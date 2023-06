Prva izbira številnih staršev, ki za svojega otroka iščejo vse na enem mestu

Družina je pomembna v življenju vsakega posameznika, zagotavlja nam oporo in varnost skupaj z brezpogojno ljubeznijo. Zagotavlja nam dom, usmerja v pravo smer in nam pomaga, da se postavimo na svoje noge. Pomislite na osebo, na katero se lahko vedno obrnete, tako v veselih trenutkih kot takrat, ko potrebujete tolažbo. Na ljudi, ki vas sprejemajo in ljubijo točno takšne, kot ste. Ste pomislili na svojo mamo, očeta, sorojenca …?

V Baby Centru se zavedajo, da je družina temelj našega življenja in da vsak posameznik potrebuje toplino, varnost in povezanost z drugimi. Dobro vedo, da je starševstvo najbolj izpopolnjujoča pot in hkrati najzahtevnejša naloga v življenju mame in očeta. Tako kot otroci tudi starši potrebujejo zanesljivo oporo, ki jim jo lahko ponudi tudi družina v najširšem smislu.

Njihova vez z družinami je že davno prerastla okvire trgovine. Z veliko mero odgovornosti, izkušenj in strokovnosti se posvečajo tako celoviti ponudbi na enem mestu kot tudi prijaznemu svetovanju in skrbni podpori vse od časa nosečnosti pa do obdobja, ko otroci prestopijo prag zgodnjih najstniških let.

S široko paleto izdelkov za nosečnice, dojenčke in otroke, od oblačil, obutve in pripomočkov za nego do vozičkov, avtosedežev, igrač in še veliko več, je prva izbira številnih novopečenih staršev, ki želijo le najboljše za svoje otroke.

Dolgoletni partner staršev pri zagotavljanju potreb njihovih otrok V Baby Centru so ustvarili linije izdelkov BC baby, BC play in BC style, ki skrbijo za vse vidike otroškega razvoja, od nežne nege do zdravega razvoja domišljije in ustvarjalnosti. Vse to poenostavljajo in ponujajo na pregleden način, da bi kupcem olajšali izbiro in jim približali zelo široko in pestro ponudbo. V Baby Centru si želijo biti vaš zanesljiv partner na vsakem koraku starševskega potovanja in pomagati, da boste vsak trenutek otroškega odraščanja doživljali z občutkom zadovoljstva in sreče.

Brezskrbna nega in varnost dojenčkov in malčkov

Linija BC baby je oblikovana s posebnim poudarkom na varnosti in udobju dojenčkov ter malčkov do drugega leta starosti. V tej liniji boste našli različne pripomočke, opremo in pohištvo, ki so izdelani z namenom, da zagotovijo brezskrbno nego in varnost vaših otrok. Izdelki so oblikovani tako, da olajšajo vsakdanjo skrb za otroka, hkrati pa staršem dajejo zaupanje, da svojemu otroku zagotavljajo najboljšo skrb.

V liniji BC Baby boste našli tudi kakovostne otroške vozičke priznanih blagovnih znamk, ki zadostijo vsem potrebam in okusom. S strokovnimi nasveti in izkušnjami pa vam bodo pri nakupu pomagali prijazni svetovalci v trgovini.

Pravi otroški voziček lahko bistveno vpliva na enostavnost in dostopnost vašega vsakodnevnega življenja z dojenčkom – od sprehoda po parku do pohoda po nakupovalnem središču. Pomembno je upoštevati nekaj ključnih dejavnikov, ki bodo pomagali izbrati pravi voziček za vašega malčka in za vaše potrebe. Poleg tehničnih lastnosti in barve je predvsem pomembno udobje za vašega dojenčka. Voziček naj ima mehanizem za nastavitev, ki omogoča udoben položaj za otroka v vsakem trenutku.

Ko izbirate primeren voziček zase in za svojega otroka, premislite, po kakšnem terenu ga boste vozili, in se na podlagi tega odločite, kolikšne bodo dimenzije vozička, teža vozička, kakšna naj bodo kolesa ter kakšen način zlaganja omogoča.

Raziskovanje in preizkušanje domišljije skozi igro

Linija BC play ponuja izbor kakovostnih in varnih igrač za dojenčke in otroke vse do desetega leta starosti, ki spodbujajo njihovo ustvarjalnost, motorične spretnosti in domišljijo. Od plišastih do lesenih igrač, družabnih iger, opreme za igro vlog, kot so na primer otroške kuhinje, delavnice, trgovine in še veliko več. Linija BC play zagotavlja varnost in kakovost, zato se starši lahko sproščeno prepustijo igrivosti svojih otrok, saj vedo, da so v varnih rokah. Poleg tega so igrače zasnovane tako, da jih otroci z veseljem uporabljajo in pomagajo pri njihovem razvoju in rasti.

V liniji BC play imajo tudi široko ponudbo igral za igro na svežem zraku. Otroški bazeni, plavalni pripomočki, peskovniki, gugalnice, trampolini in vse, kar si otroci želijo za igro v naravi. V trgovinah in na www.babycenter.si.

Aktivnost na prostem je nujen del otroštva, ki pozitivno vpliva na razvoj otrokovih možganov. Pri izbiri aktivnosti pa teh ne pozabite prilagoditi starosti otroka. Če imate na vrtu dovolj prostora, ga popestrite z zunanjimi igrali, da bodo otroci in njihovi prijatelji brezskrbno uživali v igri in pri tem trenirali svoje motorične in socialne spretnosti.

Udobje in funkcionalnost v najbolj modnih kosih

BC style je nova linija kakovostnih oblačil in obutve za dojenčke in otroke vse do desetega leta starosti. Starši želimo, da so naši otroci videti odlično, hkrati pa se počutijo udobno in samozavestno. Želimo jim omogočiti, da se izražajo skozi svoj slog in da se oblačijo primerno različnim priložnostim. Linija združuje modne kose, ki sledijo najnovejšim trendom, so udobna in funkcionalna. Vsa oblačila so izdelana iz kakovostnih materialov, ki omogočajo svobodo gibanja in so primerna za različne priložnosti, od igre na prostem do svečanih dogodkov. Poleg oblačil in obutve pa je v liniji na voljo tudi dodatna oprema, kot so torbe, kape, rokavice, ki dopolnjujejo otroški stil.

