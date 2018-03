"Takšne izjave niso združljive s spoštljivim odnosom do drugega spola" #video #OnZanjo

Kako se odzvati na "kompliment", da je dekle fantu tako všeč, da jo bo moral spolno zlorabiti? To se je zgodilo Liviji, ki ni vedela, kako naj se na to sploh odzove. Njeno zgodbo je z moškega vidika predstavil akrobat Blaž Slanič.

Foto: Bojan Puhek

Pošteno se lahko zalomi, če fant dekletu že takoj na začetku nameni neslano šalo. Z njegovega vidika je lahko res le šala, celo kompliment, z njenega vidika pa žalitev ali alarm, da se s takim fantom ne sme zapletati.

Tako bi bilo, če bi se na tak način šalila ženska:

Nekateri pari imajo take besedne igre. In ko nekateri v tem vidijo kritiko, lahko drugi v tem vidijo kompliment. Je pa res, da je fant morda prehitro izbiral te besede. Glede na to, da jo je spet povabil na pijačo, je mogoče prehitro začel s takšnimi besednimi igrami. (Blaž)

To pa je resnična zgodba 25-letne Livije:

Mesec dni po najinem zmenku mi pišeš, da me spet želiš videti. Ker sva se imela v redu, privolim, vendar poudarim, da sem izrecno samo za pijačo. Vse v redu, strinjaš se – nato pa rečeš, da me boš mogoče pa vendarle moral posiliti. V navednicah. Zate je to šala, predvsem pa kompliment; češ, kako se naj v moji bližini upreš skušnjavi. Nikoli nisem bila oseba, ki bi ob takšnih zadevah ostala tiho, zato ti odpišem, da se ne smeš šaliti iz tako resnih zadev, da je ogabno reči kaj takega.

Opravičuješ se, izgovarjaš se, da te privlačim in da je prišlo do jezikovne zmede, saj naj bi obstajal ekvivalent v tvojem maternem jeziku, ki je ustaljen frazem. Zavrnem te, nočem slišati izgovorov. A vendarle se del mene, čeprav je skorajda zanemarljiv, počuti krivega. Očitno je bilo, da ti je bilo žal. Verjetno ne razmišljaš veliko o teh "ženskih" zadevah – o tem, da besede so pomembne. Kot prijazno in empatično dekle bi se lahko odzvala drugače, lahko bi se spomnila, da si bil pred to izjavo spoštljiv in ni bilo težav. Namesto jeznega, ostrega odziva bi ti lahko mirno razložila, da takšne izjave niso združljive s spoštljivim odnosom do drugega spola.

Ampak ali je res moja dolžnost, da po vsaki tovrstni negativni izkušnji razmišljam o posledicah svojega odziva? Se naj res vsakič znova prilagodim, naj bom prijazna in razumevajoča klub ostudnim in nizkotnim izjavam, ker določeni ljudje nočejo sami razmišljati o tem, kaj je prav in kaj ni?

Kaj bi se zgodilo, če bi moški vsak dan doživljali to, kar doživljajo ženske? Če si ne želiš resne zveze, temveč ti bolj ustreza neobvezujoča zabava med rjuhami z različnimi moškimi, veljaš za "lahko". Za dobro jutro ti žvižgajo, ker nosiš krajše krilo, v službi bolj kot tvoje delo cenijo to, kako si videti, na koncu dneva pa ti še taksist reče, da se lahko za tarifo dogovorita kako drugače. Ko te zgodbe prebere moški v prvi osebi, se sliši nelogično, celo nesmiselno.



Mesec marec zato posvečamo ženskam in njihovim resničnim zgodbam. V sodelovanju z Inštitutom za proučevanje enakosti spolov (IPES) smo po vzoru Združenih narodov ustvarili kampanjo #OnZanjo, v okviru katere hočemo svetu in moškim pokazati, da moški v ženskah prevečkrat vidijo spolni objekt. Združeni narodi so svojo kampanjo, imenovano Heforshe, začeli leta 2014, podprli pa so jo tudi mnogi svetovno znani zvezdniki, kot sta Emma Watson in Matt Damon. Z njo so hoteli opozoriti, da v sodobnem času še vedno ni popolne enakosti med spoloma in da se žensk še vedno držijo določeni na spol vezani stereotipi.



Kako bi torej bilo, če bi bile vloge obrnjene? Če bi se neka situacija, ki jo imajo mnogi še vedno za tipično žensko, zgodila moškemu? V te se je vživelo 17 znanih Slovencev.