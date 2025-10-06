Ponedeljek, 6. 10. 2025, 16.55
1 ura, 3 minute
RD Riko Ribnica
Sodnika sta se opravičila za napako, ki je Ribničanom odnesla točko
V sobotni tekmi 6. kroga rokometne lige NLB je branilec naslova slovenskega prvaka Slovan tesno (s 25:24) zmagal v Ribnici, danes pa sta se poraženemu klubu z javnim pismom opravičila sodnika Matjaž in Marko Pirc. Po tekmi sta spoznala, da sta v izdihljajih srečanja storila napako v škodo domače ekipe.
"Podpisana rokometna sodnika Matjaž in Marko Pirc se klubu RD Riko Ribnica in vašim navijačem opravičujeva in obžalujeva napako na tekmi s Slovanom," sta zapisala delivca pravice s sobotne tekme. Tri sekunde pred koncem tekme sta sprva dosodila sedemmetrovko za Ribnico, nato pa si v dvorani ogledala videoposnetek akcije ter odločitev spremenila in piskala prekršek v napadu. "Žal je bil posnetek na tablici slab in nejasen, odločila sva se za prekršek v napadu, po kasnejšem ogledu posnetka pa videla, da sva storila napako. Obrabni igralec gostujoče ekipe je stal v šestmetrskem prostoru, zato bi morala piskati sedemmetrovko za Ribnico," sta zapisala.
Čeprav sodnika napako obžalujeta, se zanjo opravičujeta in sprejemata "odgovornost in posledice", je Ribnica prav zaradi te sodniške odločitve izgubila možnost za izenačenje tekme in s tem osvojeno točko.
Da navijačev ribniške ekipe opravičilo ni ganilo, je mogoče sklepati po odzivih na družbenih omrežjih.
Ribničani so v prvenstvo vstopili s tremi zmagami, v zadnjih treh krogih pa remizirali s Škofjo Loko (34:34), izgubili s Slovenj Gradcem (36:39) ter nazadnje še s Slovanom (24:25). S sedmimi točkami so trenutno na šestem mestu prvenstvene lestvice, v petek pa jih čaka zahteven spopad v gosteh s trebanjskim Trimom, ki po šestih krogih še ne pozna poraza.