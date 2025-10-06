Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

6. 10. 2025,
16.31

Zoran Zeljković Slaviša Stojanović FC Koper 1. SNL

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 16.31

1 ura, 28 minut

Slaviša Stojanović zapušča kanarčke?

S. K.

Slaviša Stojanović | Slaviša Stojanović naj bi bil na izhodnih vratih Kopra. | Foto Jure Banfi

Slaviša Stojanović naj bi bil na izhodnih vratih Kopra.

Foto: Jure Banfi

Po porazu proti Primorju (1:2) v 11. krogu 1. SNL naj bi vodstvo kluba FC Koper potegnilo potezo in se zahvalilo trenerju Slaviši Stojanoviću. Na klopi prvoligaša z Obale naj bi ga nasledil nekdanji trener Olimpije Zoran Zeljković, danes poroča Sportklub.

Vodstvo FC Kopra naj ne bi bilo navdušeno nad potekom sezone, ambiciozen klub je namreč že izpadel iz pokalnega tekmovanja, kjer ga je izločil sežanski Tabor, sodu pa naj bi izbila dno nedavna tekma v Ajdovščini proti Primorju, ki so jo kanarčki izgubili z 1:2.

Sportklub poroča, da naj bi ekipo prevzel Zoran Zeljković, ki se tako vrača v klub. Koper je namreč vodil med letoma 2021 in 2023, nato pa prevzel ljubljansko Olimpijo, ki jo je vodil 27 tekem in jo zapustil maja lani.  Nato je za krajši čas prevzel latvijsko Audo, od konca februarja do avgusta letos pa je služboval pri moskovski Rodini.

Uradne potrditve menjave glavnega trenerja iz FC Koper še ni, pričakujemo pa jo lahko v kratkem.

Zoran Zeljković Slaviša Stojanović FC Koper 1. SNL
