Tanja Skaza: V našem kolektivu ni ženskega rivalstva #video

"Srčen in srečen vodja pomeni srčen in srečen zaposleni," je vodilo solastnice podjetja Plastika Skaza in vodje gibanja Spremembe vredna.

46-letna Tanja Skaza je nosilka številnih nazivov: mlada menedžerka leta 2014, naj evropska menedžerka leta 2016, femme fatale 2014, prejemnica gazele, nekoč direktorica Plastike Skaza zdaj solastnica podjetja, ki se lahko prav tako pohvali s številnimi nazivi. Pred dvema letoma je marsikaj spremenila, zamenjala tudi svoj 12-urni delovnik za delo na sebi. Svoje izkušnje in znanje bo ob pomoči strokovnjakov z različnih področij od marca 2022 delila tudi na Akademiji Spremembe vredna − akademiji za poslovne ženske, kadrovnice. Cilj gibanja Spremembe vredna je ženskam pokazati, da morajo najprej delati na sebi, kajti le tako bodo lahko postale uspešne partnerice, podjetnice, mame in sodelavke. Vodilo Tanje Skaza je dati srce na pr(a)vo mesto.

V teh dneh se v Belgiji pogovarjajo o uvedbi štiridnevnega delovnika in s tem možnosti za večjo prožnost ter svobodo pri delovnem času zaposlenih. Tudi vi ste tisti, ki spodbujate šesturni delavnik, saj da prinaša boljše poslovne rezultate in večje zadovoljstvo zaposlenih.

Zelo sem vesela takšnih novic, saj mi predstavljajo upanje za boljše delo. Kajti če bodo delodajalci in lastniki podjetij delali na sebi, če se bodo zavedali, da obstajajo tudi hobiji, ki niso delo, bomo dobili boljše delovne razmere in učinkovite zaposlene.

"Vem, da je vsak izziv prišel z razlogom, saj bom z njegovo pomočjo še bolj rasla."

V Plastiki Skaza smo se odločili za šesturni delovnik zato, da bi zaposleni lažje usklajevali zasebno in službeno življenje. Zavedamo se namreč, da je učinkovitost pomembnejša od števila ur, ki jih delavci preživijo na delovnem mestu.

Glede na to, da prihajate iz Velenja, vam je verjetno znano, da so razmere v sosednjem mednarodnem podjetju z novimi lastniki drugačne. Tam bolj kot o šesturnem delovniku "razmišljajo" o šestdnevnem delovniku.

Plastika Skaza je družinsko podjetje, kjer res delamo na grajenju odnosov, zavzetosti zaposlenih. Slovenci smo zvesti in delovni, a vem, da ljudi povezujejo dobri odnosi. Sama izhajam iz tega, da gredo ljudje tja, kjer se počutijo dobro. Če se ne počutijo dobro, odidejo.

Prepričana sem, da obstaja vedno več delodajalcev, ki se zavedajo, da so en in edini kapital zaposleni.

Kajti prostore lahko najameš kjerkoli, a dobrih zaposlenih ne dobiš kjerkoli. Skazo sem zapustila takrat, ko sem začutila, da je zavzetost zaposlenih res na visoki stopnji. Vsa leta smo bili finalisti projekta Zlata nit, izbora najboljši zaposlovalcev. Enkrat smo celo zmagali.

Pravijo, da so štiri prelomnice v življenju, na podlagi katerih človek naredi napredek v osebni rasti. Bolezen, smrt v družini, izguba službe ali ločitev. Na prvi pogled se zdi, kot da ničesar izmed tega ni bilo v vašem življenju.

Največje preobrazbe sem doživljala v Skazi in prepričana sem, da sem prestala vse te štiri prelomnice. Ves čas pa sem imela dobro družinsko življenje, izbrala sem si moža, ki me je podpiral v poslu oziroma mi je to vlogo predal. V podjetju sem doživela preobrazbo in na podlagi nje napisala knjigo Spremembe vredna, kjer opisujem močno spoznanje, kako se kljub svojemu ugledu in ugledu podjetja počutim prazno. Takrat sem vedela, da vrednote, kot so zaključena šola, partner, zaposlitev, otroci, avto, hiša, niso vrednote, ki me osrečujejo.

"Vedela sem, da bom z ustanovitvijo inštituta svojo zgodbo lahko prodala naprej, kajti to, kar govorim, tudi živim. Zato sem uspešna tudi v tej zgodbi." Foto: Ana Kovač Nisem začutila vrednot, kot so ljubezen, sreča in notranji mir. To je bil trenutek, ko sem padla. Nastavila sem si ogledalo in se vprašala, kaj se dogaja z mano.

Treba je narediti spremembo in si upati nekaj drugačnega. Kako ste se odzvali na poglede okolice ob vaši spremembi?

