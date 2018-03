Saša Einsiedler razkrila, kako se je spopadala z ločitvijo #video

"Pet otrok spraviti v tako stisko, kot je to uspelo meni, je za starša grozen občutek." S tem in z vprašanjem, ali je z njo kaj narobe, ker ji je zakon propadal že drugič, se je dolgo spraševala nekdaj prepoznavna voditeljica, danes pa komunikacijska trenerka in svetovalka Saša Einsiedler.

Saša Einsiedler in Veronika Podgoršek. Obe izjemno uspešni in obe mami. Ena je pravkar dobila četrtega otroka, druga jih ima že pet. Obe sta doživeli tudi ločitev. Veronika enkrat, Saša dvakrat.

Spomenik žalosti ali nova priložnost

Veliko ljudi se ob razvezi s partnerjem počuti izgubljene in težko najdejo pot iz čustvenih brezen. Ločitev imajo za življenjski neuspeh. "Pomembno pa je, kaj s tem neuspehom naredimo, ali postavimo nek spomenik žalosti, ostanemo v tistem obdobju življenja in se nam takrat življenje po svoje ustavi," je razlagala psihoterapevtka Veronika Podgoršek. Ali pa si priznamo neuspeh, poskušamo najti vzrok, zakaj se je to zgodilo, in to izkušnjo vzamemo kot priložnost za osebno rast.

Z ločitvijo je odlašala zaradi otrok

"Ugotovila sem, da sem predvsem premalo cenila samo sebe, da sem se imela premalo rada, sem se premalo zavedala svojih kvalitet," je pripovedovala Saša. Vsakega od zakonov je končala po desetih letih. Za usodni korak je potrebovala dlje, ko bi si želela, saj ji je bilo težko predvsem zaradi otrok. "Ni lepšega, ni boljšega kot primarna družina skupaj in da skupaj ostane. Ampak ni boljšega in več vrednega, če je to dobro, kakovostno, tam pridobijo vsi," je razložila Podgorškova.

Okolje, v katerem se starši neprestano prepirajo in kjer je morda prisotno celo psihično ali fizično nasilje, nikakor ni dobro za otroka. "Takrat jih vidimo, da bežijo od doma ali pa od skupnega prostora, takrat jih vidiš, da so vsak v svoji sobi," je dejala Podgorškova.

Otroci so ločitev dobro prenesli

A Sašini otroci so obe ločitvi dobro prenesli. Z njo so celo hodili na terapije in tako lažje razumeli, zakaj sta se z očetom razšla. Zdaj se med seboj vsi odlično razumejo. "Starejša dva sta že odrasla, tako da sama odrejata, kolikokrat gresta na obisk, kako se vidijo, v to nikakor ne posegam več, pri manjših pa imamo dogovore, vse se je mogoče dogovoriti, tako da so otroci tudi z očetom," je dejala Saša Einsiedler. Čeprav je njen zakon razpadel, sta z nekdanjim možem še vedno ostala njihova starša.

To so najpogostejši razlogi za ločitev 1. Navadno se začne z nedolžnim prijateljstvom in konča v postelji. Nezvestoba je največkrat vzrok za razpad zveze. 2. Različni finančni cilji in zapravljanje enega od zakoncev lahko pripeljejo zakon do bridkega konca. 3. Samo dobra komunikacija med zakoncema je podlaga za trden zakon. Neprestani prepiri ubijajo zvezo. 4. Pridobivanje teže ugaša privlačnost, kar se pozna tudi v usihanju intimnih odnosov. 5. Do konca lahko privedeta tudi neenakost ter psihično ali fizično nasilje. *Zaradi teh razlogov tudi v Sloveniji propade vsak tretji zakon.

V letu 2016 je bilo v Sloveniji: 6.667 sklenitev zakonskih zvez 2.531 razvez zakonskih zvez

Izkušnjo ločitve pa je prestala tudi gostja v oddaji Dan., strokovnjakinja v trženju Polona Kisovec. Je uspešna poslovna ženska, mama in tudi otrok ločenih staršev. V oddaji Dan. je spregovorila o spominih na ločitev svojih staršev ter o svoji ločitvi. Da je lahko ločitev pojasnila tudi svoji hčerki, je napisala knjigo.

