanika obtožbe in pravi, da ga niso suspendirali zaradi tega

Gilto je kot večina Uberjevih voznikov snemal dogajanje v vozilu in posnetek pozneje delil na svojem profilu na Instagramu, kjer je dobil na tisoče komentarjev podpore in sočutja. Tega pa žal ni prejel od Uberja, kjer so ga pozneje zaradi javne objave posnetka suspendirali.

Ob tem so mu postavili ultimat, češ da bo lahko ponovno vozil zanje, če bo izbrisal video, sicer pa se lahko poslovi od službe. Gilto se jim ni uklonil, temveč je javno delil tudi njihovo elektronsko sporočilo. Pri Uberju sicer zanikajo obtožbe in pravijo, da so njegov račun in dostop do aplikacije blokirali iz drugih razlogov.

A številni temu ne verjamejo in so Giltu že izrazili močno podporo ter močno obsodili priljubljeno platfromo za posredovanje prevozov, ki pa moškima iz videa menda še vedno dovoljuje uporabo aplikacije.

