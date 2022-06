Tudi vaš otrok potrebuje sončna očala

Odrasli znamo hitro oceniti, kdaj nas sonce moti. Nadenemo si sončna očala in s tem poskrbimo ne le za modni videz (ne slepimo se, seveda je za marsikoga pomemben tudi ta), ampak predvsem za to, da nam UV-zaščita pred UVA- in UVB-žarki omogoča varen pogled v sončnih dneh.

Pa otroci? Njihove oči se šele razvijajo in so zato še bolj občutljive. UV-žarki lahko škodijo otroškemu očesu, leči – ta na primer še ne zna "obvladovati" sončnih žarkov tako kot odrasla, kar lahko pripelje tudi do poškodbe mrežnice – roženici, sluznici ..., svarijo oftalmologi. Zato tudi otrok potrebuje dobra sončna očala in zaščito pred soncem. Prepričanje, da so očala samo modni dodatek in muha staršev, predvsem mam, je torej zgrešeno in tudi nevarno. Tako kot otroka ne izpostavimo soncu brez sončne kreme, tudi oči potrebujejo varno zaščito s sončnimi očali.

Tukaj lahko izberete kakovostna sončna očala, primerna za otroke starosti od 0 do 9 let.

Koliko mora biti star otrok, da nosi sončna očala?

Najmlajših otrok, starih le nekaj tednov, ne smemo izpostavljati sončnim žarkom. A takoj, ko je otrok star nekaj mesecev, še posebej pa pol leta ali več, potrebuje – predvsem v poletnih mesecih, ko je sonce najvišje – primerno zaščito. Danes so že na trgu kakovostni modeli, namenjeni prav najmlajšim otrokom.

VRHUNSKA ZAŠČITA: Leče morajo biti certificirane za zaščito proti UV-žarkom. Poleg obveznega certifikata CE bodite pozorni na primer na oznako "kategorija 3". To pomeni, da sončna očala zagotavljajo dobro stopnjo UV-zaščite in visoko stopnjo zmanjšanja sončnega bleščanja. Nikakor ne kupujte cenenih modelov brez potrjene zaščite.

Leče morajo biti certificirane za zaščito proti UV-žarkom. Poleg obveznega certifikata CE bodite pozorni na primer na oznako "kategorija 3". To pomeni, da sončna očala zagotavljajo dobro stopnjo UV-zaščite in visoko stopnjo zmanjšanja sončnega bleščanja. Nikakor ne kupujte cenenih modelov brez potrjene zaščite. VRHUNSKO UDOBJE: Dobro je, da so zaščitna ergonomska stekla pri najmlajših večja, da zagotovijo optimalno zaščito. Ne glede na starost otroka pa mora biti model ergonomski, prilagodljiv in ne sme stiskati otroka na nosku, ušesih ali sencah.

Dobro je, da so zaščitna ergonomska stekla pri najmlajših večja, da zagotovijo optimalno zaščito. Ne glede na starost otroka pa mora biti model ergonomski, prilagodljiv in ne sme stiskati otroka na nosku, ušesih ali sencah. TRPEŽNA, NEZLOMLJIVA OČALA: Očala otroka ne smejo motiti, pripravljena pa morajo biti tudi na vse mogoče "poskuse" malih rok, prijemanje, pozneje tudi stiskanje ali poskuse mečkanja. Zato so posebej primerni modeli, ki so nezlomljivi, z okvirji, izdelanimi iz lahkih, koži prijetnih materialov, in brez vseh odvečnih morebitnih kovinskih delcev.

100-odstotnega zagotovila, da se okvir in leče nikoli ne bodo uničili, ni, a za dober model boste dobili garancijo, kar pomeni, da boste lahko očala brez skrbi izpostavili otrokovi rabi.

Otroška sončna očala niso (samo) modni dodatek, ampak predvsem zaščita za otrokove oči pred UV-žarki. Izberite taka, ki bodo otroku prav po velikosti, udobna, vzdržljiva, predvsem pa kakovostna.



Namig za mamice: če pa so ob vsem tem še trendovska in privlačna, je to seveda še dodatna prednost.

Nekaj trendovskih modelov za otroke, stare od od 0 do 9 let, si lahko ogledate tukaj.

Pet nasvetov za izbiro otroških sončnih očal

Otroci, še posebej najmlajši, še ne vedo, zakaj jim sončna očala koristijo. Čutijo pa, da jih sončni žarki motijo. Pri izbiri očal in navajanju otrok nanje so vam lahko v pomoč preprosti in učinkoviti nasveti:

Očala najmlajšemu otroku prvič nadenite, ko je dobre volje in odpočit. Zaspan, utrujen ali lačen bo težje sprejel novost. Ko greste na sonce, poskrbite, da mu boste takoj nadeli očala. Pri tem ga pomirite, mu dajte tudi s tonom glasu vedeti, da so sončna očala zanj koristna zaščita. Nikakor se ne jezite na otroka, če sprva očala sname. Nežno, da dovolj odločno mu jih nadenite znova. Malo večjim otrokom, ki že bolj spoznavajo svet, pojasnite, zakaj so očala koristna. Pokažite jim druge ljudi, ki nosijo očala. Najboljši zgled ste vedno vi sami. Pohvalite otroka, ko si sam nadene sončna očala. Dobra navada je neprecenljiva in otrok, ki se bo navadil, da so sončna očala del "obvezne opreme" za igro na soncu, ne bo imel težav z očmi. Seveda je pomemben tudi videz! Pokažite otroku slike modelov in mu pustite, naj sodeluje pri izbiri. Otroška sončna očala so na voljo v številnih barvah in modnih oblikah, ki so primerljive s tistimi, ki jih nosita mami ali oči.

So dobra otroška sončna očala draga?

Ko kupujete sončna očala za otroka, cena ne bi smela biti prvo merilo. Predvsem se izogibajte nekakovostnim modelom, ki ne bodo zaščitili otrokovih oči. Taka očala prej škodijo, kot koristijo, za tak nakup pa je vsak evro preveč.

Seveda pa to ne pomeni, da morajo stati otroška sončna očala toliko kot modeli prestižnih znamk za odrasle. Malček, star leto ali dve, nikakor ne ve, kaj pomeni znamka Tiffany ali Tom Ford, zato je bolje zaupati proizvajalcem, specializiranim posebej za otroška očala. Ti ponujajo kakovostna, varna očala s pravo zaščito, ki so hkrati tudi modna, za primerno ceno.

Med najbolj priljubljenimi so modeli francoske znamke Ki ET LA. Za otroke, stare od 0 do 9 let, so na voljo tudi v Sloveniji. Kakovosten in privlačen par očal s certificiranimi, otroku primernimi in varnimi lečami, nezlomljivimi okvirji (z garancijo), na voljo v več modnih modelih in pisani paleti barv, vas bo stal med 25 in 35 evrov.