Ko začneš delati spremembe na sebi, je treba marsikaj odstraniti iz svojega življenja. Umaknila sem se iz vseh upravnih odborov in tudi od ljudi in dela, ki me niso več osrečevali. Ljudje so se spraševali, le kako se bo gospodarstvenica, ki je ciljno usmerjena, lotila osebne rasti. Marsikdo me je začudeno gledal, predvsem kolegice podjetnice. A veste, ko človek ve, kaj si želi, lahko prodaja karkoli.

"Vam res ni težko sprejemati takšnih odločitev, saj imate denar." Ste slišali tudi to?

Pogosto. Strinjam sem s tem, da sem imela v ozadju dobro stoječe podjetje, ki mi je nudilo občutek varnosti in sem bila zaradi tega v svojih mislih precej bolj svobodna.

Vendar je bila moja pot osebne rasti zato trikrat težja kot pot nekoga drugega. Saj duhovnost nima nobene povezave z denarjem. A po drugi strani živimo na planetu Zemlja, kjer bi vsak, ki bi se malce spoznal s sabo, bil še bolj uspešen. Če bi znali poslušati sebe in delati tisto, kar nas veseli, bi imeli vsi več obilja. Lepo je imeti denar, a meni je bilo pomembno ustvarjanje. Kjerkoli sem delala, vedno je podjetje rastlo z mano.

Kakšen je torej vaš pogled na denar? Ali res kvari ljudi? Gre za slovensko zavidanje vsem, ki imate denar?

Naučili smo se, da je denar nekaj slabega in da njegova moč kvari ljudi. Mediana je naredila raziskavo, v kateri je vprašala, kako Slovenci vidijo podjetništvo in podjetnika. Pokazala je, da Slovenci še vedno zelo spoštujejo obrtnika, ker spoštujejo delavnost. Ljudje znajo služiti denar, a ga ne znajo pravilno oplemenititi oziroma ga ne znajo trošiti. Zame so tisti, ki znajo uživati življenje, boljši kot pa tisti, ki imajo denar. Eni znajo denar le ustvarjati, a ga ne znajo trošiti. Kdor dela s srcem, je lahko uspešen.

Slovenski pregovori, kot so Lastna hvala, cena mala, Bolje vrabec v roki kot golob na strehi in podobni, govorijo o tem, da naša družba ne odobrava ambicioznih ljudi. Se strinjate?

Imate popolnoma prav. Ampak vsak ne more biti ambiciozen, ker mora imeti pogum, da se bo s svojim dejanjem dvignil nad povprečje. Najraje smo povprečni, ker potem smo nevidni. A če začutimo svoje močno poslanstvo in vero, da delamo za ljudi, potem eni gremo naprej. Tisti, ki se ustrašijo tega oz. niso prepričani, ali je njihov projekt odličen, niso "dorasli" veri, da je to najboljše.

Kateri misli in pogledi vas navdihujejo?

Sem oblikovalka svojega življenja. Sem varna. Ko delam, vključim srce, um pa le takrat, ko so potrebni drugi procesi, roki. Poslušam intuicijo in se na njeni podlagi odločam, kaj je prav. Obdana sem s podobno mislečimi ljudmi. Vsako jutro si tudi rečem: "Sem bitje resnice, luči in ljubezni."

Če razmišljam pozitivno, potem svetim. Če govorim resnico, potem se nikoli ne zapletem v svojih izražanju in dejanjih. Zavedam se tudi, da je v življenju najvišja vrednota ljubezen.

Okoli vas je večinoma ženski kolektiv, z vami delajo mlade in urejene ženske. Koliko je med vami tekmovalnosti?

Najlepše mi je, ko pridejo v naš kolektiv nove sodelavke in mi povedo, da se čutijo sprejete in da med nami ni rivalstva. Želim, da ženske opolnomočimo ena drugo, da začutimo žensko skupnost, si pomagamo, smo zaveznice. Večinoma delam s podjetnicami, vodjami, ki pogosto tarnajo, da nimajo nikogar, ki bi jih razumel. Dobro je, da se najdejo s podobnimi boginjami, se počutijo varne in lahko priznajo svojo ranljivost.

"Prav je, da znamo poslušati srce in slediti sebi. Treba se je osvoboditi bremen, da smo lahko svobodne in naredimo tisto, za kar smo ustvarjene." Foto: Ana Kovač

Vedno več ljudi deli svoje zgodbe o tem, kako so morali izgoreti ali pasti v depresijo, da so lahko ponovno odkrili smisel življenja. Vedno več je pogovorov o tem, kaj je res vredno v tem življenju.

Mislim, da je koronakriza pripeljala do tega, da se obračamo vase. Govorili so mi, le kako bo gospodarstvenica delala nekaj takšnega, nekaj neoprijemljivega, kot je osebna rast. A moje preteklo leto je bilo zelo uspešno. 200 tisoč evrov sem imela prihodkov, 100 tisoč evrov dobička. Ženske res potrebujejo mojo pomoč, da jim pomagam slišati njihov pravi jaz. Ne moremo ves čakati na druge, ki nam bodo povedali, kako se znajti v tem svetu. Odgovor je vedno v nas.

