Trajnost ni breme, trajnost je priložnost

Na trajnostni konferenci v Velenju so predstavniki uspešnih slovenskih podjetij poudarili pomen strateškega povezovanja, tehnološkega napredka in ustvarjalnih sodelavcev za slovenska podjetja, ki želijo uspeti na svetovnem trgu. Ključ je v zelenem gospodarstvu, podprtem z digitalizacijo in umetno inteligenco.

Čeprav marsikatero podjetje zeleno preobrazbo še vedno razume kot dodaten strošek in napor, izkušnje uspešnih slovenskih podjetij kažejo, da lahko zelena preobrazba ponuja celo nove priložnosti za boljše poslovanje.

Več dobička, manj ogljičnega odtisa

Tako so si denimo v družbi Skaza, gostiteljici konference, zastavili ambiciozen načrt v okviru projekta Skaza 5.0, ki ga je finančno podprlo ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem. Tako ob lanskih osem odstotkov nižjih operativnih stroških letos predvideva skoraj 15-odstotno rast in več kot 23-odstotno dodano vrednost na zaposlenega, a tudi istočasno manjšanje ogljičnega odtisa za skoraj 15 odstotkov.

Še naprej si prizadevajo za višanje deleža obnovljenih snovi v proizvodnji in samozadostnost z električno energijo, v nekaj letih pa želijo povečati proizvodnjo do popolne izkoriščenosti trenutnih proizvodnih zmogljivosti.

Solastnica družbe Skaza in direktorica Inštituta Skaza Tanja Skaza Foto: Srdjan Cvjetović

Pomen lastne blagovne znamke

Medved je tudi poudaril pomen lastne blagovne znamke, ki jo bodo še naprej razvijali. "Vsak dodatni milijon evrov prodaje v lastni blagovni znamki namesto v industriji nam ne prinaša le prihodkov od prodaje lastnih produktov, temveč tudi konkretno zmanjšanje ogljičnega odtisa, kar 190 ton ekvivalentov ogljikovega dioksida. Poleg tega pa vsaka tona materiala, uporabljena v izdelkih lastne blagovne znamke, namesto v industriji, zmanjša ogljični odtis za dodatnih 1,08 tone ekvivalentov ogljikovega dioksida."

Trajnost pomeni tudi skrb za razvoj in zadovoljstvo zaposlenih

V trajnostna prizadevanja spadajo tudi dejavnosti za razvoj vseh 265 zaposlenih in krepitev njihovega zadovoljstva, je med drugim povedal pomočnik direktorja družbe Skaza Niko Medved. "Učinkovito in prijetno delovno okolje je tudi jamstvo, da bomo privabili najboljše kadre," je še povedal.

Pomočnik direktorja družbe Skaza Niko Medved Foto: Srdjan Cvjetović

"Izziv je tudi, kako približati digitalizacijo vsakomur od zaposlenih na način, da bodo razumeli, kako pomembna je ta zanje in njihovo delovno mesto," je pojasnil Medved.

Han: "Želim si …"

O pomenu strateškega povezovanja za ustvarjanje uspešnosti in odličnosti ter zavezanosti trajnostnemu razvoju je govoril tudi minister za gospodarstvo, šport in turizem Matjaž Han. Gostiteljico, družbo Skaza, je opisal kot "podjetje, ki se je iz garažnega preoblikovalo v visoko tehnološko razvojno podjetje in jim zdrava organska rast, dolgoletna tradicija in številne nagrade za kakovost in oblikovanje dajejo trdne temelje za delovanje v zapletenem globalnem gospodarstvu 21. stoletja."

Minister za gospodarstvo, šport in turizem Matjaž Han. Foto: Srdjan Cvjetović

Minister Han je posebej poudaril pomen družbene odgovornosti. "Sem velik zagovornik družbene odgovornosti podjetij. Seveda je dobiček pomemben, a je včasih družbena odgovornost še pomembnejša in del trajnostne usmeritve," je povedal Han. Svojo podporo sodelovanju na poti do poslovnega uspeha je sklenil z željo, da "bi v Sloveniji politično sodelovali drugače, kot sodelujemo zdaj. […] Tudi sam znam združevati ljudi, ne znam jih deliti."

Seljak, Hidria: "Cunami gre, Evropa je na plaži"

O pomenu družbene odgovornosti in partnerskega sodelovanja je govorila tudi solastnica družbe Skaza in direktorica Inštituta Skaza Tanja Skaza. "Težko je biti dober voditelj, če si usmerjen samo v posel," je povedala ob odprtju okrogle mize, na kateri so sodelovali minister Han, dr. Iztok Seljak iz družbe Hidria, Sabina Sobočan iz družbe Varis Lendava in župan mestne občine Velenje Peter Dermol.

Trajnostna prizadevanja zajemajo tudi krepitev deleža samooskrbe z električno energijo. Foto: Skaza

Vsi so se strinjali, da je treba dvigniti ambicije in cilje in še tesneje sodelovati v današnjem izrednem konkurenčnem okolju. "Cunami gre, mi smo na plaži," je slikovito opisal zaspanost Evrope v času, ko kitajski izdelki vedno bolj prepričljivo osvajajo svetovne trge. "Nekoč sem videl same nemške avtomobile, zdaj pa je vedno več električnih."

Dermol, MO Velenje: "Upam, da se bo tudi javni sektor očistil"

Velenjski župan Dermol je ob tem izrazil željo, da bi tudi javni sektor sledil uspehom v gospodarstvu. "Nimam želje biti predsednik vlade, upam, da nikoli ne bom, a upam, da se bo tudi javni sektor očistil in da bo zdravo jedro prišlo na površino, kajti s tem bo tudi gospodarstvo lažje zadihalo." Dermol je tudi pritrdil, da organizacijska kultura uspešnih podjetij vpliva na razvoj lokalne skupnosti ter tako tudi on poudaril pomen družbene odgovornosti podjetij.

Pomočnik direktorja družbe Skaza Niko Medved, direktorica divizije Elan Kompoziti Polona Zrimec, direktorica družbe ROTO Slovenija Nuša Pavlinjek Slavinec, direktorica marketinga Hisense Europe Alenka Potočnik Anžič in direktor podjetja ETI Izlake Tomaž Berginc na okrogli mizi trajnostne konference v Velenju Foto: Srdjan Cvjetović

Na konferenci so o svojih izkušnjah pri doseganju poslovnega uspeha ter strategiji in načrtih za nadaljnji razvoj na krilih digitalizacije, zelene preobrazbe, umetne inteligence in razvoja prepoznavnosti lastne blagovne znamke govorili tudi Tomaž Berginc iz trboveljske družbe ETI, Polona Zrimec iz Elana, Nuša Pavlinjek Slavinec iz družbe RO TO in Alenka Potočnik Anžič iz družbe Hisense Europe: