Pet načinov, kako otroke vključiti v hišna opravila in se pri tem zabavati

Kadar se majhni otroci lotijo igranja, običajno za njimi ostane velik nered. Ko pa gre za pospravljanje, se pogosto starši ujamemo v zanko prerekanja z njimi o tem, kaj je prav in kaj ne. Ideja, da bi se otroci naučili pospravljati ali pomagati pri hišnih opravilih iz občutka odgovornosti ali dolžnosti, se sliši krasno. A v praksi žal ne zdrži in zanje nima veliko smisla.

Pomembno je, da otroke že od malega vključujemo v hišna opravila. | Foto: Shutterstock

Običajno in prepogosto breme pospravljanja pade na mamo ali očeta. Pospravljanje za otroki – ko so popolnoma sposobni to narediti sami – je na več ravneh problematično. Prvič, ustvarja staršem več dela. Drugič, daje zelo neposredno sporočilo, da sami niso sposobni pospraviti svojih igrač ali da se jim ni treba truditi, saj bo to naredil nekdo drug namesto njih.

Otroci morda ne bodo počistili po naših standardih, a naj vseeno pomagajo

Da se otroci naučijo vrednosti čiščenja, potrebujejo usmeritve staršev in njihovo pomoč. Običajno otroci radi pomagajo staršem pri njihovih aktivnostih, vključno s čiščenjem, le če starši znamo k temu pristopiti na igriv in zanje zabaven način. Izkoristimo njihovo navdušenost in željo, ko nam želijo pomagati, saj jim to pomaga oblikovati dobre navade.

Poiščimo načine, kako otroci lahko sodelujejo pri gospodinjskih opravilih, ki so primerna njihovi starosti – od razvrščanja nogavic, brisanja prahu z nizkih polic in omaric, pritiskanja gumbov na pralnem stroju, pobiranja igrač in podobno. Gospodinjska opravila jim bodo pomagala vzpostaviti trajen občutek samozavesti in odgovornosti, ki jim bo pomagal pri težjih izzivih pozneje v življenju.

Čiščenje je zabavnejše, ko to delamo skupaj

S tem tudi postavljamo zgled, kako se kakšno delo učinkovito opravi. Vsekakor se ozirajmo na otrokov "notranji zagon", da bo delo produktivno in učinkovito. Le takrat se bodo počutili, da so del nečesa večjega, hkrati pa bodo dobili tisti pravi občutek, da gospodinjstvo temelji na medsebojnih obveznostih in da si morajo družinski člani med seboj pomagati.

Spodaj predstavljamo ideje, kako aktivirati otrokovo naravno moč, da pomaga pri gospodinjskih opravilih, in ga hkrati navdihniti, da dolgočasne rutine postanejo prijetne in zabavne.

#1 Naj bo del igre

Ko pred časom za spanje ugotovimo, da je stanovanje polno igrač in nereda, uvedimo igro skrivalnic. Tisti, ki bo iskal, naj izbere sobo, v kateri bo štel, dokler se vsi ne skrijejo, nato pa med štetjem to sobo pospravi. Drugi se med tem časom skrijemo. Igra traja, dokler ni vse pospravljeno. Hiša bo ob koncu dneva spet čista in vsa družina se je skupaj zabavala.

#2 Naj bo presenečenje

Na lističe napišimo različna opravila, od brisanja prahu, pospravljanja pribora po jedi do zalivanja rož, brisanja mize … Vsak potem izžreba listič, ki določi, katero opravilo bo opravil. Bratje in sestre lahko zamenjajo svoje izbire, vendar le, če se oba strinjata. Če želimo, lahko lističe pobarvamo v različne barve glede na sobo ali vrsto naloge, zelena je na primer kuhinja, rožnata je nekaj v povezavi z brisačkami, tako da otroci čutijo, da se odločajo.

Poleg lističev z opravili lahko dodamo enako številko lističev, na katere napišemo zabavne dejavnosti, kot so na primer branje pravljic, igranje družabne igre, sestavljanje kock … Z otroki izmenično vlečemo lističe in skupaj opravimo vse, kar smo izbrali. Z izmenjavanjem hišnih opravilih in zabavnih dejavnosti je tudi čiščenje zabavnejše.

Kuhanje z otroki je lahko zabavno. Foto: Getty Images

#3 Naj bo zabavno

Čas za čiščenje spremenimo v čas zabave. Določimo otroka, ki bo izbral, kaj bomo jedli za večerjo, in drugega, ki bo med tem skrbel za glasbo. Vsi potem ob glasbi in plesu pomagamo pri pripravi večerje in čiščenju po njej. Glasba in ples sta vedno dobro ideja, kadar se lotimo manj prijetnih gospodinjskih opravil. Predvajajmo otrokove najljubše pesmice ali skupaj pojmo ter sobotno pospravljanje spremenimo v plesno zabavo.

#4 Naj bo zahtevno

Odvzem težkih nalog otrokom naredi gospodinjska opravila še bolj dolgočasna. Če so na primer navajeni, da pomagajo pri brisanju prahu s suho brisačko, po tem, ko smo sami počistili z vlažno, jim delo lahko otežimo na način, da brisanje prahu opravijo popolnoma sami. Ali pa, namesto da bi pobirali plevel po vrtu, svojim nadobudnim vrtnarjem dajmo lopato ali samokolnico in jim dovolimo, da opravijo težja dela pri sajenju cvetja. Nič hudega, če se otroci preznojijo!

Že enoletni otrok lahko pomaga pri dajanju perila v stroj in iz stroja. Foto: Getty Images

#5 Naj bo pomembno

Ko je otrokom dovoljeno sodelovati pri nečem, kar je večje od njih samih, se poveča občutek za življenjski namen. Čeprav se otroci vedejo, kot da ne želijo pomagati pri gospodinjskih opravilih, pa vsi hrepenijo po občutku pomembnosti in potrebi po povezanosti z drugimi. Spodbujajmo jih torej in se jih zahvalimo za njegovo pomoč na način, da jim pokažemo, da smo kot družina odlična ekipa.

Pri tem jim dovolimo avtonomijo, da naredijo opravilo po svoje, saj je to bistvenega pomena pri ohranjanju občutka samozavesti. Ne nadzorujmo jih in ne popravljajmo za njimi. Dajmo jim občutek, da jim zaupamo, da bodo sami opravili najbolje. Bolj kot se počutijo neodvisne, bolj bodo motivirani, da prevzamejo naloge in jih opravijo od začetka do konca.