Ste pomislili, da bi svoje poslovne ambicije prenesli tudi v politiko?

Predvsem vidim, da bom dodano vrednost v družbi naredila s tem, kar delam. Kajti ženske imamo močan občutek krivde, vedno se počutimo, da smo vredne manj kot moški, in mislim, da bom naredila več, če bom pomagala podjetnicam. Da se bodo zavedale, da morajo stopiti v žensko energijo, da je njihova vloga grajenje odnosov in ne sledenje kazalnikom.

"Mislim, da v politiki ne bi naredila dodane vrednosti, tam ne vidim svojega poslanstva za ljudstvo in naš planet." Foto: Ana Kovač

Kdo so bile vaše mentorice na poti osebne rasti?

Veliko jih je bilo, a jih ne bom imensko poimenovala. Pomembno je, da se obdamo z različnimi ljudmi, ki nam pomagajo osebno rasti. Ko je človek pripravljen spustiti svoje blokade in omejitve, potem mu naproti pridejo pravi ljudje. Sama sem mentorica 96 ženskam.

Poročili ste se v družinsko podjetje, kar verjetno ni bilo tako enostavno, kot se sliši.

Ko vidite mene, se vam vse zdi enostavno, a ne? (smeh, op. a.) Ko se človek zaveda, da pride vse s pravim razlogom naproti, potem to sprejme. Če človek verjame, da je tisto, kar počne, dobro, in to počne s srcem, potem v tem uživa. Zelo rada sem delala v Zlatarni Celje, bila sem direktorica prodaje. Ko sem prišla Skazo, je z mano prišla nova energija. Ni bilo vedno enostavno, a z leti sem postala modrejša.



Razlagate o tem, kolikokrat v življenju ste morali opustiti stare vzorce, načine dela, prijatelje, sodelavce ... Eno od težjih opravil pri osebni rasti.

Vsi so mi dopovedovali, da ne bom zmogla "spustiti" Skaze, saj je to moj otrok. A ker sem v podjetju ustvarila dobre temelje, sem ga lažje izpustila in zapustila. Če bi se ljudje več ukvarjali sami s sabo, bi imeli toliko dela in lažje bi ga "puščali" v službi. Kajti v službi ne bomo dobri, dokler ne bomo zadovoljni sami s sabo.

"Če si na osebnem področju srečen, potem lahko to zadovoljstvo preneseš tudi v službo." Foto: Ana Kovač

Do leta 2014 je bila moja največja želja postati najboljša poslovna ženska. Takrat so me gnale drugačne vrednote, kot me ženejo danes. Strast je bila tako močna, da je šla komu že na živce. To se je spremenilo, ko sem ugotovila, da mi manjka ljubezen.

Kaj prenašate na svoja dva otroka? Katere vrednote?

Svojima otrokoma želim prenesti to, da naj bosta res to, kar sta. Naj uživata v tem, kar delata, da gresta tja, kjer se počutita sprejeto. Dobro je, da spoznata, kakšna je ženska vloga v družini, in tudi, kakšna je moška. To ne pomeni, da je ženska doma gospodinja. Na podlagi svojih izkušenj sem spoznala, da sem v določenem obdobju popolnoma prevzela moško vlogo in pozabila na svojo ženstvenost. Želim, da ohranita vrednote, kot so poštenje, iskrenost, zaupanje, ljubezen, po drugi strani, da verjameta vase, da ne sledita množici.

Mene je vedno begalo to, da mi je bilo pomembneje, kaj si o meni misli okolica, ne pa, kaj si o sebi mislim sama.

Besedne zveze, kot sta bodi srečen ali uživaj življenje, stresamo z lahkoto naokoli, a življenje je precej več. Otrokom ne moremo vzeti vse bolečine, saj z njeno pomočjo rastemo. Treba se je soočiti z njo, tako zasebno kot tudi poslovno.

Zagotovo. V Učbeniku življenja piše, da če ne gremo skozi trpljenje, ne bomo mogli začutiti sreče. Pomembno je, da se ne borimo z življenjem, da ga spustimo in vzamemo vse, kar nam pride naproti.

"Denar ne pade sam z neba, treba ga je ustvariti z ljubeznijo in strastjo, z vero v dobro, kajti potem pride tudi obilje." Foto: Ana Kovač

Da se iskreno pogovarjamo o občutkih. Vse to želim doseči s svojo akademijo. Da najdemo svoje globine. Če ni žalosti, ni veselja. Treba je vsak dan ustvarjati.

V poslovnem svetu je potrebne več srčnosti, kajti če bi ljudje več delali na osebni rasti, bi v podjetjih prevladovalo boljše razpoloženje. Srčen, srečen vodja pomeni srčen, srečen zaposleni. Vodje so ogledalo zaposlenih. Ko dela vodja na sebi, pride do preobrazbe v celotnem podjetju.