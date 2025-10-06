Sodnika sta se opravičila za napako, ki je Ribničanom odnesla točko

V sobotni tekmi 6. kroga rokometne lige NLB je branilec naslova slovenskega prvaka Slovan tesno (s 25:24) zmagal v Ribnici, danes pa sta se poraženemu klubu z javnim pismom opravičila sodnika Matjaž in Marko Pirc. Po tekmi sta spoznala, da sta v izdihljajih srečanja storila napako v škodo domače ekipe.

"Podpisana rokometna sodnika Matjaž in Marko Pirc se klubu RD Riko Ribnica in vašim navijačem opravičujeva in obžalujeva napako na tekmi s Slovanom," sta zapisala delivca pravice s sobotne tekme. Tri sekunde pred koncem tekme sta sprva dosodila sedemmetrovko za Ribnico, nato pa si v dvorani ogledala videoposnetek akcije ter odločitev spremenila in piskala prekršek v napadu. "Žal je bil posnetek na tablici slab in nejasen, odločila sva se za prekršek v napadu, po kasnejšem ogledu posnetka pa videla, da sva storila napako. Obrabni igralec gostujoče ekipe je stal v šestmetrskem prostoru, zato bi morala piskati sedemmetrovko za Ribnico," sta zapisala.

Foto: zajem zaslona

Čeprav sodnika napako obžalujeta, se zanjo opravičujeta in sprejemata "odgovornost in posledice", je Ribnica prav zaradi te sodniške odločitve izgubila možnost za izenačenje tekme in s tem osvojeno točko.

Da navijačev ribniške ekipe opravičilo ni ganilo, je mogoče sklepati po odzivih na družbenih omrežjih.

Ribničani so v prvenstvo vstopili s tremi zmagami, v zadnjih treh krogih pa remizirali s Škofjo Loko (34:34), izgubili s Slovenj Gradcem (36:39) ter nazadnje še s Slovanom (24:25). S sedmimi točkami so trenutno na šestem mestu prvenstvene lestvice, v petek pa jih čaka zahteven spopad v gosteh s trebanjskim Trimom, ki po šestih krogih še ne pozna poraza.