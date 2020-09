Pet skrivnosti dolgih in srečnih razmerij

Biti skupaj dolga leta in biti v razmerju še vedno srečen in zadovoljen, je velik uspeh. Predvsem pa to pomeni veliko dela, bi znali povedati terapevti za pare. Nič ni namreč samoumevno in za dober odnos se je treba truditi. Pa vendar raziskave kažejo, da imajo pari, ki so skupaj že dolga leta in so v zvezi še vedno iskreno srečni, pet skupnih stvari.

Raziskovalci so pod drobnogled vzeli 43 raziskav, ki so preučevale razmerja in so skupaj zaobjele kar 11.196 partnerskih zvez. Vsi pari so skupaj dolga leta ter so v odnosu še vedno srečni in zadovoljni, niso skupaj zgolj zato, ker imajo otroke, ker bi bil eden finančno odvisen od drugega ali ker bi bili preprosto vajeni drug drugega. Vsem tem dolgoletnim, izpopolnjujočim razmerjem je bilo skupnih 5 stvari, piše portal Well + Good.

1. Vzajemna predanost odnosu

"Kako dojemamo partnerjevo predanost razmerju, je celo pomembneje od tega, kako dojemamo partnerjevo predanost nam," pojasnjuje terapevtka za odnose in spolnost Tammy Nelson. "Če smo prepričani, da je partner pripravljen vztrajati v zvezi in ostati z nami ne glede na vse – tudi če sami kdaj nismo najbolj vzorni partnerji –, potem smo lahko sproščeni in prepričani, da bo naše razmerje prevetrilo tudi burne situacije, kot je na primer pandemija."

Če pa imamo občutek, da naša boljša polovica ni dovolj predana razmerju in da vanj ni pripravljena več vlagati toliko kot mi, potem se pojavijo negativne misli, občutki zanemarjenosti, manjvrednosti, lahko celo nezaupanja. In takšno razmerje, sploh če te dileme in dvomi ostajajo nerazčiščeni, morda ne bo trajalo večno, opozarja terapevtka.

V odnosu je pomembno, da se oba partnerja trudita zanj in enakovredno vlagata vanj. Foto: Getty Images

2. Hvaležnost

Skupni imenovalec preučevanih dolgoletnih, srečnih razmerij je bila tudi hvaležnost. Hvaležnost za partnerja in za to, kar prinese v odnos, kar naredi za nas, za družino. In to hvaležnost, ki jo občutimo, moramo tudi deliti z njim oziroma njo, ter dati vedeti, da cenimo njega oziroma njo, pove Nelsonova.

"Če nekaj pohvalimo, bomo tega dobili še več. Dobili bomo več časa, več pozornosti, več naklonjenosti, več dobrega seksa, če bomo partnerja cenili zaradi tega, kar počne in kdo je," pojasni terapevtka.

3. Zadovoljiva spolnost

"Kot strokovnjakinja za spolnost se nedvomno strinjam, da je spolno zadovoljstvo lepilo, ki skupaj drži dolgoletno razmerje in ga ohranja živega," zatrjuje Nelsonova. "Seks lahko povezuje partnerja, tudi ko so na katerih drugih področjih težave ali ko se soočata s kakšnimi vsakodnevnimi preprekami."

Pari iz raziskav, ki so torej bili skupaj že dolga leta oziroma celo desetletja, so še vedno imeli kakovostno spolno življenje in so uživali v seksu drug z drugim. Zato spolnosti ne gre podcenjevati in si je zanjo treba vzeti čas. Če pa se na tem področju kažejo težave, potem se s partnerjem o tem odkrito pogovorita in naredita načrt, kako bosta težave odpravila. Nič ni narobe tudi s tem, če se po nasvet obrneta na kakšnega seksologa oziroma terapevta za odnose in spolnost.

Pomembno vlogo v razmerju igra tudi odkrita komunikacija.

4. Samozavest, da smo partnerju dovolj

Za dolgo in srečno razmerje je nadvse pomemben tudi občutek, da smo partnerju dovolj, da mu damo vse, kar potrebuje, da ga osrečujemo in zadovoljujemo – ne le v spolnem, ampak tudi in predvsem v čustvenem smislu. Če imata torej oba v razmerju to samozavest, da drug drugega izpopolnjujeta, potem bo odnos lahko trajal, pojasnjuje strokovnjakinja.

Pri tem pa ne smemo pozabiti, da ima pomembno vlogo odkrita komunikacija. Kajti le, če bomo znali jasno in naravnost povedati svoja občutja, želje, potrebe, ko gre za razmerje, jim bo lahko naša boljša polovica prisluhnila in sledila.

5. Konstruktivno reševanje konfliktov

Zadnja skrivnost dolgega in srečnega razmerja je način, kako se partnerja kregata. Kajti do prepirov, nestrinjanj, celo hudih konfliktov prej ali slej pride v vsakem odnosu. Nerealno je trditi ali pričakovati drugače. Je pa bistvenega pomena to, da se jih lotite na pravi način. Da niste nespoštljivi do partnerja, da ga ne dajete v nič in da ne žalite. Predvsem pa se naučite prisluhniti tudi drugačnim stališčem in se naučite kdaj strinjati, da se ne strinjata.

"Če zna par razrešiti konflikte in prepire pustiti za seboj ter jih razčistiti, potem je velika verjetnost, da bo takšen par ostal skupaj in bil srečen," pravi Tammy Nelson. In poudarja, da se nihče od nas ni rodil z naravnim čutom za spoprijemanje s konflikti ter da se da ustreznih načinov prepiranja priučiti.

Pomembno se je naučiti, kako se pravilno prepirati in kako reševati konflikte na spoštljiv in konstruktiven način. Foto: Getty Images